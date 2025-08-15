GDE ĆEMO VEČERAS VIDETI NOVO NASILJE I SILEDŽIJSTVO BLOKADERA? Sinoć su blokaderske horde uništile sve pred sobom, šta građane čeka večeras?
ONO čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?
Slike i snimci koji danas stižu iz Novog Sada ostavljaju javnost u šoku. Prostorije Srpske napredne stranke (SNS) uništene su do neprepoznatljivosti. Unutra je sve polomljeno, isprevrtano, stakla polupana, a zidovi obojeni farbom.
Trebaće mnogo rada i truda, kako bi se sredio sav haos koji su blokaderi napravili. I dok ogorčeni građani pokušavaju da dovedu u red i očiste demolirane prostorije, postavlja se pitanje gde će večeras sliedžije i koga napasti.
Podsetimo, u Novom Sadu grupa od 200 maskiranih blokadera sinoć je potpuno uništila i demolirala stranačke prostorije SNS-a a Bulevaru oslobođenja.
Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na stranačkim prostorijama, nakon toga upali u njih i pokrali sve što su zatekli.
Stakla su lomili stolicama, merdevinama, ventilatorima i raznim drugim predmetima.
