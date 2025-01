JOŠ 24 SATA DO VELIKOG SKUPA U JAGODINI: "Novosti" na licu mesta - narod čeka predsednika Vučića, poslednje pripreme u toku (FOTO/VIDEO)

NAROD u Jagodini iščekuje veliki skup na kojem se praktično udara temelj budućem pokretu a čije je osnivanje najavio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Građani Jagodine sa kojima su razgovarali reporteri "Novosti" saglasni su da je pokret potreban Srbiji, te najavljuju svoj dolazak na skup na kome će se obratiti i predsednik Vučić.

- Garantovano, mnogo ljudi će da dođe na skup. Ja dolazim sa celom familijom, a ima nas oko 20 člana - kaže jedan od naših sagovornika : - Svaki pošten čovek, koji misli o budućnosti, o sinovima, o unučićima, koji misli dobro svojoj familiji treba da podrži VUčića jer svako drugi gleda da nas posvađa. Dobro je da se gradi, da se radi, vidi se napredak, vidi se sve najbolje, putevi, tuneli, bolnice. Želim mu sve najbolje, dobro zdravlje prvo. Uz njega sam sa celom svojom familijom.

Vučić o pokretu

Govoreći o pokretu predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je osnivanje pokreta od suštinskog značaja za Srbiju i da će u njemu biti novi ljudi i nova lica a koja su nekualjana u politici.

- Od 15. marta će biti moguće učlanjenje, do tada obavljamo pripreme, treba mnogo toga da se uradi, pogotovo ako želite da taj jedan veliki pokret preuzme odgovornost za budućnost Srbije. Do tada mnogo toga moramo da menjamo, da se oslonimo na nove ljude, neukaljane u politici, ili koji nisu dobili šansu u politici, a mi u Srbiji imamo mnogo pametne ljude koji to žele, koji žele pristojnu zemlju, da rade i da se bave rezultatima, a ne svađama, trzavicama, uvredama na račun političkih protivnika i svega drugog - istakao je Vučić.

Ukazao je da to mora da bude pokret koji bi trebalo da definiše ciljeve posle 2027. godine za modernu i pristojnu Srbiju.

- Do 2027. imamo mnogo ambicija koje moramo da ostvarimo - 1.400 evra prosečna plata, potpuno drugo lice Srbije, urađen "Ekspo", mnogo više pruga, puteva, stadiona, bolnica, svega što nam je potrebno. Neko mora da počne da razmatra i u kontekstu geopolitičkih promena, gde je pozicija Srbije i to moraju da učine najodgovorniji ljudi, a ne oni koji misle da je samo trenutak da dođu na vlast i da iz dana u dan gledaju kako da tu vlast sačuvaju, ne razmišljajući o budućnosti, već samo kako da svoje džepove popune – istakao je Vučić.

Osnivačka skupština na Vidovdan PREMA našim saznanjima, plan je da osnivačka skupština budućeg pokreta bude 28. juna, na Vidovdan, a prve članske karte biće dodeljene od 15. marta. Već do sredine februara trebalo bi da bude poznat i prelimirani spisak budućih viđenijih članova.