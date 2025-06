VUČIĆ O IZJAVI ŠTIMCA O OBOJENOJ REVOLUCIJU U HONG KONGU: Što to on junak ne uradi, nego tera druge? Završilo se pobedom države Kine

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje novinara o tome što Vladimir Štimac preporučuje metode obojene revolucije iz Hong Konga.

Foto: Printskrin

- Što to on junak ne uradi, što tera druge, što on to ne uradi? Nego imam pitanje - kako se završilo to u Hong Kongu? Bili su glavna vest na SNN svaki dan. Kako se završilo? Završilo se pobedom države Kine. Njihova revolucija ode u istorijske udžbenika sa kodnim imenom - voda. Neuhvatljivi, nedodirljivi postadoše uhvatljivi. Nema više - rkeao je Vučić.