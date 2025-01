OPOZICIONAR: Svanuće nam ako se ugase N1 i NovaS

PREDSEDNIK Narodne stranke Vladimir Gajić tvrdi da prozapadnom opozicijom rukovode prozapadni mediji.

Foto: Printskrin TV Prva

Voditeljka TV Prva: "Ko je kriv za to što SNS i predsednik Vučić nemaju konkurenta?"

Vladimir Gajić: "Nemaju zato što je SNS "catch-all" partija koja je pokupila glasove i sa levice i sa desnice. A sa druge strane, problem je što prozapadnom opozicijom rukovode prozapadni mediji, ona nije samostalna! Ta medijska podrška koju oni imaju, ona njima odmaže a oni toga nisu svesni! Ja mislim da će nama, opoziciji, da svane ako je tačno ovo da će da dođe do promena u "Junajted grupi". Kad ih ne bude bilo ljudi će videti kako je to dobar efekat jer oni vode opozioni narod vrlo bezuspešno sve vreme i to zbog neke druge agende koju oni imaju a ne zbog onih opštih mesta koje govore - vladavine prava, pravna država itd."

