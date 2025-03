"BIĆE OKRENUTA PRIVREDI" Vučić: Verujem da će u narednih 40 dana biti izabrana nova vlada

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da veruje da će u narednih 40 dana biti izabrana nova Vlada, koja će biti u potpunosti okrenuta privredi, napretku Srbije, ubrzanom razvoju i uvećanoj stopi rasta.

Foto: Tanjug/ RADE PRELIĆ

- Verujem da će (buduća Vlada) biti sastavljena od kompetentnih ljudi koji će moći da odgovore na izazove - rekao je Vučić na sastanku sa privrednicima u Privrednoj komori Srbije (PKS).

On je naveo da se problemi privrednika ogledaju u političko-ekonomskim problemima na svetskom nivou i da niko više ne zna kakvi će uslovi za poslovanje da budu sutra, za mesec dana ili za dva meseca.

- Niko ne zna kakve će takse da budu između SAD i Evropske unije, kakve će takse da budu između SAD i Kine, Latinske Amerike i SAD, kakvi će odnosi da budu između EU i Kine, osim što svi vidimo da gotovo svi hitaju u Indiju i pokušavaju da naprave najbolje odnose sa Indijom - dodao je Vučić.

On je naveo da je reč o opštoj nesigurnosti i nepostojanju jasne predikcije šta je to što će da se događa i da je zato važno da u svim oblastima i u poslovanju kao država imamo što je moguće više "jastuka za primanje udaraca" koji će da uslede.

Vučić je istakao da je problem i što ekonomska situacija u EU utiče negativno na našu ekonomiju, dodajući da se nada da će se u godinama koje dolaze to promeniti.

- Neko kaže kada se Nemačka zakašlje, mi imamo upalu pluća, što je prilično tačno jer 82.000 ljudi u ovoj zemlji radi u nemačkim kompanijama. Nemačka je za nas ključni partner u Evropi - naglasio je Vučić.

Prema njegovim rečima, ekonomska situacija u EU ne utiče toliko na Beograd i Novi Sad, ali utiče u slabije razvijenim krajevima Srbije i zato će u tim krajevima ponovo morati da se vodi računa kako i na koji način da se pomogne ljudima i u zapošljavanju i u obezbeđivanju primanja.

On je naveo i da politička situacija u Srbiji utiče na poslovanje, navodeći da se nada i veruje da će već u narednih 30 do 40 dana politička situacija biti stabilna i onda će biti potrebno još oko šest meseci da se u potpunosti vratimo u formu, ritam i sve ono što smo imali do doskora.

Vučić je naveo da je sledeći problem sa kojim se suočavamo korupcija, birokratske procedura i, kako je rekao, digitalna lenjost.

- Nikada niste, što i vidimo, u potpunosti izlečeni od korupcije, od toga da imamo i dalje birokratskih procedura, do toga da nam je tzv. digitalna lenjost sve zastupljenija - rekao je Vučić.

On je dodao da je problem što ljudi gledaju da rade što manje.

- To je naš problem u kojem mi ne možemo vama da odgovorimo na vaše zahteve, pošto privatni sektor mora da bude i mnogo vitalniji i neuporedivo marljiviji. Nadam se da ćemo te probleme moći da prevazilazimo i ja sam već načuo za neke ideje i verujem da ćemo moći da ih prihvatimo - naveo je Vučić.

Istakao je da će nam trebati mnogo više odgovornosti da bismo brže odgovarali na zahteve privrednika i da bismo brže rešavali probleme.

(Tanjug)