Politika

Blokaderi uništili prostorije Gradskog odbora Pokreta socijalista Novog Sada

В. Н.

16. 08. 2025. u 22:13

BLOKADERI u Novom Sadu uništili su večeras prostorije Gradskog odbora Pokreta socijalista u Bulevaru Mihajla Pupina.

Блокадери уништили просторије Градског одбора Покрета социјалиста Новог Сада

Foto Novosti

Blokaderi su razbili i uništili prostorije Pokreta socijalista čiji je osnivač Aleksandar Vulin i ispisali fašističku poruku "Vreme je da idete".

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

