PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Južnobanatskom, a nakon toga posetiće i Podunavski okrug.

Foto: Novosti

Obilazak fabrike ''Celanova agro'' u Vršcu

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi fabriku ''Celanova agro'' Vršac. Vlasnik fabrike je predsednika informisao o poslovanju fabrike i proizvodnji.

Obilazak fabrike za preradu industrijskog otpada „RE3 product“

Vučić je dobio odgovor da ima 33 zaposlenih.

Foto: Novosti

- To mu dođe druga ili treća kompanija u Plandištu - rekao je Vučić.

Predsednik je konstatovao da nije lak posao i čestitao damama 8. mart.

- Meni bi pola dana trebalo za ovu jednu kesu da odvojim. Srećan praznik i pozdrav vašim porodicama - rekao je Vučić.

- Ako možete da proširite bilo šta, broj zaposlenih i svoj profit i izvoz. Ako je bilo koja oprema potrebna, možemo da pomognemo. Nama je Plandište zbog urušavanja svega, došlo nam je na nivo nerazvijenih opština. A na granici je prema Rumuniji, mnogo važna opština. Samo nam fali jedan investitor od 100 zaposlenih - rekao je predsednik.

Na pitanje za nasilan upad u Bogatiću, Vučić kaže da će biti uhapšeni svi.

- I ova dvojica koja su napala Selakovića i trojica koja su izvršila napad. Svi ćče bit iuhapšeni tokom dana u skladu sa zakonom. Banda i huligani i nasilje neće vladati Srbijom. Kao što će nam parlament sledeći biti uređeniji i mnogo manje onih koji misle da mogu da napadaju žene. Sve to narod vidi - rekao je Vučić.

- Jeste primetili jednuu pravilnost. Sve nervozniji su Đilas, Petrović, Pajtić, znaju da se krug zatvara oko velikih korupcionaških afera i znaju da moraju da požure - rekao je predsednik.

Na pitanje da li je zadovoljan borbom protiv korupcije, Vučić kaže:

- Kako da budem zadovoljan, sve mali obični ljudi. Biću zadovoljan kada velikani budu odgovarali.

Vučić obilazi inkluzivno-edukativni centar Alibunar

- Video sam da su škole problem svuda. Šta bi voleli da promenite? Igralište neko? Recite - upitao je predsednik.

- Svako mesto ima igralište, svoj teren. Fudbal, košarka, karate, gledamo da svaki sport negujemo - rekli su predsedniku domaćini.

Svi su se zahvalili predsedniku na istrajnosti i borbi.

- Prošla je Srbija i kroz veće muke pa će proći i kroz ovo ludilo. Svašta sam preživeo za ovih 13 godina, ali da će neko da mi kaže da će da se skupe i napadaju decu jer deca hoće da uče. Sve razumem, udri mene, ali ovo sinoć. Šta je tim ljudima u glavi, šta su umislili, to je neverovatno - rekao je predsednik.

- Ovo je znak pažnje za ovu malu dečicu, da imaj umesto da se sastaju, da provode lepo vreme. Nema više ispod 15 miliona evra za kilometar auto-puta. Negde i ispod 30 milona. Kod nas u ovoj svakodnevnici kada ništa osim lošeg nije važno, što bi rekao Dragan Nikolić, nije vest, kad pas ujede čoveka, nego kad čovek ujede psa.

Vučić kaže da je onih koji su zviždali u Kovačici bilo 10 puta manje nego ljudi u sali.

- I da nije tako, a što ste to radili. Mnogo ste jaki što se sebi zviždali, što se plašite da čujete istinu u lice, jer bi morali da dobiju i neki odg ovor. Skupili u se i iz Pančeva, Kovačica, al itaj besmisao sa trubama i pištaljkama nikad nisam razumeo - rekao je Vučić.

- Gledao sam na RTS-u, kažu kordon policije razdvajao je dve grupe studenta. Čekaj, što ih je razdvajao. Nisu se našli na stadionu, nego je neko došao da tuče decu. Jel vas nije sramota da ne kažete narodu istinu. Dođe vreme kada mulj i talog ispliva na površinu. Neka vam kažu domaćini ovde koji ljudi na selu izlaze na ulicu - kaže predsednik.

Na pitanje da komentariše Đilasovu izjavu da je ideja o Alimentacionom fondu njegova vužić kaže da je to nekada bila njegova ideja, "pa su oni podnosili zakonski predlog".

Nemam taj problem. Za razliku od njih koji se uzdaju u dve svoje ideje, jedna je da kradu, a druga da tuku, posebno žene. Nemam problem sa tim da pohvalim kad neko ima dobru ideju. Nisu to nikada uradili, ni kad su bili na vlasti, pare uzimali i krali. Ko god dođe od njih sa dobrom idejom, sa oduševljenjem ćemo da prihvatimo, taj problem nemamo. Oni nisu spremni za razgovor jer misle da će na silu nešto da urade - kaže on.

Navodi da četiri meseca trpe nasilje.

- U Kovačici ste imali uh 53 koji zvižde i pište i 530 koji su došli da čuju nešto. Znaju da vremena nemaju, zato će morati da bace sve na jednu kartu: Nažalost pokušaće nasiljem da urade nešto i shvatiće tada da im je kraj. Završiće mnogi iza rešetaka koji izvrše krivična dela, ovi drugi će shvatiti da su ih lagali ovi političari koji su im obećavali da je nasiljem moguće nešto da se učini. Kako stvari stoje, u subote uveče ćemo da odsviramo kraj - rekao je Vučić.

Naavodi da su 4 meseca pokazali demokratski kapacitet, trpeljivost i strpljenje.

- Oni su nosili noževe, elektrošokere, dimne, šok bombe. Nema šta nisu radili, napadali žene. Očekujem da primene nasilje u subotu, i onda je tu kraj - rekao je Vučić.

Predsednik u Domu kulture ''3. oktobar'' u Kovačici razgovara sa građanima

- Sedite, molim vas. prvo dobar dan svima, skupili se iz Pančeva, Kovačice, Padine, njih 54-tvoro, zvižde, pište, trube nešto, ne razumem što prave problem za sopstvene uši ja sam nekih 50 metara udaljen pa mogu i da podnesem, ne znam što sebe muče toliko, a i nisu imali časove muzičkog kad su bili mladi, ali evo ja još jednom i javno da ih pozovem, samo nemoj da pištite, a dođite pitajte, kažite, uvredite, slobodno uđite u salu i napravite šta god hoćete. Al' plašim se da neće, pošto im je pištanje postao omiljeni sport, i to je, i onda prošetaju odande da se približe ovde da bismo čuli te iste koji su skroz sa drugog kraja Kovačice došli. Nemojte da se sekirate ljudi, neće oni ništa, oni vole samo da pište. Damama srećan praznik, želim vam da i dalje brinete o našem društvu, da brinete o našoj zemlji, da budete uvek odgovornije i ozbiljnije od nas muškaraca, a mi smo juče jednu veliku ideju najavili i pre toga smo, čini mi se jednu važnu stvar uradili za mlade ljude, neću dugo onda ću odgovarati na vaša pitanja. Prvo, ti stambeni krediti za mlade čini mi se da su velika stvar i oni se tiču ne samo dece u gradu već i dece u manjim opštinama i u selima, dakle ko god želi da uzme kuću, stan, ima 20, 25, 30, 35 godina, dobio sam i tumačenje da je to u stvari dok ne napunite 36 godina, dakle 35 godina i 364 dana imate pravo da to dobijete pod neverovatno povoljnim uslovima gde država ozbiljno subvencioniše i time se osamostaljuju mladi ljudi.

Foto: M. Izgarević

Posebno je to važno za mlade devojke da mogu da steknu svoju samostalnost i onda mogu da se posvete svom životu i da se odvoje od roditelja ranije što mislim da je izuzetno važno. Druga stvar je alimentacioni fond, jedna izvanredna ideja i kada kažem alimentacioni fond to znači da kad muškarac, kad se razvedu muškarac i žena i muškarac neće da plaća alimentaciju za dete i izdržavanje za dete nego bi voleo da se tužaka po sudovima, da ne da ženi ono što joj pripada, i njoj i detetu, e onda država odmah to ženi daje, odmah preuzima na sebe da plaća alimentaciju ženi, da ne pati ni dete, da ne pati ni žena, a onda država goni tog neodgovornog muškarca i od njega će da uzme i naplati te pare, tako da muškarac ne može više da se sudi sa ženom, nego će da se sudi sa državom, a žena ima pare odmah. Mislim da je to stvarna čestitka ženama za osmi mart, ali mislim da to i nas mora negde dobro da zabrine da li se mi to kao muškarci odgovorno odnosimo prema deci, prema ženama i umemo li da ispunjavamo svoje obaveze, a čini mi se da bismo to morali da radimo.

- Ovde ima mnogo problema sa putnom infrastrukturom i taj glavni pravac prema Padini i Samošu ukupnih 24 kilometra, 12 kilometara Kovačica-Padina i 12 kilometara Padina-Samoš, Padina-Samoš je čini mi se u mnogo gorem stanju, Petre, ako se ne varam, mnogo gorem stanju, tako da tih 12 kilometara bi trebalo odmah. Majo, vi izdvojite milion evra, mi ćemo ostalo da vidimo za to da uradimo Padina-Samoš da ljudi budi zadovoljniji, a onda da vidimo da malo po malo rešavamo sve probleme na putu Padina-Kovačica. Ja ne znam ko bi ovde to mogao da radi, ali da brzo i kvalitetno uradi, ali pogledajte ko to može da bude- rekao je predsednik.

- Drobnjak, jesi, ona Musina rakija bila dobra? Samo dve? Dobro. Aj' sad' šalu na stranu, to se ja šalim i izvini, kaži mi. Dvanaest kilometara, znam da je dvanaest kilometara Samoš-Padina. Znam i da je 420 miliona, jer ti je ukupan projekat urađen, trebalo je da se pripremiš za ovo, ja sam se pripremio ukupan projekat je negde oko 8 miliona i 830-840 hiljada dakle. Da, za 24 kilometra. Dobro. Angažujte nekoga, bolje nekoga odavde ako ima ili nekoga izblizine da to radi. Izvolite ljudi, spreman sam ja vas da saslušam. Nek neko javi ovima, da pita što su se umorili izgleda im ne prija ušima pa ne trube i ne zviže više, a možda se opamete da dođu da čuju nešto mudro, bar od vas- kazao je predsednik.

Predsedniku se zatim obratila meštanka Debeljače Stojanović Suzana zaposlena u Osnovnoj školi ''Moša Pijade'' u Debeljači i pitala je šta će biti sa nastavom, s obzirom da je samohrana majka ćerka četvrte godine Defektologije i zabrinutao je imajući u vidu da joj je ćerka četiri godine na budžetu i ne zna kako će ako se nastavi ovako i naglasila je da njena ćerka Anđela za ovo vreme blokada radi.

- Zahvaljujem se Vama na pitanju. Kako sma ja pomešao, što sam ja mislio, što sam pomešao pripadnost opštine Crepaja i Debeljače, nije ni važno.

- Samo nikako ne razumem ove ljude, kad se skupe njih pedeetak ovako, što pište, valjda misle da neću da dođem, onda će da kažu čuvali ga od njih-šta da me čuvaš, pedeset ljudi. I tako svaki dan pište nešto? Pitao je predsednik.

- Pište, dva tri puta nedeljno - rekli su predsedniku.

- Dva, tri puta nedeljno pište- konstatovao je predsednik.

- Pište dva tri puta nedeljno, u tom nekom broju, slično, manje, blokiraju sela, maltretiraju ljude.

- Znam. Rekli su mi ovamo ovamo u selima. Dobro. Demokratija je to, to mora da se poštuje, da im mahnem još jednom. Bravo- poručio je predsednik.

- Vole me, bre, vidiš koliko me vole.

Predsednik obišao poljoprivredno gazdinstvo Srđana Steljića kod Pančeva

- Srđan je, to je jedna od najlepših i najčudnijih priča, on je Beograđanin rođeni, onda je otišao u inostranstvo i onda se vratio- rekao je predsednik.

- Rešio da se vrati iz hladne zemlje- dodao je domaćin Srđan.

- U Skandinavskoj zemlji? Upitao je predsednik.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Da, da. Švedska. Ovde je toplije, lepše, govorno područje je moje. Poreklom sam, moji roditelji su sa sela, ja sam odrastao na selu, kao mali sa babom i dedom. Tako da privuklo me ovo i rešio da se bavim stočarstvom- rekao je Srđan.

- Kada ste došli, pre 4, 5 godina? Upitao je predsednik.

- 2018. i krenuli smo te godine sa 105 grla- rekao je domaćin Srđan.

- I sad imate preko 600- dodao je predsednik.

- Tako je- rekao je domaćin.

- Jedino ovaca imamo više da znate u Srbiji, sve nam pada, goveda, pada svinje, tovljenici i sve samo ovaca imamo nešto više nego ranije. Dobro. Mnogo sam srećan što ste se vratili. Spas za zemlju- rekao je predsednik.

- Dobili smo pravo prečeg, dobili smo zemlju od grada Pančeva, od opštine, tu zemlju obrađujemo i proizvodimo kukuruz, detelinu, sve to i hranimo, hranimo i pokušavamo da se širimo koliko je to moguće- rekao je domaćin predsedniku.

- Koliko vas Srđane radi na imanju- upitao je predsednik domaćina.

- Troje, četvoro po potrebi kad je jagnjenje, ovo je novi objekat koji će krenuti od proleća sad sa tim novim jagnjenjem tako da je dovoljno je toliko ljudi za toliki broj grla- rekao je doamćin.

- I vi možete svih 650 ovaca i da podmirite, nahranite- pitao je predsednik domaćina.

- To je tu sve organizoavano, po boksovima je napravljeno. Selekcija urađena i to je stajski uzgoj, tu su jasle, sad ćete da vidite, nema tu mnogo, više ide to od maja kad je detelina, kad je košenje, kad su radovi u polju pa priprema, ovo je sad period gde je trava spremna i samo se hrani i kad se jagnji to mora da se prati, da se obilazi- rekao je domaćin.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Koliko radite dnevno? Pitao je predsednik.

- Pa, radimo u par navrata po par sati. Doručkujemo svi zajedno, pa onda vratimo se radimo, pa ručamo svi zajedno- odgovorio je domaćin.

- Ovo je neka posebna sorta- upitao je predsednik za rasu ovce.

- Ovo je ruska rasa, poludivlja, ukrštena sa muflonom, to je ona familija Romanov napravila.

- Zato se zove Romanovska rasa- dodao je predsednik.

- Da, oni su tako išli valjda kroz ratove i poludivlja je, otporna je idelana temperatura joj je 7 stepeni i najplodnija je rasa, znači ona jagnji po 2,3, 4 jagnjeta, sad ćete d apogledate unutra i meso je drugačije onako nije kao, naša najpoznatija je pramenka- rekao je domaćin.

Predsednik obišao poljoprivredno gazdinstvo ''KMI'' u Sefkerinu kod Opova

- Dobar dan ljudi, sređan praznik damama. Miloše, kad' ste uzeli ovo na obodu sela što bi se reklo, upitao je predsednik domaćina.

- Ovo je naša parcela, pre jedno dve godine smo krenuli ovde sa izgradnjom možete posle krenuti sa mnom da mi dozvolite da vas provedem da vidite projekat i naš plan, tako smo i počeli, bila je njiva, prvo smo imali plan pa krenuli u izgradnju.

Foto: M. Izgarević

- Što je retkost kod nas- dodao je predsednik.

- Tako je- konstatovao je domaćin Miloš.

- Izgradili smo upravnu zgradu od 200 kvadrata sa vagom i iza imamo halu podno skladište od hiljadu kvadrata, u planu su nam silosi o kojima ćemo pričati- rekao je domaćin predsedniku.

- A apoteka, kako vam funkcioniše? Upitao je predsednik.

- Dobro, tako smo krenuli- kazao je domaćin.

- Znači od poljoprivredne apoteke ste krenuli? Upitao je predsednik.

- Firma je krenula pre 20 godina, krenuli smo sa maloprodajama sa poljoprivrednim apotekama, sada ih imamo oko deset uglavnom. Radimo ceo Banat sa distribucijom stočne hrane, ovde opet da spomenem pre dve godine smo krenuli sa otkupom sa ugovaranjem proizvodnje sa našim poljoprivrednicima uglavnom meštanima i okoline.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Suncokret, kukuruz. Dodao je predsednik.

- Tako je. Ratarske kulture, suncokret, pšenica, kukuruz. Dajemo repro materijal, semena, đubriva, hemiju, ugovaramo dalju proizvodnju.

- Za te silose, Miloše, to mi možemo da pomognemo da znate. Shvatio sam ja malopre kad ste pričali. To je stvar koju možemo da pomognemo, takva ulaganja mi podržavamo- rekao je predsednik.

- Da, ovakav objekat, takvi silosi nema ovde u okruženju na 20-30 kilometara zaista bi značilo nama i meštanima za lakši transport i manipulaciju tih proizvoda- rekao je domaćin.

- Anka, za Opovo Dom zdravlja najvažniji? Upitao je predsednik predsednicu opštine Opovo Anku Simin- Damjanov.

- Tako je- odgovorila je Simin-Damjanov.

- To sam i obećao, to je oko dva miliona i dvesta hiljada evra.

- Tako je, tako je. Školu Sakule smo dobili ove godine kompletnom rekonstrukcijom, tako da je ovo neki projekat sledeći- odgovorila je Simin-Damjanov.

Veliki broj građana dočekao je predsednika aplazuzom.

- Dobar dan ljudi. Toliko sam umoran da sam video bukvalno Miloša, porodicu i ove kamere i ništa više, hvala vam što ste tu, sad sam rekao i Anki i Milošu, obećao sam prošli put kada sam bio, uradili smo školu u Sakulama, sad ćemo da uradimo Dom zdravlja u Opovu da bi svi ljudi iz Opova imali najmoderniji Dom zdravlja preko dva miliona evra ćemo u to da uložimo, a onda ćemo ovde u Sefkerinu da uradimo Dom kulture da bi ljudi imali gde da se okupljaju, i penzioneri i mladi i svi drugi, a onda će da nam ostanu putevi pošto znam da toga ima koliko hoćete, a opština nema dovoljno para i vama drage žene, drage dame da čestitam praznik, sada ćemo da uvedemo ovaj alimentacioni fond tako da muškarci kad hoće da se odvoje, nek se odvoji, ali neka plati svoju obavezu za decu, neće da plati, mi ćemo da platimo umesto njih, svakoj ženi da žena ne mora da čeka, a onda ćemo mi od njega da naplatimo, tako da žene moraju da budu sigurne, deca moraju da budu sigurna, a sa muškarcima ćemo lako. Eto. Džvala vam najlepše što ste me sačekali i želim vam sve najbolje i nemojte da se sekirate mnogo, ovo sam ja samo umoran, a inače što se ovih koji bi da unište Srbiju tiče i obojene revolucije, nema ništa od toga, ne brinite. Hvala vam najlepše- rekao je predsednik.

