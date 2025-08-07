Politika

DUGO PRIPREMANO: Šešelj o velikoj tragediji koja je pogodila srpski narod

Novosti online

07. 08. 2025. u 19:51

PETI oktobar je dugo pripreman, kazao je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj.

Foto: V. Danilov

- Pripremali su ga Amerikanci, Englezi, Francuzi i Nemci. Ovog puta Amerikanci kao da su iskočili iz igre. Za nas je velika stvar što je uništen USAID. Ona nam je mnogo zla nanela. Tako da sve ostaje sad na dva slova. Na Britancima i na Nemcima - kazao je Šešelj za TV Prva.

Istakao je da ne veruje da postoji mogućnost da nam opet potkupe sve policijske generale kao 2000. godine i smatra da je Vojska Srbije stabilna i nepotkupljiva.

