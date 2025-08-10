USTAŠKI BLOKADERI PALICAMA NAPALI SRPSKE PATRIOTE: "Udario me u rebra i nogu, gađali su nas farbom i vređali"

BLOKADERI teroristi napali su danas građane u Limanu u Novom Sadu, koji su oslikavali zastavu Srbije.

Novosti

Naime, Vukašin Đ., jedan od građana koje su blokaderi napali, rekao je u izjavi u policiji da ih je grupa od oko 20 lica napala bez povoda.

Kako je rekao policiji, on se danas nalazio na raskrsnici Narodnog fronta i Ulice Boška Buhe, gde učestvovao u oslikavanju srpske zastave.

U jednom trenutku ih je napala nepoznata grupa od oko 20 lica. Istakao je da su ih gađali farbom, dok je više njih imalo teleskopske palice u rukama.

Naveo je da je njemu prišlo jedno od tih lica, i bez povoda ga udario u rebra, a onda ga šutnuo nogom u potkolenicu.

Rekao je da su tada uspeli da ga savladaju i izvrše građansko hapšenje, kao i da su lice predali policajcima u civilu, koji su ga i odveli.

Uskoro opširnije