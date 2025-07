"SVI SMO UZ MILOŠA, PRISTOJNU I NORMALNU SRBIJU!" Oglasila se Ana Brnabić nakon napada na Vučevićevu kuću u Novom Sadu

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić oglasila se na svom zvaničnom Iks profilu nakon što su blokaderi teroristi u Novom Sadu opkolili porodičnu kuću predsednika Srpske napredne stranke, Miloša Vučevića.

Foto: Novosti

"Blokaderi, kontejner teroristi, misle da će predsednika SNS Miloša Vučevića @milos_vucevic uplašiti ovakvim fašističkim ispadima? Neće. SNS @sns_srbija će stajati uvek na braniku otadžbine, a prvi među nama je Miloš. Mislite da stranku u kojoj su Aleksandar @avucic i Miloš @milos_vucevic možete da zaplašite? Nikada. Srbija je već pobedila, zahvaljujući otporu ljudi kao što su oni. Svi smo uz Miloša, pristojnu i normalnu Srbiju!", napisala je ona.

Podsetimo, oko 150 blokadera terorista okupiralo je ulicu u Novom Sadu u kojoj živi predsednik SNS Miloš Vučević i njegova porodica.

Nakon napada oglasio se i Miloš Vučević:

- Ja sam sa svojom porodicom, svi su dobro i zahvalan sam svima koji brinu. Sada je sve jasno, ono što se desilo Draganu J. Vučićeviću i mojoj porodici, ovo jasno pokazuje da postoje ljudi koji sprovode nasilje. Ono što je interesantno je da su ceo dan javno pozivali da se ide na adresu gde živi moja porodice. Meni je žao i komšija koje moraju sve to da trpe. Hvala što su došli, jer sam video koji je sve to šljam došao - kazao je Vučević.

On je istakao da nasilnici koji idu ljudima na kućne adrese ne kriju da su naslednici nacizma i upitao je Advokatsku komoru da li će da reaguje jer je napadnut njihov kolega.

- Većina ovih što su ovde to su oni koji su blokirali jutros su blokirali studente pravnog fakulteta koji su hteli da polažu ispite. Jesu zgubidani, ja ih tako zovem, i to ih nervira. To su nacisti koji idu ljudima na kućnu adresu - kaže Vučević.

Kazao je da je ključna razlika u tome što on i njegovi saradnici nikad ne bi išli nikome od političkih protivnika na kućnu adresu, a da je njihov cilj izazivanje građanskog rata.

- Da udari Srbin na Srbina, to bi oni najviše voleli - ističe Vučević i dodaje da se neće povući pod ovakvim pritiscima.

Gradonačelnik Novog Sada objavio snimak

Na snimku koji je objavio gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, jasno se vidi divljaštvo onih koji su spremni na linč svakog ko im se suprostavi.

- Novi Sad je danas doživeo nešto što nije doživeo od svog nastanka. Javno je objavljen otvoreni poziv na linč nekadašnjeg gradonačelnika Novog Sada i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića i njegove porodice. Objavljen je poziv za udruživanje u mržnji sa ciljem da se ulica u kojoj žive on i njegova porodica pretvori u poprište bezakonja i haosa - napisao je Mićin u opisu snimka i dodao:

- Iako je reč o nezapamćenom činu direktnog ugrožavanja bezbednosti, poručujem kreatorima ovog strašnog i sramotnog plana - nemojte misliti da vas se neko plaši. Samo vas podsećam da je to što vi planirate sramota za Novi Sad. To je akcija mržnje, hajke i progona, nezapamćena u istoriji grada.

Mićin je pozvao na "uzdržavanje od retorike i akcija koje dodatno rasplamsavaju napetosti, u kojima živimo duže od osam meseci".

- Pozivam na uzdržavanje od retorike mržnje. Pozivam na razum. Kontinuirane osmomesečne blokade već su odgovorne za mnoge nepotrebne patnje Novosađana. U vašoj akciji učešće neće uzeti nijedan iskreni i čestiti građanin Novog Sada. Tu će kao i uvek biti ekstremisti iz bivše vlasti i političkih pokreta. A znate zašto neće? Za Novosađane je porodica i porodični dom svetinja. Takođe, Novosađani znaju da je zahvaljujući Milošu Vučeviću, Novi Sad 2012. godine odbacio očaj i izabrao nadu. Okrenuli smo se od strmoglave provalije nazadovanja i propadanja i okrenuli napretku. Rezultati koje je Miloš Vučević postigao tokom 10 godina na čelu grada omogućili su Novom Sadu da postane najpoželjnije mesto za život u celom regionu - napisao je Mićin i apelovao:

- Ostavimo mržnju po strani i odaberimo razum. Građani Novog Sada su ogromnom većinom opredeljeni za toleranciju, dijalog i politiku dobrobiti, a ne politiku haosa. Politika Miloša Vučevića i mene kao gradonačelnika čvrsto se zasniva na uverenju da je bolji život svih građana jedini smisao bavljenja politikom. I na toj platformi smo razvijali Novi Sad tokom prethodnih 13 godina, i nastavićemo da ga razvijamo u budućnosti, na dobrobit svih Novosađana.