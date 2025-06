"NEMAJU ŠTA DA PONUDE OSIM BLOKADA, PORAZ IM JE NEMINOVAN": Vučević o nemilim scenama za Vidovdan

PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da nema nista od raspisivanja izbora i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najodlučniji kada ga ucenjuju.

Foto: Printskrin

- Ne razumem da neko veruje da će zbog kontejnera i ograda koje su čupali sa gradilišta Vučić da raspiše izbore. Jel oni veruju da će to da se desi. Od toga nema ništa. On kad je pod ucenama, on je najodlučniji - rekao je Vučević za TV Hepi.

On je istakao da se četiri cilja mogu definisati iz ultimatuma, da sve pare idu Draganu Đilasu, roleks studentima, drugi je da Srbe proglase genocidnim narodom, a treći da zaokruže kosovsku nezavisnost.

- Da imaju marionetsku vladu koja bi vodila politiku slušajući one spolja. To je suština, to je ultimatum srpskom narodu. Propao je i odbačen je. Odvratna boja glasa, kao da su robotizovani, govorili su napadajte sve, skinuli su prsluke, izvadili šlemove i motke i napali policiju - rekao je Vučević.

Lider SNS je naveo da je 16 hiljada ljudi na teritoriji cele Srbije maltretiralo sve stanovnike Srbije, da ne mogu da imaju normalno nedeljno popodne. Prema njegovim recima, blokaderi nemaju šta da ponude, osim blokada, a poraz im je neminovan.

- Od toga nema ništa, besciljno je, bezidejno, toliko nerviraju ljude. Prave revolt među građanima, odbojnost i gađenje u odnosu na ono što rade. Bolje da su poslusali vučića da u februaru proglase pobedu. Tada su imali nneuporedivo veće brojeve, atmosferu. Sada još više gude popularnost. Imali su u subotu 3 ili 4 puta manje njudi nego u martu. Srećan sam jer postoji mnogo video zapisa od sinoć, vide im se lepo lica. Vide se oni koji su vršili nasilje, treba sve procesuirali. I 30 ili 60 dana da su u pritvoru, da vide da to nije prijatno, da nema niko da ih podržava. Ludački je što nagovaraju građane da ne plaćaju komunalne usluge. Onda će ta državna kompanija da angažuje advokate i naplati vam sa kamatama. Slušajući ih platićete umesto 100 vi ćete dati 300 dinara - rekao je Vučević.

SNS nikada nije bila jača, kako je rekao Vučević.

- Po istraživanjima iz juna, na stabilnoj smo podršci, to su brojevi pre pada nadstrešnice, pre obojene revolucije. Zadržali smo poverenje građana. U okviru stranke videćemo gde su bile naše greške. Bilo je naroda koji su u januaru izašli, bili su opravdano nezadovoljni, iritirani ponašanjem naših ljudi na lokalu. Treba da izvučemo pouke. Da donesemo novu energiju. Promene će uvek biti. I naši su procesuirani. Tužilaštvo nek radi svoj posao. Nismo nikoga amnestirali unapred samo zato što je počinio neko delo. Ko god bude kršio zakon ne može da ga štiti članskla karta. Ja verujem u to, sve drugo krši pravni sistem - zaključio je Vučić.