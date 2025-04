VUČIĆ: Na skup u subotu samo iz drugih mesta u Beograd došlo od 126.735 do 128.080 ljudi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je na skup u subotu u okviru sabora "Ne damo Srbiju" samo iz drugih mesta došlo u Beograd između 126.735 i 128.080 ljudi.

FOTO: Novosti

Vučić je tako odgovorio na pitanje novinara u Predsedništvu kako komentariše procenu Arhiva javnih skupova da je juče u Beogradu bilo 55.000 ljudi.

- Da li se šalite? To su one barabe što rade za CRTA ili za ove nevladine organizacije, što imaju lažnu kancelariju u Padinskoj skeli, je li? Što su osnovani da bi lagali - upitao je Vučić.

On je istakao da postoje stvari koje su video dokumentovane.

- Ne može da uđe ni jedan autobus, kombi, niti bilo šta. Svaki ima snimak, registraciju, sve. Ušlo je, pošto postoji razlika u tri službe koje su radile, a razlika je samo u hiljadu ljudi - van Beograda je ušlo u Beograd 126.735 do 128.080 lica. To su vam razmaci. Kao što su ti razmaci toliko mali. Jedno je policija, jedno je BIA, jedno je politička stranka koja vodi svoju evidenciju. Dakle, dva su državna organa, jedno nije. Razlika je u hiljadu i nešto. To vam je bez Beograda. Najviše je ljudi bilo, naravno, ubedljivo iz Beograda. E sad, moguće je da je tu uračunat i Mladenovac i neko ko je koristio auto-put - rekao je Vučić. Istakao je da je najviše ljudi bilo iz Beograda i napomenuo da ti ljudi nisu svakako svi bili u istom momentu.

- U piku je bilo značajno više ljudi, nemojte samo gustinu da gledate ispred Narodne skupštine, koja je bila bukvalno tri prema jedan u odnosu na ono što je bilo, već i dubinu prema Pravnom fakultetu. I koliko ljudi je tu bilo i koliko ljudi na Trgu Nikole Pašića, koliko ljudi u Kneza Miloša i u Takovskoj više nego kod njih na svakom mestu. Ako oni kažu 55.000, evo ja prihvatam da je bilo 500 ljudi. Bilo je 500 ljudi, ima nekoliko hiljada pristupnica, od 500 ljudi izgleda da su ljudi morali da potpisuju po tri, četiri i pet pristupnica. Ako je njima tako lakše i meni je u životu mnogo lakše, neka im to bude najveća briga - rekao je Vučić.

Istakao je da ne može niko ljudima da otme utisak ponosa zbog onoga što se juče dogodilo.

- Ponosa i časti što su pripadali nečemu. Ti ljudi su bili napadani iz Pančeva, napadali su ih na uglu Garašanina i Cvijićeve. Napadali su ljude iz Smederevske Palanke i to prilazili s leđa da bi ih udarili i ne znam ni ja šta sve. A videli ste da su naši ljudi postavljali svoja tela da bi zaštitili provokatore koji su upadali unutra i mislili da mogu da maltretiraju ljude i tako dalje. Ali ne možete da otmete utisak ponosa da je neko nešto pokazao da ne mora da ruši, da ne mora da ima talačku krizu, da ne mora da blokira - rekao je Vučić.

On je istakao da ne morate da blokirate RTS da biste iskazali svoje zahteve RTS-u.

- Juče je Informer skoro dostigao RTS, a gleda se na 20 odsto manje teritorije. Vi ste juče bili duplo jači od RTS-a. Samo neka se pitaju zašto je to tako. Zbog toga je bilo potrebno da maltretiramo ljude tamo i časne i ovakve i onakve, da im damo da jedu ili ne jedu, ili ne znam šta. Pa zašto to da radite? Zbog čega to da radite? Ovako, iskažete svoju političku poruku, iskazivaćete i dalje. Tako se to radi u civilizovanom svetu, ne maltretirajući, ne dirajući nikoga drugog - rekao je Vučić novinaru Informera.

Predsednik je naveo da je nakon jučerašnjeg skupa koji je održan u okviru trodnevnog sabora bilo više napada i dodao da se sprovode istrage kako bi svi odgovorni bili privedeni licu pravde. Vučić je istakao da se uzimaju snimci i da državni organi funkcionišu.

- Bilo je više napada, sada se radi, uzimaju se snimci. Batinaši siledžije će biti privedeni licu pravde, to je to. Nema tu velike filozofije. Državni organi normalno funkcionišu. Prosto, država mora da radi svoj posao, moramo da radimo, moramo da se posvetimo poslu - istakao je Vučić.

Navodeći da ga od početka maja očekuju veoma važne posete, Vučić je rekao da će organizovati i skup u Nišu, verovatno nakon posete Moskvi 9. maja.

- Videćemo da li ćemo u Niš da idemo 26. aprila ili 10. maja, pošto sam 9. maja na službenom putu u Moskvi, a pre toga moguće je da odem do Amerike, pa da vidimo da li pre ili posle toga da idemo - rekao je Vučić.

On je dodao da će skup u Nišu biti održan, ali da neće biti nasilja.

- Nikoga nećemo da tučemo, ni protiv koga nećemo da održavamo skup - istakao je Vučić.