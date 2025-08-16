OVO CELA SRBIJA TREBA DA ČUJE I VIDI!
S JEDNE strane komandant policijske brigade, pukovnik Radoslav Repac, kulturan, pristojan, elkoventniji i vaspitaniji od svih zgubidana sa druge strane.
Mirno, jasno, staloženo objašnjava blokaderima da su na neprijavljenom skupu, da se među blokaderima, sto se jasno vidi na snimku N1, nalazi mnogo maskiranih huligana, sa kaiševima, motkama, kamenicama, sa maskama na licima, objašnjava im da se sklone na bezbedno i da čak i na neprijavljenom skupu mogu mirno, ali mirno da protestuju.
S druge strane maskirani huligani i Lazovićevev i Veselinovićev odbornik sa Novog Beograda, Zdravko Janković, koji tokom razgovora pokazuje nekoliko stvari:
Prvo, prišao je policiji sa maskiranim huliganima, on ih je dakle doveo, a onda u razgovoru kukavički kaže "A, ne, ne ja ne odgovaram ni za koga".
Drugo, Komandant Repac mu kaže da su tu da spreče sukobe i da je to zadatak policije, a zgubidan Janković mu cinično govori "Mi samo hoćemo da se vi sklonite i da mi priđemo prostorijama i članovima SNS, da se družimo". A kako je izgledalo to “druženje” prethodna dva dana, pokazali su zgubidani u Novom Sadu, kada su do temelja spalili, opljačkali i uništili prostorije SNS.
I treće, Janković zgubudan je došao da se promoviše pred medijima i skuplja političke poene, neodgovorno, a onda je povukao svoju zadnjicu u stranu kada su krenuli napadi na policiju.
Narode Srbije, ovo treba da vidiš i da sve sam zaključiš!
HRVAT, SLOVENAC I ITALIJAN TUKLI SRPSKE POLICAJCE: Evo ko su strani državljani uhapšeni u nasilnim blokaderskim protestima
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, a privedeno 114 lica od kojih 3 strana državljanina.
15. 08. 2025. u 12:21
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)