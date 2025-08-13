JEZIVI SNIMAK NASILJA BLOKADERA U VRBASU: Razbijaju kamenje i cigle na putu pa ih bacaju ka patriotama (VIDEO)
SINOĆ smo bili svedoci ogoljenog i brutalnog nasilja koji su blokaderi sprovodili u Vrbasu i Bačkoj Palanci.
Sada se pojavio i novi snimak sinoćnjeg huliganskog i vandalskog napada blokadera na prostorije SNS-a i policiju.
Oni su u Vrbasu kamenicama i ciglama gađali patriote koje su stajale ispred svojih stranačkih prostorija.
Podsetimo, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova povređena su četiri policijska službenika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamenik načelnika ove policijske uprave.
Ispred prostorija SNS okupili su se blokaderi zgubidani koji su različitim predmetima gađali pristalice ove stranke i pripadnike policije.
Povređen je mladić Velibor Erak kom je raskrvaren nos i jedan policajac koji je pogođen.
Inače, u Vrbasu su među bloakderima nasilnicima snimljeni Miran Pogačar i Brajan Brković.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)