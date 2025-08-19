NARODE, POGLEDAJ KAKO TE OLOŠ PLJAČKA I JOŠ ŠTAJKUJE
Dok se Srbija suočava sa ozbiljnim političkim izazovima i pokušajem destabilizacije kroz obojenu revoluciju, zaposleni u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) počeli su štrajk.
Ono što izaziva posebno ogorčenje javnosti jeste činjenica da zaposleni u Kontroli letenja Srbije i Crne Gore, čiji prosečni mesečni prihodi prelaze 7.000 evra, sada traže dodatno povećanje plata. Pobuna bogatih postaje glavna krilatica pokušaja obojene revolucije.
Štrajk kontrolora letenja mogao bi da dovede do ozbiljnih posledica: kašnjenja ili čak otkazivanja letova, preusmeravanja aviona na druge vazdušne prostore, kao i velikih dodatnih troškova za avio-kompanije. Sve to negativno utiče na red letenja, uz neminovne poremećaje koji će najviše pogoditi obične građane - putnike koji će trpeti zbog ovakvog poteza.
Osim što će putnici biti ugroženi, država Srbija bi zbog smanjenog broja preleta pretrpeti i finansijske gubitke, jer će se deo prihoda koji dolazi od korišćenja našeg vazdušnog prostora preliti na druge zemlje. To bi značilo da će državi biti još teže da podiže plate i penzije jer će sve negativno uticati na BDP. U trenutku kada našim penzionerima i ljudima koji su na minimalcu znači svako povećanje, problem njima bi mogli da stvore ljudi koji imaju plate koje su za njih misaona imenica. Sit gladnom ne veruje.
U trenutku kada je nacionalna stabilnost od presudnog značaja, postavlja se pitanje: da li je štrajk sa ovakvim zahtevima izraz socijalne nepravde - ili brutalna zloupotreba privilegije i pozicije?
