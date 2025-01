SRPSKA KUĆA PODGORICA RAZUME ŠTA SE IZA BRDA VALJA: Iskazali punu podršku predsedniku Vučiću

SRPSKA kuća Podgorica oglasila se zvaničnim saopštenjem povodom trenutne društveno-političke situacije u Srbiji. Ova institucija iskazala je podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Saopštenje Srpske kuće prenosimo u celosti:

– Još od prvih većih sukoba u istoriji ljudske civilizacije, poznato je da je prva i najveća žrtva svakoga rata – istina. Na krst razapeta, ružnom maskom laži, kleveta, podmetanja raznih vrsta naružena, ona često čeka decenije i decnije da opere svoje lice i zablista punim sjajem. Razvoj sredstava komunikacije, društvenih mreža, neiscrpnih mogućnosti vještačke inteligencije, učinili su laž najmoćnijim sredstvom pritiska, manipulacije, ucjena i klevete, često moćnijim i od najrazornijeg vojnog oružja.

Upravo tom i takvom pritisku evo neko vrijeme izložena je Srbija, njeno političko rukovodstvo i intelektualna elita. Kao malo kad u svojoj istoriji, dugom trajanju „između klanja i oranja“, Srbija je, spolja i iznutra, pod rafalnom paljbom lažljivaca, klevetnika i ucjenjivača, hijena obučenih u jagnjeće kože, i vječito gladnih a nikad ostvarenih pretendenata na njenu teritoriju, nezavisnost, na njen ponos i dostojanstvo. Suočeni sa do sada nezabilježenim ekinomskim rastom koji postiže Srbija, razvojem infrastrukture, otporom inflatornim pritiscima izazvanim posrtanjem svjetske privrede, sve većom demokratizacijom i transparentnošću kojim srpsko rukovodstvo, predvođeno predsjednikom Vučićem, oni koji ni na jedan od časnih i demokratskih načina ne mogu doći na vlast, aktivirali su najprljaviji arsenal laži i ucjena.

Bezočno koristeći svaku priliku i nepriliku, svaku nevolju i nesreću koja se, kao i svakoj državi u svijetu, dešava Srbiji i u Srbiji, kameleonska i Soroševa dobro plaćena opozicija pokušava da, kad već ne može drugačije, silom laži, ostvari nalog svojih mentora i finansijera i Srbiju učini njihovim dominionom u svakom pogledu. Jer, uz Slovačku i Mađarsku, Srbija je ostala poslednji bastion i zaštitnik onih vrijednosti na kojima je utemeljena savremena evropska civilizacija. Garant te i takve pozicije su čelnici ove tri države, tri hrasta koji stoje stasito i uspravno i ne saginju glavu pred ucjenjivačkim vjetrovima koji duvaju iz Brisela i drugih centara bestijalne moći.

Najnovija dešavanja u Srbiji, protesti i blokade, okupacija gradova i slobode njihovih gradova samo dodatno otežavaju nikad težu međunarodnu poziciju Srbije. Prilike u i oko Kosova i Metohije pogotovo. Izgovor da se to radi iz pijeteta prema žrtvama tragedije u Novom Sadu, pojačavan minutima ćutanja na ulicama, konačno je demaskiran na Autokomandi. Jer ako se žal i saučešće porodicama žrtava izražava pečenom prasetinom i užičkim kolom, onda je Srbija potonula i moralno posrnula da ne može dublje. Osim toga, nadstrešnice, čitave zgrade i đelovi auto – puteva padali su i padaju i u drugim državama, pa se tuga dijelila na ravne časti a odgovornost tražila od onih koji su bili zaista odgovorni. A to nikad i nigđe, osim u Srbiji, nijesu bili ni vlada ni predsjednici tih država.

„Srpska kuća“ duboko razumije šta se iza brda valja i pruža nepodijeljenu i bratsku podršku srpskom rukovodstvu i njegovim naporima da, sa izuzetnim osjećajem za trenutak i odgovornost, učini sve, i ama baš sve, da unutrašnje prilike dovede u stanje koje državu čini društveno stabilnom i ekonomski uspješnom. Čak se, do poslednjeg zareza izašlo u susret zahtjevima studenata, ako su to uopšte i bili njihovi zahtjevi. Jer, budimo do kraja realni i pošteni pa recimo da ni studenti ni njihvi profesori, i pored svih simpatija prema njihovom mladalačkom buntovništvu, nijesu apsolutni gospodari i glasnogovornici pune istine.

Ali, oni su budućnost Srbije i zaslužuju najveću moguću pažnju i brigu, čak i onda kada duboko nijesu u pravu. Osim državnom rukovodstvu, koje je, činom ostavke premijera i njegovog kabineta, i pored svega urađenog, još jednom pokazalo istančan osjećaj i duboku posvećenost i odgovornost za prilike u Srbiji, „Srpska kuća“ pruža nepodijeljenu podršku i pridružuje se Narodnom pokretu za državu. Ova ideja i njena realizacija pružaju priliku svima onima kojima je Srbija iznad i prije svega da nađu svoje mjesto i podature svoje rame kako bi se breme koje se ponovo nameće srpskom narodu lakše iznijelo.

„Srpska kuća“, bratski dar bratskog srpskog naroda Srbije i njegovog predsjedika Vučića Srbima u Crnoj Gori, ne zaboravlja i visoko vrednuje brigu i pomoć kojom je uspostavljena i kojom opstaje. Svaka nevolja ili uspjeh, svaka tuga ili radost, svaki problem i njegovo rešenje, zajednički su i nedeljivo nasleđe svakog Srbina, ma gđe se nalazio. Jer, kad je majka u opasnosti, a Srbija je majka svih nas, onda se sve razlike i svi sporovi ostavljaju po strani. Zato „Srpska kuća“, podržavajući odluku predsjednika Vučića da pomiluje one koji su tokom protesta prisvojili višak slobode za svoje ponašanje, traži od đaka, studenata i ostalih protestanata pomilovanje za Srbiju i prijeko potreban dijalog a ne ucjene. Za majku bez koje ni jedan dom ne može biti topao i siguran – naveli su iz Srpske kuće.