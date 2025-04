KAKO JE SINOĆ ZASIJAO BEOGRAD: Održan centralni skup svenarodnog sabora - Predsednik poslao moćne poruke (FOTO/VIDEO)

SVENARODNI Sabor u Beogradu je sinoć bio veličanstven prikaz sprskog jedinstva, a centralni skup je u punom sjaju pokazao koliko građani Republike Srbije, posebno njene južne pokrajine Kosova i Metohije, ali i Srbi iz Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, kao i iz svih krajeva rasejanja poštuju predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i državu Srbiju.

Svi su sa nestrpljenjem čekali šta će da im kaže predsednik Srbije, koji je održao govor koji će, bez sumnje biti istorijski primer kako se u prelomnim trenucima, kada su pokušali da državu slome spolja i iznutra, treba da ponaša jedan pravi narodni vođa i lider svetskog kalibra. Predsednik Vučić je sinoć pred više od 140 hiljada ljudi pokazao da je on čovek od naroda, za narod i iz naroda, a ceo svet je mogao da vidi sliku jedinstva narodnog.

- Beskrajno hvala za ovaj divni dan! Hvala vama braćo i setsre sa KiM da što ste došli u Beograd, i pokažete koliko volite svoj glavni grad. Hvala vam svima koji ste došli danas u svoj Beograd. Hvala vam građani iz svih delova Srbije, hvala i vama Beograđani. Hvala na tome što su danas mogli da se vide samo osmesi, nije bilo topovskih udara, problema... Hvala što ste 12. april učinili velikim i svečanim. Ovaj dan će biti važan. na kraju ćču pročitati naše zahteve, a pre toga ću govoriti o onome što mora da se uradi - rekao je Vučić.

- 13 godina je gotovo od kako obavljam neku funkciju u državi. Dao sam sve od sebe da zemlju učinimo boljom, želim da vam kažem da to nikada ne bi mogli da nije bilo vas. Vas koji ste dobro razumeli sve što smo radili i kada je bilo najteže, kada zbog nebrige dinara nismo imali u budžetu. Vi ste razumeli da lečimo zemlju da bi danas imali najveće plate u srpskoj istoriji. Počeli smo da podižemo zemlju. Imali smo migrantsku krizu, kovid, pa smo uspeli da preguramo. Imali smo vakcine i respiratore jer smos e danonoćno borili da čuvamo glave našem narodu. Sve vreme su napadali naš narod na KiM, onda je usledila ukrajinska kriza, pitali su kako ćemo preživeti. Rekli da nećemo izdržati sa našim stavom, a evo sad je još malo pa 3 i po godine i sve smo izdržali i nismo odustali od svoje politike. Svoju politiku nismo menjali. Ponosito i dostojanstveno. I ne zaboravite, govorili su - ide kriza ekonomska, biće potrebno da se izdrži. Gurali smo zemlju dalje i dalje, Srbija je bila druga po stopi rasta u Evropi. Ove godine da nisu ovo uradili bili bi najbrže rastuća ekonomija u Evropi - istakao je Vučić.

- Posle svih iskušenja, dogodio se 1. novembar i velika tragedija. Sećam, se kao danas kad sam saznao, bio sam u šoku, a ne znate kako da reagujete, ne verujete da je to moguće, malopre kada pričam sa ocem koji je izgubio ćerku, ne znam šta da mu kažem, osim da ga zagrlim i kažem držite se Đuro, a on mene teši i kaže "Ne daj Srbiju Aleksandre" - dodao je predsednik.

- Od tada kreće teror Srbije. Verovali ili ne mi danas iako imamo manje ljudi zbog migracija i niskog priraštaja, imamo značajno više zaposlenih nego 2012. godine. Zajednički smo morali da menjamo zemlju. Bilo im je važno samo da svoje džepove napune. I opet kada su videli da je kasa puna, rešili su da se vrate na vlast. Ne mogu uz pomoć naroda, onda su rešili da će ulicom. Svakoga dana su šikanirali ljude u Srbiji - naveo je predsednik pa dodao:

- Gađaju ljude kamenicama i time se hvale, progone ljude koji drugačije misle. Zabranili su slobodu okupljanja. Osetio sam se bedno što nisam zaštitio ženu kojoj su razbijali jaja o glavu u Nišu. Šta se dogodilo da takvi budu među nama? Kako nas nije sramota da se tako odnosimo prema ženama? - dodao je Vučić.

- Rekli su da su protiv nasilja a onda su ga primenjivali svaki dan, napadali su divne službenike u Obrenovcu, niko ih nigde nije napadao, samo su oni jurili ljude i napadali. Napadali su i momke sa KiM, u Lazarevcu su im članovi "Kreni promeni" govorili da su šiptari. Kakve ste to ljudi? Otkud takvi ljudi među nama? Ti ljudi bi hteli da vode državu, a neće izbore. Hteli smo na referendum, ni to ne žele. Hoće da spaljuju skupštinu, progone ljude, blokiraju aerodrome, pogone saobraćajnih preduzeća misleći da će narod to doveka da trpi, a ja sad hoću da im kažem da čuju tišinu. Svih 145.000 ljudi koliko kaže policija. Srbija više neće da trpi zulum, hoće da se bori mirno i demokratski. Nema više straha! Naš narod je uvek bio slobodarski i sam želeo da sprovodi odluke. Ne možete da slomite kičmu srpskom narodu. Napravili su ključnu grešku - možda bi im sve prošlo, ali veliku su grešku napravili. U svoj toj velikoj agresiji, ljudi su videli da su krenuli da nam ruše državu, a sve Srbinu možete da dirate, uvek se žalimo na nešto, ali imamo divnu osobinu kakvu mnogi nemaju - kad nam neko u državu dirne, e tada se svi ujedinimo i krenemo za našom trobojkom i ne damo nikome da nam sruše državu. Završeno je sa njihovom obojenom revolucijom, nema ništa od toga - nastavlja predsednik.

- Potrebna nam je nova energija i snaga. Imamo mnogo divnih ljudi i u svim partijama. Ali potreban nam je novi plan i zato je tu pokret, zato smo krenuli sa obrazovanim ljudima da gradimo pokret, ali pokret naroda, dobrodošao je svaki radnik, seljak, domaćica, čestiti čovek koji se bori za svoju zemlju. Zato ste svi dobrodošli. On je taj koji treba da nas podseti na najvažnije vrednosti društva. Važno je jer moramo da razmislimo šta ćemo ostaviti našoj deci.

Te 2035. naše plate će biti preko 2000 evra, prosečne, ali moramo da pobedimo na EXPO, da izgradimo zemlju, da pozovemo ljude da zajednički krenemo u sve to, da pozivamo stalno, ma koliko odbijali našu ruku. Ako misle da nećemo nastaviti sa skupovina, sledeće mesto je Niš, pa Kragujevac i svuda u Srbiji. Želim da vam kažem, moramo da sagledamo dobro poziciju u svetu. Imamo važne zadatke, uvek ćemo morati da čuvamo ustav i Srbe na KiM, čuvajući mir u regionu morati da brinemo i o našem narodu u RS, moraćemo da štitimo pravo našeg naroda ne mešajući se nikome u unutrašnje stvari i da u Crnoj Gori mogu da pričaju srpskim jezikom kako su im pradedovi govorili, da razvijamo ekonomiju. Šta god da su nam uradili - borićemo se i uspećemo da bez obzira na sve budemo u prve tri rastuće ekonomije u Evropi - rekao je Vučić.

- Udarili su nasjvetije, našu decu, đake, studente. Da mi je neko rekao da ćemo da kritikujemo studente koji hoće da uče, a da hvalimo one koji neće i imaju zahteve... kad smo kod toga? Sećate li se vi tih zahteva? Jedino se para za profesore sećam i to smo im dali. E zato za te profesore koji ne rade ništa, a misle da treba da oglobe državu, nema para, krompir za vas dok ne počnete da radite. I kraj priče o tome. Para nema i tačka - dodao je predsednik.

- Bez vas sam niko i ništa, a sa vama mogu sve. Hvala za podršku na izborima, za ljubav, ovde su ljudi došli zbog ideje. Lako je skupljati ljude da nekoga gađate i vređate, a teško da se skupe oko ideje i da gledaju u budućnost. Potrebno je da pokažemo poštovanje prema ženama. Nama su žene spasile Srbije. Žene su nam sačuvale Srbiju, one su uvek razumele i gledale u budućnost. Moj naklon do poda za sve žene Srbije. Hvala što ste uvek bile odgovornije od muškaraca. Želim da se zahvalim ovim mladim ljudima u Ćacilendu, lepše mi nego Pionirski park. I ja sam Ćaci i svi smo mi Ćaci. Da im kažem hvala što noćimo po kiši opstaju snažni i jaki, ali želim da pozovem i blokadere i kažem deco vratite se u škole i na nastavu. Potrebni ste Srbiji, dobrodošli u uspešnu Srbiju, čekamo vas i želimo sa vama da radimo i živimo. Verujem u mladost Srbije i one koji drugačije misle, ne zato što im se dodvoravam, ali i oni su buudćnost Srbije i moramo da budemo ujedinjeni. Pokažite kako vidite da Srbija ide napred, ali morate da sa drugim studentima uđete u voz budućnosti i prosperiteta. Posebnu zahvalnsot dugujem i penzionerima. I kad su im penzije smanjivane, najmanje su se bunili. Rašće vam penzije jer ste zaslužili, dužni smo vam i nastavićemo da se ponašamo odgovorno. I psoebno hoću da kažem veliko hvala i mojoj porodici, mislim da nema koja je morala da prođe kroz sve kroz šta je moja prošla i nijednoj to ne bih poželeo. Hvala što su istrpeli sve, a ja ću dati sve od sebe da nijedna porodica našeg političkog protivnika ne prođe kroz to kroz šta je morala da prođe moja. FOTO: N. Skenderija

- Oni su rekli prelazna vlada valjda da bi najgori mogli da doću na vlast, nema prelazne vlade, biće srpska vlada koja se bori za interese srpskog naroda! Ima pobede poštene Srbije, a ne obojene revolucije! Hvala vama dragi ljudi na ljubavi i podršci, ne mogu da opišem koliko vas volim i koliko mi sve ovo znači - dodao je Vučić za kraj.



Predsednik Republike je pročitao zahteve:

1. Mi građani okupljeni na saboru "Ne damo Srbiju", zahtevamo od tužilaštva da u okviru svojih ustavnih i zakonskih nadležnosti pokrenu postupke kako bi se uspostavio red i mir u državi: Da se uspostavi puno poštovanje ustava i zakona, bezbednost Srbije i građana i da se institucije vrate građanima kao nosiocima narodne suverenosti 2. Da se utvrdi pravna odgovornost svih lica koja su učestvovala u vandalskih nasrtaja na građane prilikom mirnih okupljanja, a naročito podstrekači mirnih događaja u Nišu 3. Da se svakom đaku i studentu omogući da se školuje i studira ukoliko to želi 4. Da se otkriju počinioci, podstrekači i pomagači u vršenju aktivnosti napade na vitalne objekte i institucije 5. Da se spreči svaka aktivnost kojom se samovlasno parališe privredna delatnost i onemogućavaju građani da sprovode životne aktivnosti.

Na kraju centralnog skupa drugog dana svenarodnog sabora je upriličen spektakularan vatromet.