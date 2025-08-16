OVO CELA SRBIJA TREBA DA ČUJE I VIDI!

S JEDNE strane komandant policijske brigade, pukovnik Radoslav Repac, kulturan, pristojan, elkoventniji i vaspitaniji od svih zgubidana sa druge strane.

Foto: Printskrin

Mirno, jasno, staloženo objašnjava blokaderima da su na neprijavljenom skupu, da se među blokaderima, sto se jasno vidi na snimku N1, nalazi mnogo maskiranih huligana, sa kaiševima, motkama, kamenicama, sa maskama na licima, objašnjava im da se sklone na bezbedno i da čak i na neprijavljenom skupu mogu mirno, ali mirno da protestuju.

S druge strane maskirani huligani i Lazovićevev i Veselinovićev odbornik sa Novog Beograda, Zdravko Janković, koji tokom razgovora pokazuje nekoliko stvari:

Prvo, prišao je policiji sa maskiranim huliganima, on ih je dakle doveo, a onda u razgovoru kukavički kaže "A, ne, ne ja ne odgovaram ni za koga".

Komandir ne dozvoljava prolazak koloni, upozorava građane da ne krše javni red i mir ali i optužuje građane da danima ugrožavaju ljude i imovinu. Odbija da odgovori na pitanja novinara zašto ne štite građane od onih koji na njih bacaju pirotehnička sredstva.



Ne dozvoljavaju… pic.twitter.com/yOfC6Bcx4D — Mašina (@MasinaRS) August 15, 2025

Drugo, Komandant Repac mu kaže da su tu da spreče sukobe i da je to zadatak policije, a zgubidan Janković mu cinično govori "Mi samo hoćemo da se vi sklonite i da mi priđemo prostorijama i članovima SNS, da se družimo". A kako je izgledalo to “druženje” prethodna dva dana, pokazali su zgubidani u Novom Sadu, kada su do temelja spalili, opljačkali i uništili prostorije SNS.

I treće, Janković zgubudan je došao da se promoviše pred medijima i skuplja političke poene, neodgovorno, a onda je povukao svoju zadnjicu u stranu kada su krenuli napadi na policiju.

Narode Srbije, ovo treba da vidiš i da sve sam zaključiš!