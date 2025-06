VLAST SE NE OSVAJA BUKOM I HAOSOM: Intervju - Ivica Dačić, potpredsednik Vlade i prvi čovek MUP

KAO neko ko je dugo u političkom životu i ko ima decenije iskustva siguran sam da je izlaz iz trenutne krize moguć jedino kroz iskren i konstruktivan dijalog. Vlada Srbije je čvrsto opredeljena za nastavak dijaloga, ali on mora biti zasnovan na konkretnim i ostvarivim zahtevima, uz međusobno poštovanje i uvažavanje. Dijalog se, kako zamišljaju oni koji su već mesecima na ulici, ne može voditi bez iskrene želje da se do kompromisa dođe. Jer ono čemu svedočimo svih ovih meseci je isticanje novih i novih zahteva, bez volje i želje za rešenjem. Navodno zalaganje za vladavinu prava je na kraju ogolilo političke ambicije, čega smo od starta bili svesni.

Ovako u intervjuu za "Novosti" potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i lider socijalista Ivica Dačić govori o dešavanjima u Srbiji poslednjih meseci i mogućem izlasku iz društvene krize.

On poziva sve one koji su se, kako kaže, okrenuli ulici da odustanu od pokušaja da se vlast osvaja bukom i haosom:

- Vreme je za odgovornost, a ne za politiku uličnog spektakla.

o Gotovo svaka kriza - bilo da je reč o tragedijama, protestima ili nasilju - kod nas postaje povod za političke sukobe, a ne za jedinstvo i rešenja. Kako objašnjavate tu nesposobnost našeg društva da se konsoliduje kada je najpotrebnije?

- Naša najveća slabost je što se u krizama ne ujedinjujemo, nego sečemo jedni drugima političke glave. To nije nova pojava, istorija nas uči da Srbi često znaju da budu najveći neprijatelji sami sebi. To je duboko ukorenjeno u našoj političkoj kulturi, ali i u istorijskim obrascima srpskog naroda. Srbi su narod koji je u najtežim vremenima pokazivao herojstvo i istrajnost, ali često i unutrašnje razdore koji su nas skupo koštali. Umesto da tragedije budu trenutak solidarnosti i zajedništva, mi ih pretvaramo u arenu za sticanje političkih poena, ne birajući sredstva, rekao bih bez časti i morala. To mora da prestane. Ljudi ne žive od sukoba, već od rešenja. A rešenja donose odgovorni, a ne oni koji viču najglasnije kad je najteže.

o Danas se održavaju lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru, očekujete li da taj proces prođe bez primedaba, odnosno optužbi o izbornoj krađi?

- Na današnjim lokalnim izborima u Kosjeriću i Zaječaru građani će, uveren sam, podržati one koji su za prosperitet i razvoj. Očekujem da će izborni proces proteći u skladu sa zakonom i bez većih nepravilnosti. Međutim, već sada je jasno, s obzirom na to da već danima izražavaju zabrinutost za regularnost, da će liste koje podržava opozicija i deo studenata koji su u blokadi, u nedostatku stvarne podrške građana, pokušati da delegitimizuje rezultate izbora neosnovanim optužbama o krađi. Jer to im ne bi bilo privi put. To je njihov obrazac ponašanja i jasno je da već sada pojedini učesnici ovih izbora pripremaju teren za nove proteste, koristeći navodne krađe kao izgovor. Ovi izbori su još jedna potvrda da narod ne naseda na manipulacije i da zna kome može da poveri svoj glas.

o Tokom prethodnih meseci podignutih tenzija, blokada i protesta širom Srbije iz oba suprotstavljena bloka stizale su primedbe na neprofesionalni rad policije, kako na to odgovarate?

- Policija deluje isključivo u skladu sa zakonom, profesionalno i uzdržano, čak i onda kada bi bilo mnogo lakše da interveniše silom. Naši pripadnici su pokazali visok stepen discipline upravo zato što znaju da je njihova uloga da očuvaju red, a ne da doprinesu haosu. Iako su često bili meta sramnih napada, verbalnih i fizičkih, pokazali su maksimalan profesionalizma. Policija pažljivo procenjuje svaku situaciju, koristi ovlašćenja promišljeno i neće dozvoliti da bilo ko ugrožava živote, imovinu ili stabilnost države.

Nikoga ne štitimo o U KOJOJ meri se MUP bori protiv organizovanog kriminala i korupcije u sopstvenim redovima? Da li postoje konkretni rezultati i hapšenja visokopozicioniranih pojedinaca? - Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije unutar MUP predstavlja jedan od ključnih prioriteta ministarstva. U Ministarstvu unutrašnjih poslova ne tolerišu se korupcija i kriminal, bez obzira na položaj pojedinaca unutar sistema, jer smo posvećeni očuvanju integriteta i zakonitosti u svom radu. Zakon je jednak za sve.

o Kako komentarišete poslednje pokušaje potpredsednice SSP Marinike Tepić da uvuče predsednika Vučića, članove njegove porodice i predstavnik vrha vlasti u narko-aferu?

- Marinika Tepić ponovo pokušava da skrene pažnju na sebe izmišljotinama koje nemaju nikakvo uporište u stvarnosti. Svi se sećaju da je u Moroviću kokoške proglasila za narko-dilere, a sada izmišljanjem gnusnih laži, za koje je dokazano da su besramna neistina, pokušava da uvuče predsednika Vučića i njegovu porodicu u nepostojeće afere. Ona postaje tragikomična figura. Građani Srbije, posebno u složenoj geopolitičkoj situaciji, zaslužuju odgovornu i konstruktivnu opoziciju, a ne one koji se bave fabrikovanjem afera. Uveren sam da naši građani odlično znaju razliku između ozbiljne politike i jeftinog političkog vašara. Svima koji izmišljaju i fabrikuju laži i afere trebalo bi da bude jasno da je Aleksandar Vučić čovek koji se bori za Srbiju pod snažnim pritiscima i niko od Marinike Tepić do njenih nalogodavaca iz inostranstva neće uspeti da ga slomi.

o Šta je, po vama, krajnji cilj svega onoga što se poslednjih meseci dešava u Srbiji i kakvu i koliku ulogu u tome ima spoljni faktor?

- Višemesečne blokade i protesti nisu borba za demokratiju, već politički performans koji nanosi ozbiljnu štetu Srbiji, institucionalno i finansijski. Cilj im je jasan da se Srbija uspori, oslabi i vrati u vreme nemoći. Spoljni faktor u tome igra dominantnu ulogu, jer današnja Srbija, stabilna rastuća ekonomija, jaka vojska i policija, stabilne institucije, sa predsednikom koji ne popušta pred pritiscima, nije marioneta kao što je bila pre 2012. godine. Nećemo dozvoliti da nas ponovo vode iz senke.

o Poznat je vaš generalni stav da izbori treba da se održavaju u redovnim terminima, da li bi vanredni izlazak na birališta, što traže studenti u blokadi, smirio ili produbio krizu?

- Vanredni izbori sigurno ne bi smirili krizu - naprotiv, dodatno bi je produbili. Zašto? Zato što taj zahtev nije izraz volje naroda, već pokušaj male grupe studenata da na silu održi proteste koji su davno izgubili podršku. I dok danas imamo lokalne izbore, oni već unapred govore o krađi, pa zamislite tek šta bi govorili da izgube na vanrednim parlamentarnim. Da li iko veruje da bi ti isti koji danima blokiraju ulice i institucije, ikada časno priznali poraz? Moj stav po pitanju vanrednih izbora je jasan, ne postoji ni ustavni, ni politički, ni racionalan razlog za vanredne izbore. Srbiji nisu potrebni nemiri - već stabilnost, rad i mir. Izbori se održavaju kad im je vreme.

Socijalisti nikada nisu izdali narod o KOJI je strateški cilj SPS u narednih pet godina - ostati oslonac vlasti ili se profilisati kao snažnija i samostalnija politička opcija? - SPS ostaje ono što je uvek bio - temeljna politička snaga koja zna šta je država, šta je narod i gde Srbija treba da ide. Mi nismo stranka trenutka, mi smo stranka koja traje i nikada nismo izdali ni svoje vrednosti ni svoj narod. Naš strateški cilj u narednih pet godina je da osnažimo poziciju SPS kao moderne, odgovorne i odlučne levičarske partije, koja brani interese običnog čoveka, nacionalne interese i stabilnost i autoritet države. Mi ove godine, 17. jula, obeležavamo 35 godina stranke. Ideali ne stare, tradicija se nastavlja.

o Može li nova vlada da ponudi rešenje za aktuelnu krizu?

- Nova vlada ima zadatak da obezbedi kontinuitet stabilnosti i institucionalne snage i ekonomskog razvoja. U ovom trenutku, kada se suočavamo s izazovima koji prete da naruše red i poredak, sa obojenom revolucijom, važno je da izvršna vlast funkcioniše sa jasnim mandatom i odgovornošću prema građanima. A ovu Vladu čine odgovorni ljudi.