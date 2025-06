NAJMONSTRUOZNIJA LAŽ!!! Marinika Tepić je Gustava Petra predstavila kao Aleksandra Vučića

MARINIKA Tepić juče je sramno optužila predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja da su povezani sa Filipom Koraćem.

Naime, potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić je na konferenciji za medije iznela monstruozne laži o povezanosti Filipa Koraća, osumnjičenog za šverc droge i likvidacije, sa Andrejom i Aleksandrom Vučićem.

Da ova monstuozna laž opozicije bude još gora Tepićeva je pokazala i jezive fotografije - paketa droge na kojima je kako ona tvrdi slika predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Na originalnim fotografijama zapravo se nalazi lik kolumbijskog predsednika Gustava Petra!

Tekst potpisa

Jeziva laž Marinike Tepić i opozicije odmah je raskrinkana - a predsednica Skupštine Ana Brnabić juče je na konferenciji za novinare ukazala na to da je predsednik Srbije još 15. januara 2020. godine koji predvideo da će doći do ove situacije, i da će jednoga dana opozicija njena optuživati za ono za šta kriminalci nisu odgovarali.

Naime, Brbabićeva je pokazala tekst iz KRIK-a koji, kako je navela, " jasno pokazuje i dokazuje da je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ili potpuni politički mastermind u šta verujem da jeste ili je, svakako, vidovit".

U pitanju je tekst u kojem je Vučić još tada predvideo ono o čemu Marinika danas govori. On je još tada rekao da će se "zbog povlačenja optužnice koja je bila raspisana za Koraćem pričati da je Kosmajac divan čovek, a da Filip Korać u stvari ne diluje drogu, već da to radi baš on, Aleksandar Vučić".

S obzirom na monstruoznost laži Marinike Tepić, postavlja se pitanje kako je u ovoj situaciji porodici predsednika Srbije, kao i njemu lično? Šta na ovu jezivu hajku kažu njegovi roditelji, deca i najbliži?

Očekuje se da se predsednik Vučić u popodnevnim časovima obrati povodom sramnih navoda Marinike Tepić.