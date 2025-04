SKANDAL: Studenti blokaderi traže da se puste teroristi

STUDENTI blokaderi zahtevaju hitno puštanje na slobodu šestoro novosadskih terorista koji su okrivljeni za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Foto: Printskrin

- Zahtevamo hitno oslobađanje svih nepravedno uhapšenih aktivista i prekid represivnih mera usmerenih protiv onih koji se zalažu za pravdu i istinu - naveli su oni u saopštenju za javnost.

Podsećamo, Davor Stefanović, Marija Vasić, Lazar Dinić, Mladen Cvijetić, Srđan Đurić i Lado Jovović uhapšeni su zbog planiranja državnog udara.

Mila Pajić, Dejan Bagarić, Branislav Đorđević, Doroteja Antić, Jovan Dražić i Anja Pitulić su takođe bili na snimku, ali oni još nisu uhapšeni.

Mila Pajić je na tom sastanku rekla da organizuju sto ljudi, da će biti mnogo skandiranja "prelazna vlada" i da će oni "huškati na to". Navela je da je ideja da izvedu "nekoliko gerilskih akcija" kako bi "mogli masom da upraljaju na nekim tačkama" u cilju toga da se protest politički artikuliše. Ona predlaže da akcije budu usmerene na to da deo protesta odvoje, nametanjem ideje prelazne vlade.

Ona je istakla je da njihova grupa ne može da isplanira niti iskontroliše upad u institucije jer, kako kaže, to zavisi od mase, a da je Pajić rekla da ne isključuje mogućnost da ljudi pokušaju upad u skupštinu i da to treba da iskoriste. Đurić je na kraju dodao da tada dolazi do, kako kaže, građanskog rata.

Jasno je sada da studenti u blokadi žele da cepaju državu, da su tražili cepanje Vojvodine, da bi da Srbiji oduzmu i Rašku oblast, a imajući u vidu da su nosili zastave Sandžaka da ih danas na Vaskrs tamo predvodi Hamza Ajdinović.