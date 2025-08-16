Politika

BRUTALAN NAPAD BLOKADERA NA POLICIJU U VALJEVU: Ozbiljan napad - pucaju topovski udari koje ispaljuju blokaderi (FOTO)

В.Н.

16. 08. 2025. u 22:23

BLOKADERI teroristi brutalno su napali policiju u Valjevu. Bacaju molotovljeve koktele, pirotehnika, kamenice.

БРУТАЛАН НАПАД БЛОКАДЕРА НА ПОЛИЦИЈУ У ВАЉЕВУ: Озбиљан напад - пуцају топовски удари које испаљују блокадери (ФОТО)

Foto: Printskrin

Foto: Фото: Принтскрин

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

