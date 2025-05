"NEĆU DA ĆUTIM" Vučić iz Moskve: Moj odgovor će biti ozbiljan i odgovoran-reći ću im sve što mislim o političkom odnosu prema Srbiji (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se iz Moskve, nakon što je patrijarhu Kirilu uručio Orden Republike Srbije prvog stepena na velikoj ogrlici za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje.

Foto: Printskrin

Po uručenju ordena, Vučić se obratio medijima.

- Preneo sam pozdrave patrijarha Porfirija. Za mene velika čast, ovo je još jedna važna stvar u razvoju naših odnosa - kazao je Vučić.

Posle ovog sastanka, Vučić, kako kaže, sastaće se sa predsednikom Kazahstana Žomartom Tokajevim, sa kojim će razgovarati o važnim temama.

- Jedna je saradnja u vojno-odbrambenoj industriji i tu velike rezultate mislimo u budućnosti da postignemo sa Kazahstanom. Drugo je pitanje izgradnje različitih hotela. Vlasnici nekih najmoćnijih hotela u Moskvi su iz Kazahstana, poput Ric Karltona do mnogih drugih, dakle, da neki od takvih najmoćnijih lanaca hotela, sada više ne može Ric, ali da ih izgrade u Beogradu i da time stave i svoj pečet i krenu u dodatno ulaganje u Srbiju - kazao je Vučić.

On je naveo da se radi na tome i da će se uskoro završiti da kazahstanski važan prevoznik osnuje i ustanovi stalnu liniju, najverovatniji Astana-Beograd.

Večeras će, kako je rekao Vučić, večera u Kremlju i nada se da će i Robert Fico stići u Moskvu.

Na pitanje "Novosti" šta očekuje od sastanka sa ruskim predsednikom, i kako komentariše histeriju u Evropi, Vučić kaže:

- Danas će biti reakcija sigurno, i to mnogo teških, zato što oni imaju neki sastanak u Varšavi. Očekivano je sve. Ja sam ponosan zato što nisam nikoga obmanjivao, lagao, govorio sam istinu. I pre osam ili devet meseci kada sam razgovarao sa predsednikom Putinom telefonom, tada sam mu obećao. Nije reč tu da biste je dali u kafani, uz muziku i piće, pa vam je lako da je ispunite. Reč se daje kada je teško. Čovek se drži za reč, vo za rogove. Ako ste dali reč, onda je vaš posao da učinite sve da tu reč ispunite. Zamalo da ne budem u mogućnosti da je ispunim, ali ne svojom krivicom. Moja je obaveza da učnim sve što mogu da se borim za interese Srbije. Mi se neretko ponašamo kao da smo velika sila. Mislimo da to tako možemo i takve rezultate očekujemo. Uvek je dobro pomerati tu lestvicu na više i očekivati više. Mene očekuju važni razgovori sa evropskim zvaničnicima posle. Znam ja kako to ide. Ali ako su mislili da ću da ćutim, kao neki, neću da ćutim. Moj odgovor će biti ozbiljan, odgovoran i unapred pripremljen. Reći ću im sve šta mislim o političkom odnosu prema Srbiji. Zemlja će da nastavi na svom putu. Ako neko treba da plati cenu, to ću biti ja, a ne Srbija.

O zdravstvenom stanju predsednik kaže:

- Osećam se dobro, nisam još povratio svu snagu, teža mi je terapija koju uzimam, ali navići ću se. Verujem da će sve biti super. Nadam se da to neće smanjiti moju energiju i ambiciju, iako manje snage, brzine i energije imam. Verujem da će sve biti dobro. Ima tu nekih drugih detalja, o kojima ni doktor Dinčić nije govorio, ne moram ni ja. Moj posao je da se borim za ljude u Srbiji. To ću nastaviti da radim, sa onoliko snage i energije koju imam. A verujem da je imam više od onih koji su fizički u boljem stanju od mene. To je nešto što vam bog da, ali i što vi odredite. Odustajanja nema.

Kako ističe Vučić, večeras će biti zanimljivo na večeri u Kremlju.

- Verujem da ću mnogo prijatelja sresti. Predstoji mi besana noć, jer moram da se pripremim za ozbiljne razgovore i sa predsednikom Putinom i Sijem. U jednom danu u četiri sata da imate razgovore sa dve od tri najvažnije delegacije. Celu noć ćemo da se spremamo, da dočekamo razgovore kako i priliči. Ujutru će da bude lepo vreme, od pola devet smo u Kremlju i onda idemo na Paradu. Posle toga svi sastanci. Jedna od važnih tema sa Putinom biće energetika i naš dugoročni ugovor o gasu. Hvala ruskoj strani na toj vrsti korektnosti. Za nas mnogo važnije da pokušamo da ugovorimo količinu od osam miliona kubnih metara stalnih i fleksibilnost za još četiri miliona metara, jer Srbija zimi, a i u vrelim letnjim danima troši nekada i 15, 16,17 miliona metara gasa. Tada moramo da povlačimo gas iz Mađarske. Pitanje je šta će biti sa Banatskim Dvorom, jer se on sada proširuje. Da ne opterećujem ljude. Mnogo komplikovani, nejednostavni razgovori i mnogo važni za ljude u Srbiji. I ovde smo da bismo uradili nešto za ljude u Srbiji.

O torti sa njegovim likom, koju seku, predsednik kaže:

- To što mnogi u Srbiji žele da me seku od vrata, usta, da me ubiju ovako, onako... nemam nikakav problem sa tim. Ja sam ovde u srcu Moskve, toliko se slobodno osećam i slobodarski, i na svakom drugom mestu u svetu... Mislim da i to samo govori o našim razlikama, planovima, moj posao je da radim za Srbiju, a ako je njihov posao da me metaforično ubijaju, to je nešto što najbolje pokazuje vododelnicu između nas. Pozivam ljude da 16,17. i 18 dođu u Niš da pokažemo kakvu Srbiju želimo.

Uručen orden patrijarhu Kirilu

Predsednik Vučić patrijarhu Kirilu uručio je Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici za istaknute zasluge u razvijanju i učvršćivanju prijateljskih odnosa i saradnje.

Vučić je odlikovao patrijarha Kirila za istaknute zasluge u razvijanju prijateljskih odnosa i saradnje između Srbije i pravoslavne patrijarše Moskovske i sve Rusije.

Predsednik se ovom prilikom obratio na ruskom jeziku.

- Odlikujem ordenom Republike Srbije njegovu svetost - rekao je Vučić.

Patrijark Kiril ukazao je na povezanost dva naroda.

- Nikada nismo ratovali jedni protiv drugih, niti izneverili jedni druge. Povezuje nas duhovno i kulturno jednistvo, bratski smo narodi. Srdačno se zahvaljujem predsedniku i celom srpskom narodu - rekao je Kiril.

Kasnije tokom dana, predsednik Vučić imaće sastanak sa predsednikom Kazahstana Kasimom Žomartom Tokajevim, nakon čega će prisustvovati svečanoj večeri u Kremlju, koju u čast šefova delegacija, priređuje predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.