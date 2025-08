"NAJTEŽA SITUACIJA ZA SRBIJU OD 2008. GODINE" Vučić se obratio građanima nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon održane sednice Saveta za nacionalnu bezbednost.

Foto: Novosti

Vučić je rekao na početku obraćanja da je dobio pismo od Sančeza kojim potvrđuje učešće Španije na Ekspu u Boogradu.

Kaže da se na sednici razgovaralo o situaciji u BiH nakon presude Dodiku, i situaciji na Kosovu i Metohiji.

- Radili smo na zaključku povodom situacije u Bih posle izricanja drugostepene presude koja je konačna. Mogli ste da primetite kako se politički pripremala ta preduda uz vršenje strahovitih pritisaka različitih političkih činilaca. Do toga da sui partije u Sarajevu pretile da će ukoliko presuda ne bude osuđujuća izaći na demonstracije. To su čak radili i predstavnici partije ministra spoljnih poslova BiH. Oni koji pričaju o vladavini prava a onda presudu određuju po tome koliko će demonstranata da izvedu - nevodi Vučić.

- Razgovarao sam sa dvojicom svetskih lidera, upozorili su me na to kakva bi trebalo da bude odluka i ponašanje Srbije. Ja sam rekao da sam veoma dobro razumeo šta oni misle pod tima, ali da je Republika Srbija suverena država i da u skladu sa tim donosi svoje odluke. Mi ni na koji način nismo učestvovali ni u čemu, niko nas ni o čemu nije obaveštavao, ali zato što pripadamo istom narodu, zbog toga što smo bili potpisnici Dejtonskog mirovnog sporazuma, zbog bliskosti sa Republikom Srpskom porivrženosti principima međunarodnog javnog prava, moramo da istupimo na sledeći način. Ovo je za nas najteža situacija nakon 2008. godine. Pitanje je gde i kako će ovo da se završi i zato je važno naše insistiranje na očuvanju mira i regionalne stabilnosti. Odluka koja je doneta je sve samo nedemokratska, ona je usmerena i protiv Republike Srpske i srpskog naroda u celini.

Zaključci saveta:

1. Oštro se osuđuje drugostepena odluka suda BiH kojom je potvrđena prvostepena presuda da se predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku izrekne jednogodišnja kazna zatvora kao i šestogodišnja zabrana vršenja dužnosti predsednika Srpske a zbog nepoštovanja oluka nelegalnog i nelegitimnog predstavnika Međunarodne zajednice Kristijana Šmita kao političkog krivičnog dela verbalnog delikta. Ove odluke suda u BiH, iako izrečene u 21. veku, su nedemokratske, anticivilizacijske i nemoralne. Srbija ne prihvata odluku suda BiH. Savet za nacionalnu bezbednosti konstatuje da je situacija u regionu ozbiljno narušena.

- Lično sam potpisao ovaj tekst i on je obavezujući akt za sve naše državne organe. Jednoglasno je usvojen.

O situaciji na Kosovu i Metohiji

- Razgovarali smo i o komplikovanosti situacije na KiM, posebno o pripremama za lokalne izbore 12. oktobra. Kurti le pokušati ponovo da diskredituje Srpsku listu i pokušati da nametne svoje albanske predstavnike koji ne mogu da dobiju ni dva, ni tri posto glasova, ali i sa njima njemu je do sada međunarodna zajednica omogućila da upravlja srpskim opštinama na Kosovu i Metohiji. Nastavićemo svoje aktivnosti i o tome ću sutra upoznati neke od najvažnijih predstavnika sveta i Evrope sa kojima ću imati telefonske razgovore. Predstoji nam teška borba za opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Mnogo je teško na Kosovu i Metohiji, ali mi najveći strah izaziva situacija u Bosni i Hercegovini, jer neki ljudi misle da mogu da donose odluke kakve hoće, i da se podrazumeva da je to normalno i da svi ostali moraju da gledaju u nebo, ćute i da ne smeju da kažu ni reć protiv toga - kazao je Vučić.

Kaže da je prošlo 10 godina od kada su ga linčovali i zamalo ubili u Srebrenici.

- Nijedne presude nema, nijednog suda, ni istrage, postupka. Ali zato zbog izgovorene reči, predsednik Republike Srpske, onaj koji ima najviši legitimitet u srpskom narodu u Republici Srpskoj, mora da ide u zatvor. Nit je koga tukao, nit je koga linčovao, nit je koga hteo da ubije. Samo je govorio ono što misli, uzgred, s pravom. I zbog toga je osuđen na godinu dana zatvora. I zamislite ironije i političke perverzije. Šest godina ne sme da se bavi politkom. Dakle vi kažete - narode srpski, ti koji si birao nekoga, pa nisi ti nosilac suvereniteta, mi ti kažemo da si niko i ništa, to što si ti birao ne vredi ništa, jer mi smo doneli odluku da to bude dručačije, i mi ćemo vam pokazati, iako pripadamo drugom narodu, da smo doneli odluku koja će morati da se poštuje i da će morati da bude sasvim drugačije. Pa takvog skandala nema nigde na kugli zemaljskoj, ne postoji takva zemlja. Radili su nešto slično u nekim zemljama EU, kada su nekim ljudima ograničavali pravo na izbor nekim ljudim kada vide da ne mogu da ih pobede. Ali izabranom prestavniku naroda, da zabrane da bude predstavnih naroda zbog izgovorene reči i to u pravnoj proceduri, a da za napad na stranog državnika niko ne odgovara i da se sve to podrazumeva i da nam još drže lekcije svakog bogovetnog dana... Prevršila dara meru.

Sve su ovo izvele zapadne zemlje - podržale i izvele

- Daćemo sve od sebe da se mir sačuva, stabilnost, ali svemu ovome su doprinele odluke zapadnih zemalja, one su ovo podržale, one su ovo izvele. To je ono što sam rekao svim svetskim liderima - navodi srpski predsednik.

- Sada razumem i zašto su okretali glavu kada sam nudio da posredujem u pronalaženju kompromisnog rešenja sa Republikom Srpskom. I kada sam se viđao sa Ruteom, i kada sam išao u Brisel u EU. Oni su tada presudu već doneli. I sada mi se odvija sve u glavi kako i šta su govorili, i zašto presuda mora da se poštuje... I razumem zašto su nameštali Dodika koji im je greškom poverovao, pa otišao u Sarajevo za ukidanje pritvora. Misleći da su promenili svoj odnos, što je ljudski i ne mogu da ga osuđujem zbog svega toga. Ali, iako sam po godinama nešto mlađi, naučen sam da im ne verujem ništa, i da im nikada ne treba verovati, bilo kome od tih stranaca, odakle god da dolaze. Nikome ništa. I odlično sam naučen. Zapamtio sam Briselski sporazum, traktat bih mogao da napišem o svim prevarama kojima smo bili izloženi. Naučite. I magarac nauči, posle 100 ponavljanja, tako sam i ja naučio, bolje od drugih kako to izgleda - dodao je on.

- Ne lak period, bićemo uz naš narod - dodaje Vučić.

Naša suza nikada nije imala roditelja

Pozvao je ljude da sutra uveče dođu na obeležavanje zločinačke akcije "Oluja".

- Primetili ste oduševljenje na Zapadu povodom mimohoda u Hrvatskoj, vojne parade. Ni reči o tome zašto i kako, da li se time destabilizuje region, a zašto slave ubijanje više od 2500 Srba i proterivanje više od 250 hiljada Srba. Naša suza nije imala i nikada neće imati roditelja. Ali mi nismo narod ako ne pokažemo poštovanje za svoje žrtve. Sutra će doći i predsednik Dodik, i patrijarh srpski. I dalje nema naloga za hapšenje niti bilo čega sličnog, moći ćete i njega da čujete. Ja ću pričati sa njim da čujem sve njegove planove, da ne budemo samo puki posmatrači u svemu što se oko nas zbiva- rekao je predsednik.

On kaže da postoje mnogi ljudi u Srbiji koji olako shvataju sve ovo, ali da on zna šta su strane ideje.

- Ideje stranaca su sledeće - Prođe to, dođu neki izbori, onda postave svoje, pa ukinu Šmita i da kažu "vidite kad nema Dodika, onda ne mora da bude ni Šmit" i sve to funkcioniše kao u nekoj bajci. A posle toga će da pričaju jednom kada dođu izbori, da su izbori u Srbiji namešteni. Dogovorili su se agenti razni ovde, uglavnom su vezani za razne zapadne obabeštajne agencije. I onda hoće da predlože Jensa Stoltenberga kao svog Gonzalesa. Da vam unapred otkrijem njihove planove. Imamo i dokaze za to. Ali i im to nije dovoljno, mora da bude još neki, tipa Picula ili nekog od parlamentaraca, da bi mogli da imaju direktnu kopču da Evrpskim parlamentnom, i da to bude konačni plan i Srpske i Srbije. To im je plan i to su stranci zakuvali i zamesili. U međuvremenu da urade sve što je moguće preko unutrašnjih struktura Srbije na daljem slabljenji i uništenju i preuzimanju institucija koje će da budu kvislinške. Nisam slučajno baš taj termin upotrebio, zbog porekla imena čoveka odakle to dolazi. Lepi su im planovi, lep im je i račun, ali bez krčmara. Samo nisu razumeli da Srbi više od svega vole slobodu. Biće zanimljivo i leto, i jesen i zima i proleće - rekao je Vučić.

Kaže da će se sledeći put kada se bude ovako obraćao, obratiti sa mnogo lepih vesti za viši standard građana Srbije.

"Razaraju nas blokaderske aktivnosti"

O carinama SAD uvedenih Srbiji kaže da naši timovi razgovaraju na najvišem nivou, i da veruje će to biti rešeno u narednom periodu.

- Što se tiče štete od obojene revolucije, ona je ogromna. Računaćemo je i nečemo je lako izračunati. Ona direktno utiče na našu stopu rasta, a stopa rasta direktno utiče na niže povećanje plata i penzija. To ljudi moraju da znaju. Razaraju nas blokaderske aktivnosti i to racionalni ljudi odlično razumeju. Nemoguće je da doprete do svih njih, tu nema ničega racionalnog, ozbiljno, odgovornog, to tog mozga ne možete ni da doprete. Da, naneta nam je više nego velika šteta. Time ću se baviti dodatno kada budemo predlagali novi set ekonomskih i socijalnih mera - kazao je predsednik.

Milorad Dodik dobrodošao je na teritoriju Srbije

Na pitanje da li će Milorad Dodik biti uhapšen u Srbiji ako Sarajevo izda nalog za njegovo hapšenje, a on bude u Srbiji, Vučić je odsečno rekao da neće.

- Svi nadležni organi moraju da poštuju današnje odluke Saveta za nacionalnu bezbednost. Milorad Dodik dobrodošao je na teritoriju Srbije. Dodik je legalno i legitimno izabran, predsednik Republike Srpske. Malo sam i ljubomoran koliko je sada popularan.Da li će on kod mene da ruča, doručkuje, ili ćemo da idemo da gledamo neki sport, na volju mu. Uvek je dobrodošao u Srbiju - rekao je predsednik.

O najavama "oluje" od strane Marinike Tepić, Vučić kaže da će u ponedeljak biti 30 godišnjica Oluje, velike srpske tragedije.

- Mnogi su pobijeni, ogroman broj proteran. Ali sam srećan zbog uspeha njihovih potomaka u Srbiji, mnogo doprinose napretku naše zemlje. Ti ljudi nisu mogli bez svog naroda. A što se tiče nje, ona je mislila na nešto drugo. Ona je najavljivala nova hapšenja, video sam ja rešenja i za Momirovića i Vesića. To je skandalozno. Meni je čudno kako da sa jednog papira uhapsite troje potpisnika, a četvrtog ne uhapsite. Jel moguće da je zaštićen zato što je prijatelj vrhovnog blokadera, ili nečiji ljubavnik? Kako je to moguće, samo mi to objasnite. Ili to što sa njim pijete u kafani ga ekskulpira svega - pitao je Vučić.

Što se tiče najave oluja, sa zadovoljstvom čekam da vidim šta spremaju, rekao je on i dodao - ali nikako ne zaboravite, vreme odgovornosti dolazi.

- Mnogo biste se iznenadili kada biste čuli sve šta se dešavalo! Postoje ljudi koji su umislili da su gospodari života i smrti. Ovo će ipak biti pravna država gde neće stranci određivati ko će sedeti iza rešetaka, a ko ne. Čak i daj kada je određivao ko će biti uhapšen rekao je: "Morate da uhapsite, sve je dogovoreno sa Evropljanima". Pa će morati da objasni kome je slao to na odobrenje, kojim ambasadama - rekao je Vučić.

Oni znaju da neće pobediti na izborima, već im treba dodatna kriza, da bi doveli Stoltenberga i nekoga od parlamentaraca, naglasio je predsednik.

- Znaju da ne mogu da pobede na demokratskim izborima. Jedino što su zaboravili da ja nisam Milošević. On je bio šarmantniji, ali ja sam malo oprezniji i za nijansu temeljniji u pojedinim stvarima. Ne plašim ih se uopšte - rekao je predsednik.

O željama Marka Vidojkovića da ga "strefi srčka", Vučić kaže da zna mnoge koji žele zlo drugima, a da on njemu želi sve najbolje i dobro zdravlje.

- A što se tiče pitanja o SDP, pa i SPS, pa i drugima. Kad god nekoga pitate, od tih manjih stranaka, uvek im je teško, uvek ne spavaju noćima, između dve vatre su. Naravno da su između dve vatre kada nikada nijedan stav nisu jasno zauzeli. A inače na milion napada na mene ide jedan napad na Zukorlića i druge. Napravili su tu unutrašnju dramu u kojoj su uvek junaci kojima je nešto teško. Iako imaju sve privilegije vlasti, imaju direktora koliko hoće, poslovodnih organa, šefova, sve što hoće. Kao i našima. Kada dođete u SNS na glavni odbor, taman bi sve bilo potaman, al da nije ovih koalicionih partnera. Ljudi, niko vam nikada ugoditi neće, a negde je i prirodno. Ako budu hteli da razgovaraju sa mnom slobodno, ako neće baš me briga. I za SDP, i za SPS, i za SNS. Država je ispred svih partija, a ta kukumavčenja me ne zanimaju ni najmanje - naglasio je on.

Vučić kaže da će Vesića i Momirovića držati u pritvoru, devet meseci od kada su hapšenja krenula.

- Nisu pobegli niti su uticali na svedoke tih devet meseci. Ne mogu da ih drže u pritvoru, ali imaju četvrti izmišljeni razlog u našem zakonu. Kaže uznemirenje javnosti. Pa devet meseci kasnije uznemirenje javnosti. Oni se šale sa nama i državom. Ali zato svako ko psuje srpsku majku i Hrista, ajde, idi na slobodu. Samo razmislite o svemu tome. 10 godina posle pokušaja ubistva u Srebrenici nema ni jedne presude, nijednog postupka. Ali ima presude za verbalni delikt protiv Milorada Dodika. Samo razmislite u kakvom svetu živimo. Mala bara puna krokodila, svi bi nekome nešto da otkinu. E u tome svetu mi moramo da se ponašamo odgovorno i ozbilno, i da čuvamo svoju zemlju - kazao je predsednik.

Na kraju je pozvao građane na jedinstvo, i pozvao sve građane u Sremske Karlovce na sutrašnje obeležavanje godišnjice zločinačke akcije Oluja.