TOMIĆ: Rektor ne zna da li su ispunjeni zahtevi studenata, a blokira rad fakulteta zbog svog konformizma; Ko ima pravo da blokira predavanja?

NIKOLA Tomić, medijski i politički konsultant u gostovanju u jutarnjem programu emisije "Jutro" na televiziji PRVA, komentarisao je odgovornost Rektora Beogradskog univerziteta da podrži studentske proteste.

- Videli smo rektora Beogradskog univerziteta koji dođe na sednicu Odbora i na pitanje "zar nisu ispunjeni zahtevi studenata?", on kaže "pa ne znam, valjda nisu". A on je pristao valjda iz svog konformizma da Rektorat podrži studentski protest i njihova 4 zahteva! Tako da ima odgovornosti i do te akademske zajednice gde je jedan deo i aktivno u protestu, jedan deo će i direktno biti politički vrlo aktivan preko ProGlasa u opozicionim prestrojavanjima! Postavljaju se pitanja koja retko ko postavlja: Ko ima pravo da blokira nekome ulazak na fakultet? Ko ima pravo da fizički blokira predavanja i vežbe? - rekao je Tomić.

