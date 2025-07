PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obilazi novoosnovani Centar za palijativno zbrinjavanje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKC) u okviru nekadašnje Kovid bolnice u Batajnici.

Foto: Printskrin

Obilasku prisustvuje i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

- Imamo labaratoriju, skener, ključne aparate, endoskopiju, rendgen aparate. Tu se radi gastroskopija, kolnoskopija, sve stvari pacijenti imaju da budu zbrinuti. Dođu u fazu da nisu u bolnicu, a nemaju gde. Nemamo kapacitet ustanova koje mogu kvalitetno da zbrinjavaju - rekao je Lončar.

"Imamo najmodernije instrumente u veoma moderno uređenoj bolnici"

- Dugo razmišljamo kako da prostor i instrumente iskoristimo, na ovom spratu biće centar za palijativu, dokaz da moramo da brinemo više o starijim ljudima, ali i o svima za koje ne bi bilo mesta ili potrebe da se zadrže u bolnici. Imamo najmodernije instrumente u veoma moderno uređenoj bolnici. Ovde ima potrebe za određenim onkološkim pacijentima i za celo područje od Nove Pazove do Zemuna da bude specijalni dom zdravlja gde će se brinuti o nezi - rekao je Vučić.

Kaže da je srećan što će ljudi moći da dobiju bolju negu i zdravstvenu zaštitu.

- To nije samo odnos da li je neko zdrav ili ne, već briga o ljudima, da se ljudi osećaju da su najtoplije primljeni. Da uvek naiđu na brigu i osmeh i umire savest. I da produžimo životni vek naših građana - kaže Vučić.

Na pitanje na komentare da pokušava da opravda propalu investiciu Vučić kaže:

- Biću ponosan za ceo život što smo uradili u ovoj bolnici. Prošlo je 24 hiljada pacijenata ovde, da smo spasili makar 3 života ja sam srećan i bila bi najisplativija investicija. Ne možete sa ljudima koji neće ništa da priznaju, posebno rad i trud. Ovde su dolazili najteži pacijenti, imali smo čudesna spasavanja. Ponosan sam na ljude koji su se borili za živote naših pacijenata.

Kaže da je mnogo prijatelja izgubio zbog korone i da su neki ljudi govorili da virus ne postoji.

- Ićemo na rekostrukciju Palate Srbije, šta će meni veći kabinet, mogu da imam 4 puta manji kabinet. Neće biti lako menjati navike, ali to je važno za nas - kaže Vučić.

"Više od 100 ljudi vratilo se iz inostranstva"

- Do sada se preko 100 ljudi vratilo iz Amerika, Švajcarske, Austrije. Zamislite ako bi zdravstvo uspevalo da vrati na godišnjem nivou od 300 do 500 ljudi. To mora da bude primer i za ostale, da vraćamo profesore. Danas imamo probleme da nam više fakulteti nišu više privlačni. Logično, neće da gube vreme i da Jovo Bakić i Đokić budu profesori. Nemamo više ni bravara, ni zavarivača, ni stolara, tesara, mesara. Voleo bih kada bi se u vladi time pozabavili, da vraćamo te ljude, uvećali bi BDP i fertilnu bazu i pokazalči bismo svima drugima koliko je lepo vratiti se u Srbiju - kaže Vučić.

Kaže da su mnogo uložili i da se o tome ne govori dovoljno.

- Čim nešto novo dobijete to postaje novi standard. Mnogo ljudi ne zna ša je Ibarska magistrala, ne znaju ljudi da je to postojalo. Drugi je standard sada. Ljudi se brzo naviknu i na Klinički centar Niš, Beograd. Tamo je u Nišu bila livada. I KC Vojvodina, što stari, što novi, potpuno novo lice imaju. Moramo da radimo Kragujevac, Pazar, Užice. Radujem se što ćemo za 20ak dana pozvati na otvaranje radova na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj. Tiršova se radi i odlično narpeduje, porodiliše u NIšu dokumentacija se završava. To je za majke sa juga Srbije velika vest - kaže predsednik.

"Radovi u Tiršovoj napreduju brže od predviđenog roka"

Kaže da radovi u Tiršovoj napreduju brže od predviđenog roka.

- Imam u kancelariji video da pogledam kako to ide i proverim da li to teče u skladu sa predviđenim normama i rokama. Ide brže od rokova u Tiršovoj. Uskoro će se završiti grubi radovi, onda idu fini i opremanje. Biće impresivno. Kada imate Tiršovu, novo porodilište, kada ubacimo nove objekte u sistem i navike pomalo promenimo, kao pacijenti i lekari, verujem da će to ljudima biti mnogo bolje. Očekujem povećanje primanja za lekare i medicinske sestre i mnoge druge. Svakako će biti značajno iznad stope inflacije - kaže Vučić.

- Kada uputite poziv ljudima za operaciju i dođite u roku, od tih 10, dvoje do troje ljudi hoće da dođe, ostali neće. Uvek je najlakše državu kriviti, ima tu i naše neodgovornosti. Kao kad pošaljemo pozive za vojsku, njih od 800 prvo veče kad im uzmete mobilne telefone, njih 100 se skinu idu nazad, a prijavili se za specijalne jedinie - navodi predsednik.

O pisanju šolakovih medija

- Kada vam kažu da su sedeli mirno na autoputu. Jeste li vi ljudi čisti. Dajte da vas smestimo odmah negde, ne u zat vor, nego druge neke ustanove. Kada živite u paralelnom univerzumu gde vam svaki dan govore da je to prirodno i normalno, vidite da su ti ljudi dobri, samo izmanipulisani, upotrebljeni. Tome je kraj došao, taj očaj koji izbija iz nji ne može više da se sakrije. Govorili su da će da nas prže, tuku, objavljivali borejve. A neko njima objavi jedan broj, onda si Vučiću ti kriv ako mi se nešt odesi. Ja sam protiv objavljivanja toga, ali sve su to oni radili. Za 2 meseca braniću ih od naroda, narod je besan, siti su svi, poslecie onoga što su ostavili, kao SKC i fakulteti, su užasne. ONi su ostavili intelektualni brljog iza sebe, zajedno sa profesorima i vreme odgovornosti dolazi - kaže Vučić.

O napadu na Marka Đurića

- Reč je o kriminalcu, uvezan sa krivičnim delima o trgovini i proizvodnji opojnih droga. Časni to ljudi ne rade kada je neko sa decom. Marko nije digao dreku, pustio je nadležne da rade posao. Moraće da odgovora za to što je učinio - kaže Vučić.

O napadu na kuću Miloša Vučevića

- Po uzoru na Hitlerove jedinice krenuli su da napadaju kuće političkih protivnika. Nemaju druge ideje, šta im je drugo preostalo. Imaju zajedničku metu Vučić, to moramo da srušimo, jer drugi problem nemamo i ne znamo oko čega bi se saglasili i šta bi radili sa Srbijom. Kada vam ostane golo siledžijstvo i nasilje, nemate šta drugo da ispričate. Pogledajte kako samo izgleda SKC i pokažite ljudima da je to novi vizuelni oblik naše budućčnosti. Žao mi je Danila i Mihajla njegovih sinova, ali izdržaće to - kaže predsednik.

O izjavama Branka Ružića i Zlatka Kokanovića

Ja verujem da će Branko Ružić da bude zadovoljan, kao na svim izborima do sad. Mi ne zovemo i ne molimo nikoga, a on nikjad nije pripadao ni četnicima ni partizanima, koji bi se suprostavljao okupatorima. Ima jedan pokret koji je osnovan 43 godine na Kosovu, on bi mogao u taj da ode, a u druge koji su se borili protiv fađista nikad nije mogao da ode. Moguće da su u pravu, oni su veliki favoriti, Ružić, Kokanović, oni zabranjuju ljudima sa druge strane Drine da glasaju. Kome će Kokanović da bude uzor, kako će on da vodi Srbiju, a biće im u prvih 20 na listi. Iako mi je marka starosedelac i ja sam rođen u Beogradu, kažem uvek da sam poreklom sa one strane Drine. A onda se pojavi neki kreten poput Kokanovića da mi zabrani da budem Srbin. To da vodi Srbiju? On i Ružić taman, ista klasa. Ne zovemo nikoga, SPS je naš partner, imamko konkretan odnos. Što se rezultata izbora tiče, plašim se da će biti neprijatno iznenađeni i to više nego ikada.