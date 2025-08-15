"NEMA VIŠE IGRE SA DRŽAVOM!" Vučić u Dnevniku na RTS1: Neće biti građanskog rata i niko se silom neće dočepati vlasti

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Dnevnika 2 na RTS 1.

Vučić se osvrnuo na ekonomske mere koje slede u budućnosti.

- Za mene je važno da kažem da neće biti građanskog rata. Pokušaćemo da izbegnemo sve probleme koje neko pravi, uspećemo da nastavimo da rastemo. Niko od države nije jači, šta god radili. POnašaćemo se kao prava i istinska demokratija.

- Nisam zadovoiljan onim što imamo u zemlji, zto utiče na život svih građana. Naša ekonomija radste manje nego što bi trebalo, zbog neodgovornog ponašanja dela političke elite i nemaira koje neko namerno prouzrokuje. To je najvećim delom izazvano spolja, ne budimo naivni. Sve ovo što se priča su trikovi koji su već viđeni u različitim obojenim revolucijama, od Arapskog proleća do naše zemlje, nisu to neke velike novine i drugačije stvari - rekao je Vučić.

- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ne izborima i slobodnim izborima. Od početka su govorili da neće izbore, i da neće referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom i rešavamo stvari, rekli su - sada ćemo da tražimo nešto što niko ne može da nam ispuni, da bismo mogli da neredima i silom dođemo na vlast. To je toliko neodgovorno, i neozbiljno, nefer prema građanima Srbije, a uzgred i glupo, jer se neće dogoditi.

Kaže da će ljudi uvek obnavljati polupane prostorije i da mu nije jasno šta je neko postigao paljenjem bilo čega.

- Problem je što nemate politiku, ideju, političke kolovođe onih koji bi da ruše Srbiju ne sede ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, sede van ove zemlje. Oni bi da sruše Srbiju. Ljudi su kada je gađan RTS gledali kako da gone Milanovića nego one koje su ih stvarno ubili. To je nešto kod nas vrlo čudno, nikada ne želimo da vidimo šta je stvarna istina, jer nam je lakše da gonimo svoga subašu i da nekog u svojoj blizini uvek optužujemo. To je kao kada pijani muž dolazi kući i bije ženu i decu jer nije smeo da kaže ništa svome šefu na poslu, ali će da se iživljava nad njima, jer su mu oni krivi za sve.

- Ono što se zbiva prethodnih dana. Neki ljudi su rekli, kao u Hitlerovo vreme, da tučemo naše političke neistomišljenike, mi jer oni hoće da brane svoju kuću. Idemo prvo kod njih na kuću, da ih maltretiramo, onda idemo na prostorije političkih stranaka. Nikada se kod nas nije dogodilo ko god je bio na vlasti da je neko sistematski uništavao prostorije neke političke stranke. Šta radite na ulici, šta ste radili sinoć?

- Ja sam rekao, moj je predlog bio, ja sam brinuo i o Miloševom i o 300 života, jer sam video zveri koje su kidisale na ljude i ljudske živote. Spalili bi ih kao u Glinskoj crkvi. Da nije bilo pripadnika vojske koji je ispalio hitac u vazduh, u skladu sa pravilom službe, u trenutku kada je bio povređen, spasavajući živote svojih pripadnika i štićenog lica. To se nije dogodilo pred prostorijama neke druge stranke, ti ljudi nigde nisu išli, oni su čuvali svoj dom i kući, napadnuti su na najbrutalniji način. Umalo su živi spaljeni. Sinoć nije bilo nikoga, pa ih je valjda provociralo staklo... Pa su išli dotle da su iništavali vodokotlić. Naša fina deca i naši fini građani! U demokratiji, u 21. veku, novinar koji priča o profesionalizmu, novinar N1 saopšti - "ovde je sve mirno, više od pola sata demonstranti uporno razboijaju prostorije SNS-a". To je slika i prilika obojene revolucije uvezene spolja, u kojoj mora da se širi mržnja prema nekome, jer nemate šta drugo da ponudite. Oni su sinoć pokazali sve. Nije bilo nikoga ko im se suprotstavljao, sve su rasturali i uništavali pred sobom Ceo program se sveo na šipke, motke, uništavanje - kaže Vučić.

- Imamo neverovatno trpeljivu i strpljivu policiju. Pogledajte bandku koja ih je celo veče gađala predmetima u Valjevu. Policija stoji, ne mrda, ne pomera se. Nikoga ne diraju. I banda ih bije i tuče celo veče. Pogledajte snimke, to traje satima. Da li neko pogrešio ili ne, to će utvrditi državni organi. Dok su razbijali prostorije u Novom Sadu, gore sam se osećao nego kada su mi sa zakašnjenjem ustaše palile kuću 92. u Čipuljiću. I sebe sam terao da ne naređujemo ništa, da sačuvamo i živote blokadera, jer vodim državu. Moram da vodim računa i da brinem i ovakvim banditima koji tuku policiju iz čista mira - navodi predsednik.

Kaže da natpisi koje su blokaderi ostavili u prostorijama SNS-a "1312" i slično jesu pozivi na ubijanje policije.

- To rade zeleno-levi front, svi takvi pokreti koji hiće anarho-liberalni svet, bez policije i bez države. To znači da su svi policajci kopilad. Privesti svega sto i nešto lica, a njih je bilo preko 1000 izglednika širom države.

- Moje pitanje je ko je taj koji ih je učio da tuku policiju? Hoćete državu bez policije, bez Vučića? Imaćete je za godinu dana. Samo vodite računa kakvu zemlju želite u budućnosti. Je l vi mislite kada dođete na vlast, vama neko ovo neće raditi? Pa nećete smeti nigde da idete. Da vidimo da li ćete tada da pričate iste priče. Tražiću posebne nagrade za sve te junake koji trpe batine svake večeri i teške povrede iz policije. Svake večeri mi angažujemo 3000 njih širom Srbije, koji trpe batine i teške povrede da bi sačuvali red i poredak. Hoćete državu bez policije? Uvedite je. Samo recite. Niste se setili da kažete da je danas sahranjena Smilja Panić? Majka Ranka Panića. Čoiveka čije je dete ubijeno jer je hteo samo da prošeta pored vaše kuće. Trudili smo se uvek da poštujemo demokratiju. Šta mislite kako bi reagovao Brisel da je samo 5 prostorija opozicionih stranaka polupano. 750 napada je izvršeno na prostorije SNS-a. Jer ne mogu da podnesu drugačije mišljenje i demokratiju. Ja hoću da se ispita svako ko je možda prekoračio ovlašćenja, ali neću da dozvolim napad na policiju, koja junački podnosi udarce - kaže Vučić.

- Niko nije jači od države. Samo je pitanje našeg doziranja. SNS ima 700 prostorija, ne znam. 1000. I sad ja moram da znam gde će imati ljude a gde neće? To je pitanje "Napali su ti zemlji, a hoćeš ti ostati u zemlji ili ćeš da se skloniš". Policija se bori koliko god može i trude se da pokrije što više lokacija. Neću da dozvolim da mi dodvoravanje nekome pomuti mozak - kaže Vučić.

Kaže da ljudi sve odlično razumeju i da ljudi neće nasilje.

- Toliko je mali broj ljudi na ulicama, posebno u Beogradu, ali i širom Srbije. Doći će izbori, glasaće za, protiv. Kada će doći izbori? Kriterijumi su takvi da mi imamo zakonski i ustavni rok. Da ti zakonski i ustavni rokovi ističu na proleće 2027. godine. E do tada će nadležna institucija da odluči kada će biti, ukoliko bude ranije. A ne kada se to vama prohte ili kada se prohte bilo kome drugom. Država nije igračka, vodi se da biste imali ekonomski rast, gradili zemlju, a ne da biste izlazili u susret nedoraslim političarima. Ja sam predsednik, vodim zemlju na najbolji način kako mislim, časno i pošteno. Pitali su 10 puta ovde a kada će porodica da mi beži iz zemlje, a sada me napadaju što mi je tu porodica.

Kaže da izbore u Republici Srpskoj nameće okupor.

- A ne zato što je potreba srpskog naroda. Izbore u Republici Srpskoj da napravimo jasno nameće okupator, okupaciono gaulajter. Lažni visoki predstavnik nameće izbore, nije narodna volja. Tako i oni koji bi da budu okupatori u Srbiji bi da nametnu izbore kada oni hoće, a ne kada im je vreme. Izbori će biti, ja sam svoju sudbinu vezao za Srbiju.

- Uradili smo više u prethodnih 10 i 12 godina nego što je u Srbiji urađeno u prethodnih 60 godina. Da vas podsetim, nikada u Srbiji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada. Otkad imamo dinar kao valutu. Imamo ga u poslednjih 12-13 godina. Nikada nismo izgradili toliko puteva. Nikada toliko pruga. Nikada toliko naučno-tehnoloških centara. Nikada nismo imali tolike plate i penzije, a sad se borimo da imamo veće. Dakle, i nastavićemo to da radimo. Vi to možete da volite ili ne volite. Možete da me mrzite koliko god hoćete. To su činjenice. A ja sam se vezao za ovu zemlju. Nigde odavde neću da idem. Ja, za razliku od onih koji bi da me ruše, nemam račune u inostranstvu. Ne plaća me niko s polja, odgovoriću vam. Nemam vile u inostranstvu, za razliku od njih, ni kuće, ni stanove, niti bilo šta drugo. Ni u Trstu, ni u Barseloni, ni u Londonu, ni u Parizu, ni u Minhenu, ni u Vašingtonu, niti bilo gde drugo. Niti me interesuje. Svoj život sam posvetio i podario Srbiji. U 11 godina nisam na odmoru proveo 7 dana. I ne tražim ja da to bilo ko poštuje, bilo ko oceni i voli. Ali vam govorim koliko je meni i mojoj porodici čista savest. I zato ne možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim. Ne zato što imam nešto da čuvam, već zato što znam šta sam sve dao.

- Kada bude potrebe za izborima, biće, a biće prevremeni izbori. I nemojte da se iznenadite izborima i da opet kažete sad je prerano. A pošto oni kažu da stoje odlično u istraživanjima, da imaju 703% u istraživanjima, kad pitate njihove stručnjake, samo im kažem, nemojte da se iznenadite i da mi kažete opet su prerani izbori, a nisi nam rekao na vreme - navodi predsednik Srbije.

O Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku

Vučić je govorio i o situaciji u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku.

- Nije u pitanju sudbina Milorada Dodika, nego sudbina Republike Srpske. Kod nas Srba se sve vezuje za ličnost i šta nam okupacioni mediji prenose. Njemu je doneta presuda ne zato što je on Milorad Dodik nego zato što hoće da unište Republiku Srpsku. To je zločin bez presedana što su radili Miloradu Dodiku. Stavili su sankcije unucima njegovim, jer su dobili za rođenda 1500 evra i držali u nekoj italijanskoj banci, i ne može da se podigne i stavi ništa, iako je na tom računu bilo svega 1500 evra. To im je bio valjda najveći kriminal, jer su pričali o velikoj korupciji, a na kraju su se sveli na odlulu okupacionog gaulajtera i verbalni delikt koji je on učinio. Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku. Nećemo se mešati u njihove unutrašnje stvari. Uvek ćemo da stojimo na raspolaganju svom narodu, da mu pomognemo na svaki mogući način. To je naša zakonska, ljudska i moralna obaveza. U skladu sa Dejtonskim sporazumom i to je ono što ćemo da radimo - navodi Vučić.

- Sastanak je bio izvanredan i ništa od onoga što su rekli nije se desilo. Baš mi je bilo prijatno. Ne znam da li je njemu bilo neprijatno na konferenciji zbog njegovih novinara koji su postavljali pametna pitanja, i dobili pametne odgovore zbog kojih sam ja bio srećan - kaže Vučić odgovarajući na pitanje o navodima opozicionih medija da je sastanak sa austrijskim kancelarom bio "neprijatan".

O sastanku Putina i Trampa

- Veoma je važan za nas, ne samo za ekonomiju, nego i za politiku. Nadam se da će nekakav dogovor postići. Kakav god dogovor da postignu bilo bi veliko olakšanje za sve. Svaka vrsta nepostojanja dogovora između njih pravilo bi problem svima u svetu. Našoj zemlji posebno zbog specifične situacije u kojoj se nalazi - kaže Vučić.

Tri osnovna cilja ekonomskih mera

Vučić se osvrnuo na ekonomske mere koje slede u budućnosti.

- Mere ćemo da preporučimo u narednih deset dana. One nemaju karakter leka tipa "andol", kao što smo nekada bili primorani da radimo, već pre svega trajnog antibiotika. Verujem da ćemo postići izuzetne rezultzate. Vidim da je nastupila pobuna kod onih na koje se to odnosi. Pre svega govorimo o značajnim trgovinskim lancima, ali znate da ste manje halapljivi bili, da ste manje alavi bili, a malo više poštovali potrošače u Srbiji, do takvih mera ne bi ni došlo. Ovako će doći do mera, te mere imaju tri osnovna cilja. Prvo je povećanje kupovne moći i standarda stanovništva. Drugo je zaštita naših dobavljača, zaštita naših malih, mikro i srednjih preduzeća. I treći je smanjenje inflatornog pritiska, time jačanje naše kompletne i monetarne i fiskalne pozicije. To će biti kombinacija raznovrsnih mera, dubinskih, dugoročnih, kratkoročnih i srednjoročnih, i verujem da će ljudi zbog toga biti izuzetno zadovoljni. Konkretizujemo šta to znači za budžete kuća. To znači da će za budžete kuća, verujem da će ljudi, oko 26 do 28 milijardi evra se potrošiti u trgovinama na različite načine. I ako to računate, ja verujem da će 36% ukupno ide na prehrambene proizvode, i voće, i povrće, i tako dalje. U tom delu, verujem da ćemo više od 20% ukupno moći da postignemo, ali im nećemo dati da se služe trikovima tipa mi kažemo 100 proizvoda su jeftiniji, oni podignu cene za 200 proizvoda. I tu nadoknade to. A ne, ne, ne. Sada ćete imati sistemski koliko maržu možete da podignete. Nema više igre sa državom, i ne možete, i nećete moći da izigrate pravila koje država postavi. Naš posao je da brinemo o građanima. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. Ne zbog ne znam koga drugog. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. I to je za nas važno - naveo je Vučić.

- Verujem da će ljudi biti zadovoljni.

- Za mene je važno da kažem da neće biti građanskog rata. Pokušaćemo da izbegnemo sve probleme koje neko pravi pokušavajući da se silom dočepaju vlasti, uspećemo da nastavimo da rastemo. Niko od države nije jači, ma kakvu podršku spolja imao i šta god radili. Ponašaćemo se kao prava i istinska demokratija za razliku od mnogih koji nam spolja drže prilike, a ubiju boga u svakom demonstrantu koji im se pojavi. Uvek ćemo se truditi da gledamo Srbiju u budućnosti, u kojoj će građani moći da razgovaraju jedni sa drugima. Ovo je terminalna faza - očaja i nemoći, kada više nemate šta da ponudite građanima sem motki i batinanjima. Kada se to završi, onda ćemo moći da razgovaramo, da čujemo sve ideje, da sebe menjamo i da razumemo i njihove potrebe, ali moraće da ostave motke negde drugo - zaključio je predsednik.