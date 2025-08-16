Politika

OVO CELA SRBIJA TREBA DA ČUJE I VIDI!

В.Н

16. 08. 2025. u 08:22

S JEDNE strane komandant policijske brigade, pukovnik Radoslav Repac, kulturan, pristojan, elkoventniji i vaspitaniji od svih zgubidana sa druge strane.

ОВО ЦЕЛА СРБИЈА ТРЕБА ДА ЧУЈЕ И ВИДИ!

Foto: Printskrin

Mirno, jasno, staloženo objašnjava blokaderima da su na neprijavljenom skupu, da se među blokaderima, sto se jasno vidi na snimku N1, nalazi mnogo maskiranih huligana, sa kaiševima, motkama, kamenicama, sa maskama na licima, objašnjava im da se sklone na bezbedno i da čak i na neprijavljenom skupu mogu mirno, ali mirno da protestuju.

S druge strane maskirani huligani i Lazovićevev i Veselinovićev odbornik sa Novog Beograda, Zdravko Janković, koji tokom razgovora pokazuje nekoliko stvari:

Prvo, prišao je policiji sa maskiranim huliganima, on ih je dakle doveo, a onda u razgovoru kukavički kaže "A, ne, ne ja ne odgovaram ni za koga".

Drugo, Komandant Repac mu kaže da su tu da spreče sukobe i da je to zadatak policije, a zgubidan Janković mu cinično govori "Mi samo hoćemo da se vi sklonite i da mi priđemo prostorijama i članovima SNS, da se družimo". A kako je izgledalo to “druženje” prethodna dva dana, pokazali su zgubidani u Novom Sadu, kada su do temelja spalili, opljačkali i uništili prostorije SNS.

I treće, Janković zgubudan je došao da se promoviše pred medijima i skuplja političke poene, neodgovorno, a onda je povukao svoju zadnjicu u stranu kada su krenuli napadi na policiju. 

Narode Srbije, ovo treba da vidiš i da sve sam zaključiš!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare
Politika

0 23

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 00:04

ORI SE PESMA U NOVOM SADU: Građani počeli sa čišćenjem prostorija stranke koje su uništili blokaderi - prkosno pevaju dok čiste (VIDEO)
Politika

0 33

ORI SE PESMA U NOVOM SADU: Građani počeli sa čišćenjem prostorija stranke koje su uništili blokaderi - prkosno pevaju dok čiste (VIDEO)

PROSTORIJE Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Sadu ponovo su sinoć bile meta blokaderskih hordi. U jezivom divljačkom pohodu potpuno su uništene - razbijena su stakla, uništen inventar, polomljene i isprevrtane stvari, zidovi i podovi ofarbani farbom... Danas su se na ovom mestu okupili građani da očiste i srede demolirane prostorije.

15. 08. 2025. u 12:03 >> 14:10

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVAKVA BRUTALNOST PREMA JEDNOJ MEDIJSKOJ EKIPI NIJE ZAPAMĆENA Miloš Vučević oštro osudio napad na ekipu TV Informer

"OVAKVA BRUTALNOST PREMA JEDNOJ MEDIJSKOJ EKIPI NIJE ZAPAMĆENA" Miloš Vučević oštro osudio napad na ekipu TV Informer