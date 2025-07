ZA ĐOKOVIĆA NAVIJAM SVIM SRCEM, TO JE LEGENDA SRBIJE Vučić: O tome šta mislim o njegovom političkom stavu, to govorim celo veče

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na TV Informer pomenuo je i da je navijao za Đokovića na Vimbldonu.

Za đokovića navijam svim srcem, to je legenda srbije, čovek koji je uradio toliko toga u promociji naše zemlje. O tome šta mislim o njegovom političkom stavu, to govorim celo veče. Da oduzme nešto od toga šta je uradio za zemlju, nemoguće je. Toliko je toga učinio, proslavio je Srbiju na svim kontinentima, može on da govori protiv mene šta god hoće, kako hoće, da podržava protivnike, može koliko hoće. Da kažem nešto protiv njega, bilo bi glupo. On reče jedanput, reč je važna. Ja se držim toga. Navijao sam svim srcem za Đokovića i uvek ću navijati svim srcem. Stvarno da navijam Sinera ,nema nikakvog smisla. Mada znam ljude koji su navijali za Sinera i to sam im iksreno zamerio.

Pričao sam sa novakom veče pre nego što je podržao blokadere. Neću da govorim detalje, pozvao me je. Nisam posle toga nisam komentarisao ništa i neću da komentarišem. Uvek ću da poštujem to, a u politici može da podržava šta hoće. Pobeđivaćemo te stavve lako, bez problema.