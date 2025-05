"TO JE NASILJE I DIVLJAŠTVO NAD PRAVDOM" Vučić: Puštate teroriste i pučiste na slobodu posle 2 meseca, a momci koji brane imovinu su u zatvoru

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za TV Informer povodom skandalozne odluke Apelacionog suda u Novom Sadu da se Mariji Vasić, Lazaru Diniću i Ladi Jovoviću ukine pritvor u kome su bili zbog sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Bes zbog nepravde i bezakonja i nada da će nas ovo naterati da se hrabro suočimo sa posledicama obojene revolucije, odnosno uzrocima obojene revolucije – kako je pripremana, kako nam je država otimana i kako je predavana u ruke onima koji su je u potpunosti uništili. Ovde je reč o odluci Apelacionog suda, a neko će reći: nemaš pravo da govoriš – imam - kaže Vučić.

- Oni su jedva dočekali da se dodvore blokaderima i donose nezakonite odluke – odluke koje su nemoguće u bilo kom pravnom poretku. Nema zemlje na svetu u kojoj bi oni koji su osumnjičeni za najteža krivična dela bili pušteni – ne postoji takva zemlja - kaže Vučić.

Oni su želeli da izvedu puč, upozorava predsednik Srbije.

- Još nam nije odgovoreno ko je taj sa BG Univerziteta koji je stupio u kontakt sa pojedinim pripadnicima vojske u smislu organizacije puča. Jer kad koristite vojsku, to nije državni udar, već puč. Nismo dobili nijedan odgovor, ta lica su puštena na slobodu. Jer banda koja se okupljala ispred suda to je tražila.

- Vi ste tu da štitite ljude od bande, a ne da se dodvoravate. Baš me briga za sve što ćete reći. Četiri mladića su u pritvoru, koji nisu hteli da izvrše puč, koji su branili sebe i nisu napali nikoga. Dvojica su izuzetni studenti, branili su prostorije svoje stranke, branili su ideje – nešto što je najvrednije što čovek u životu ima i ne odustaje nikada kad ima veru.

- Branili su prostorije koje su huligani napadali. To je postalo normalno ponašanje – jedino im nije normalno kada im se ljudi suprotstave. A onda od „pumpaj, pumpaj“ do „policijo, pomagaj“ – potrebne su im dve sekunde. To sam gledao na svakom mestu i u Nišu. Ti mladići, ni krivi ni dužni, naravno da su pogrešili jer su otišli u drugu ulicu da se obračunaju. Sve su slagali, pa i za vilicu za koju su pričali da je razbijena.

- Šta rade u pritvoru četiri meseca? Četiri meseca sede u pritvoru, a ja ne smem da kažem kao predsednik Srbije ništa, ne smem da se borim za pravo i pravdu. Puštate teroriste i pučiste na slobodu posle dva meseca, a momke koji su štitili svoju imovinu i imanje – njih nigde. U Americi ne bi bili ni pitani, jer su branili svoje. Oni i dalje čame u pritvoru.

- U potpunosti podržavam ideju Vučevića da Apelacioni sud bude blokiran dok ne donesu odluku o puštanju na slobodu tih lica. Ovo je za nas veliki izazov – i koliko je novca ulagano u obojenu revoluciju. Moraćemo da donesemo brojne izmene zakona da bismo vratili pravo i pravdu u Srbiju.

- Oni su propali – samo će ostaci pomagača i podstrekača ideje obojenih revolucija da donose zločinačke odluke kao što je ova sada. Dosta je bilo. Sada ćemo i u ovoj oblasti preduzimati mere.

- Obratite pažnju – onog dana kada je odblokiran RTS, najpoštenije su radili kad su bili u blokadi. Onog dana kad su odblokirani, ponovo su počeli da se dodvoravaju pripadnicima i podržavaocima obojene revolucije u Srbiji. I videćete – gledajte čuda – sinoć je najveća podrška bila usmerena teroristima i pučistima, onima koji su želeli da sprovedu vojni puč u Beogradu, a nijednom rečju niko nikada nije napravio ni minut priloga o četiri mladića koja čame i trunu u pritvoru samo zato što su čuvali svoje prostorije. Nikome na senku nisu zgazili.

O Mariji Vasić kaže:

- Ništa joj ne fali. Jede i pije kao zmaj. Nikakvih problema nema. Ništa joj ne fali. Samo ste lagali. Picula se angažovao. Ne držimo mi ljude u Jasenovcu kao ovi – sram vas bilo, vi ćete nama da govorite. Njoj ništa ne fali, ali fali momcima koji su duplo duže u pritvoru, a niko ne pita za njihovo zdravlje. Što to RTS ne zanima? Jer su deo obojene revolucije.

- Nećemo stati sa borbom dok se ne ispune zahtevi naroda od 12. aprila. Želim da obavestim građane – izaći ćemo uskoro sa nekim dobrim merama. Neće biti normalnog života dok se pravo i pravda ne vrate u Srbiju. Za to ste nas naterali svojim banditizmom i huliganizmom. Neće služiti one sudije i tužioci koji služe banditizmu i huliganizmu, već oni koji imaju čast i obraz, i koji služe državi Srbiji.

Govoreći o potpisu rektora Đokića, kaže da ne misli da je on organizovao to, već da je potrčko i pijun.

- Potrčko Nataše Kandić. Kada ga podržava ona, šta biste mogli da mislite o tom čoveku? Mnogo tu većih problema imamo. Pitanje je zašto nije reagovalo nadležno tužilaštvo – zar to nije kršenje zakona o obrazovanju? Oni nemaju prava po zakonu da se bave politikom. Nije pokrenut postupak, zato što je napravljen taj začarani krug nasilja, banditizma, huliganizma i protivpravne zaštite kroz institucije.

- Srušili su nam sve institucije – skupštinu, Vladu – nisu hteli ni sa kim da razgovaraju. Sve anarho-liberalni pokreti. Čist banditizam. Imaju problem sa predsednikom Republike, jer on mora po svojoj dužnosti da ukaže narodu šta se dešava.

- Više nema opasnosti da sprovedu sve u delo, ali će i dalje praviti štetu pokušavajući da sačuvaju bazu svog delovanja za buduće pučeve i državne udare. I ništa – ni kamen na kamen im neće ostati, jer ćemo svu nepravdu da rasturimo.

- Nećemo stati dok zahtevi od 12. aprila ne budu ispunjeni. Pitam nadležnog tužioca: šta ste preduzeli po pitanju Đokića, a ove iz Novog Sada iz Apelacionog suda – zar vas nije sramota?

- Ovo je bio nuklearni udar na Srbiju. Nisu uspeli. Pobedili smo ih. Ne da Srbin svoju državu. Sada nam ostaje da preduzimamo mere protiv nasilnika, siledžija, huligana, bandita. Ja se neću smiriti dok se to ne desi.

/ Ljudi u Srbiji dobro znaju i razumeju zašto ćemo morati da preduzimamo mere i menjamo zakone i mnoge stvari – jer ovakvu nepravdu narod više ne može i neće da trpi – zaključio je Vučić.