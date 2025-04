IZRICANJE PRESUDE 16. APRILA: Završne reči u slučaju Dragiše Milenkovića (55) iz Gračanice optuženog za navodni ratni zločin

Pred Specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini danas su iznete završne reči tužilaštva i odbrane u slučaju Dragiše Milenkovića (55) iz Gračanice optuženog za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a izricanje presude najavljeno je za 16. april.

foto d.z.

I dok se Milenkoviću stavlja na teret „maltretiranje albanskih zatvorenika u prištinskom zatvoru u periodu od 1998-99 godine“ gde je bio zaposlen kao zatvorski čuvar, advokatica Jovana Filipović istakla je da optužnica nema ni jednog jedinog materijalnog dokaza, navodeći da u spisima predmeta nema nijednog rešenja ili potvrde da su oštećeni bili u zatvoru u navedenom periodu.

- Od 16 navodno oštećenih, barem je jedan morao da dokaže to. Bez dokaza da se to zaista desilo,optužnica ne može da opstane. Takođe, činjenica je da se spominje i lice sa kojim je Dragiša navodno maltretirao zatvorenike a to lice je zaključilo radni odnos godinu dana ranije tj 1997 godine. Zato je pitanje kako je moguće da je maltretirao zatvorenike sa licem koje u navedenom periodu nije radilo-dodala je Filipovićeva, naglasivši da nigde u svetu ne može da se donese presuda bez ijednog materijalnog dokaza i na osnovu kontradiktornih izjava navodnih svedoka.

Drugi advokat odbrane Dejan Vasić je zapitao da li je svako maltretiranje pod uslovom i da je bilo „ratni zločin“ i kako je moguće da su svi navodno oštećeni čekali četvrt veka da ispričaju o navodnom maltretiranju odnosno kako je moguće da niko od njih nije prijavio Dragišu ranije.

Advokat Vasić kazao da je Milenkovića prijavio komšija koji ga mrzi i koji je pucao u njega jer je Milenković pokušao da odbrani osobu koju je njegov komšija napao.

Advokat Živojin Jokanović naglasio je da je u pitanju još jedan od režiranih sudskih procesa protiv Srba na KiM.