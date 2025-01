OGLASIO SE STUDENT SA PROSEKOM 10 KOME PRETE: Trudio sam se da sve vreme govorim samo i isključivo iz ugla studenta

MILOŠ Pavlović, student koji ima 21 godinu, danas je treća godina Medicinskog fakulteta u Beogradu sa prosekom 10, a njegove kolege koje protivzakonito blokiraju fakultet, šikaniraju ga, prete i crtaju mu metu na čelu samo zato što je održao govor na mitingu SNS-a u Jagodini.

Foto: Printskrin

On se sada i oglasio povodom pretnji koje dobija:

- Želeo bih svima da se zahvalim na divnim porukama podrške povodom mog gostovanja prethodne noći na RTS-u. Trudio sam se da sve vreme govorim samo i isključivo iz ugla studenta, svestan svoje trenutne pozicije i bez ikakve potrebe da u bilo kom momentu zvučim pretenciozno, te da na izuzetno ozbiljne teme pričam kao da iza mene stoje brojne godine iskustva. Moja svest o znanju i procesu napretka mi to jednostavno ne dozvoljava. I apelovao bih na sve da ne upućujete kritike i loše poruke na račun moje koleginice Ele Zeković. Siguran sam da je njeno prevrtanje očiju na neke od mojih izjava, poput činjenice da na studentskim plenumima učestvuje oko 5% studenata, samo nespretni momenat i odsustvo svesti da su kamere non stop upaljene, a ne odraz nekulture, nevaspitanja i nepoštovanja različitog mišljenja, jer se ona deklariše kao borac za demokratiju i sigurno da svesno sebi ne bi dozvolila takvo kontradiktorno ponašanje. Imali smo prilike da se upoznamo na putu do studija i zaista je sjajna devojka pred kojom je siguran sam svetla budućnost - napisao je Miloš.