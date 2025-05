PIPER O IZJAVI CVIJETINA MILIVOJEVIĆA: Ispumpali ste Majdanaši, neće proći Kijev 2014. u Beogradu

NOVINAR Uroš Piper kaže da blokaderi ne traže izbore verujući da će pobediti, već zbog haosa i pokušaja obojene revolucije.

Foto: Printscreen

- Maske su pale!“Ako bi došlo do vanrednih izbora oni bi bili prekinuti već oko podneva”! Ovo je potvrdio politički analitičar Cvijetin Milivojević, koji je čest gost opozicionih medija. I to je suština svega - blokaderi ne traže izbore verujući da će pobediti, već zbog haosa i pokušaja obojene revolucije. U takvom scenariju, država bi se našla u institucionalnom vakumu, posto bi prethodni parlament bio raspušten, a novi zbog prekida izbora i haosa, ne bi bio konstituisan. I onda bi blokaderi, Marinika Tepić, Ponoš, Goran Ješić, Pajtić i ekipa rekli da proglašavaju nekakvu prelaznu vladu na ulici. Majdan 2 u pokušaju. I to će i ostati - u bednom pokušaju. Ispumpali ste Majdanaši, neće proći Kijev 2014. u Beogradu! - napisao je Piper na Iksu.