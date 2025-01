VUČIĆ NAJAVIO: Neće biti prelaznih vlada, već ozbiljnih rekonstrukcija

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Davosu, gde učestvuje Svetskom ekonomskom forumu.

O svim aktuelnim temama, kao i najnovijim dešavanjima na ovom forumu, Vučić je govorio za TV Pink.

Ističe da je slušao, učio i trudio se da sazna što je moguće više o svetskim prilikama i šta drugi rade da bi podstakli svoj ekonomski napredak.

- Svi iščekuju poteze predsednika Trampa - kaže Vučić.

Kaže da je sa Zelenskim razgovarao o Trampu, ali da mu Zelenski nije tražio da uvede sankcije Rusiji.

- Zna poziciju Srbije. Tri godine od početka sukoba u Ukrajini Srbija drži svoju poziciju. Govorili smo o mnogim stvarima, iako je kratak razgovor bio - rekao je Vučić.

Kaže da je razgovarao sa Zelenskim o miru u Ukrajini, ali i o nekim stvarima na "evropskom putu" koji imamo i mi i oni.

Politički je Ukrajina bliže EU, smatra Vučić.

- Sve ostalo... Mi smo mnogo duže na tom putu, tako da... - izjavio je on.

SEF je mesto gde se okuplja svetska elita, ukazuje predsednik Srbije.

- Primetio sam da ljudi sve manje slušaju druge. Ja sam prisutan svuda i slušam sve - rekao je on, te ukazuje na sastanke koje je moguće obaviti.

- Volim da naučim nešto, ne stidim se. Mi smo vaučere u Srbiji uveli, to sam naučio od Roberta Fica. I od drugih sam učio. Ovo je prilika da se sretnete sa bezbroj ljudi. Odete u kongresni centar, do uveče ni sami ne znate koliko se susreta imali, ali ste uštedeli državi mnogo novca - rekao je on.

Kaže da je video žestok odgovor Šolca Masku i još žešću reakciju Maska na Šolca.

- Okreću se sve ka Indiji i Kini. Mislim i na čitavo područje Indokine, ali i ka Latinskoj Americi, zato je važan ugovor koji je Evropa potpisala sa Meksikom - izjavio je predsednik Srbije.

Očekuje mnogo promena u svetu i smatra da Tramp ne gaji simpatije prema Briselu.

- On će da deli svoju podršku na pojedine članice EU, ali ona neće u velikoj meri ići ka centru EU, ka Briselu - smatra Vučić.

Kaže da očekujemo Borjanu Krišto da poseti Beograd i da je imao pristojan razgovor sa Andrejem Plenkovićem. Kaže da neće ići na inauguraciju predsednika Hrvatske Zorana Milanovića.

Mnogo je teško doći do mira u Ukrajini, ističe. Da dođe do mira, bio bi najsrećniji, kaže.

- Kad bi bilo za 200 dana ja bih bio presrećan - rekao je Vučić.

Ističe da ne vređa nikoga i ne zna ni ime "lažne ministarke" Dragana Đilasa.

- Znam samo da je Nataša Kandić mnogo voli i da je stvarno odvratno što je uradila i što radi! Da izvodite nečije dete da protestuje protiv rođenog deca? Ti si dobro plaćena od strane države Srbije da bi deca učila, a ne da bi izvodila izmišljene i bajkovite revolucije sa Natašom Kandić, Draganom Đilasom i drugima - rekao je.

Potrebne su promene u vladi i državi, kaže.

- Sve je obrnuto, sve je naopačke postavljeno i to mora da se promeni - rekao je on.

Upozorava na posledice neznanja i pokušava da objasni ljudima koji problemi prete.

- Šta će da rade samofinansirajući studenti koji gube pare? Šta će da rade oni na budžetu? Šta će oni koji su u domovima? Šta će da radi oni koji su uzeli nekakve kredite? Šta ćemo da radimo, a znam da stižu, tužbe roditelja đaka koje nisu primali u školu? A, šta ćemo da radimo kad krenu studentske tužbe? Ko će to da plati? Super je dok ste na adrenalinu, svi su Supermeni i Betmeni, a šta ćemo posle toga kad vam krila ne budu dostupna? Neko mora da se postavi racionalno, ozbiljno, da bude odgovoran - kazao je on.

U ovakvim prilikama se vidi ko ima čast, obraz i hrabrost da se bori za zemlju, dodaje.

- Ja sam uvek spreman da primim studente. Uvek sam spreman na dijalog, da ih saslušam, da vidim šta im nije ispunjeno jer bih voleo to da saznam. Niko ne zna da mi kaže šta to nije ispunjeno. Rešenje je da deca počnu da uče, a studenti... Kako hoće... Oni više nisu deca - rekao je on.

Misli da uvek postoji bunt kod studenata i potreba za zajedništvom.

- Razočaran sam mnogim profesorima, nastavnicima, kao što sam ponosan na mnoge od njih koji se ponašaju odgovorno - rekao je on.

Kaže da je direktor u Pranjanima podneo ostavku jer je preko noći promenjena odluka.

- Reč je o časnom čoveku. Vratio se u svoju seosku školu - rekao je on.

Kaže da mnogim profesorima i nastavnicima interes nije škola i rad, već ih "baš briga za sve to".

- Imaju ubedljivo najveća primanja nego što su ikada prosvetni radnici u Srbiji imali - rekao je on.

Nije srećan, kaže, dok i poslednji đak ne uđe u učionicu.

Kaže da su neki nastavnici tumači prava i pravde, iako ne znaju ništa o tome.

- Od dece nam zavisi budućnost - kaže on.

Kaže da postoji dva razloga što neki roditelji ne šalju decu u školu - jedan je da dete ne bi bilo prokazano, jer se plaše...

- Trudimo se da objasnimo šta je realnost i da služimo narodu, ne dodvoravajući se bilo kome - navodi.

Kad je u pitanju poziv na generalni štrajk, kaže da bar znamo da su se onda ti koji na to pozivaju pridružili Đilasu i drugima koji to traže od ranije.

- To će biti dan kao i svaki drugi, a na društvenim mrežama ćete videti dokazivanje lojalnosti onih koji će da smugnu na pauzu, da pojedu nešto negde - kazao je on.

Ističe da ne štrajkuju ni vojska, ni policija, zdravstvo, komunalne službe, ubedljivo veći deo školskog sistema.

- Neverovatne stvari slušamo, kao da neka sekta to organizuje - rekao je on.

Pita da li je neko iz SNS ikada nešto protivzakonito organizovao.

- Kada smo se okupljali u opoziciji nisu nam dali ni da šetamo do RTS. Tad je ubijen Ranko Panić. Ubili su ga oni koji danas pričaju o nasilju nad ne znam kim. Nikad se nisu izvinili. Nikad u kuću njegovu nisu došli - kazao je Vučić.

Kaže da je skup u Jagodini zakazan pre 10 dana.

- Što im smeta sloboda okupljanja? Otišli smo daleko od njih. NE pravimo u Beogrljadu ništa, u Novom Sadu ništa. Hoće da zabrane drugačije mišljenje. To je njihova politika. Njihova politika je vešanje političkih neistomišljenika, lustriranje političkih protivnika. Naša politika je da ih čuvamo kao malo vode na dlanu, da pokazujemo poštovanje. Ponosan sam što će u Jagodinu doći dva velika stručnjaka, nadam se da će govoriti, biću presrećan - rekao je.

Kaže da je to skup ujedinjenja svih ljudi koji ne veruju u obojene revolucije spolja i koji žele da podrže slobodnu, nezavisnu i slobodarsku Srbiju.

- Verujem da će biti veliki skup jer će doći ljudi iz tri-četiri okruga - navodi on.

Siguran je da će biti mnogo ljudi na tom skupu jer su strasti povećane, zbog nervoze opozicije koja ne zna šta će da radi.

- Nikada ni pendrek nije potegnut, a kamoli da je neko ubijen. Pustite nas da mali skup održimo - rekao je on.

Moli svakog da ne izazivaju incidente.

- Molim one koji ne pripadaju većinskoj Srbiji, molim ih da ne dođu - rekao je on.

Misli da je sušastveno imati nove ljude.

- Da imaju eye of the tiger da se napreduje - kazao je on.

Ističe da je važno pronaći takve ljude, krenuti u taj proces.

- Uvek ću biti član SNS. To je ubedljivo najbolja partija i promenila je lice Srbije u najboljem svetlu. Naravno da i tu ima kukolja - rekao je on.

Najavio je borbu protiv korupcije.

Kaže da u vladi najviše poverenja ima u Miloša Vučevića, u Sinišu Malog i u mnoge druge.

- U neke nemam - rekao je.

Ističe da nema ni u mnoge direktore javnih preduzeća i u mnoge predsednike opština i gradonačelnika.

- Biće velikih promena na svim nivoima - rekao je.

Misli da se bližimo referendumu.

- Evo ja sam gotov i šta s tim? Nikako da razumem šta onda? Nekome će krenuti bolje? Neće. Uništiće Srbiju i opljačkaće je kao od 2000. do 2012. godine - rekao je.

Podsetio je na reči Gorana Svilanovića o kom smo pisali.

- Mene ne mogu da uplaše. Meni ne mogu da zaprete da će reći za moju decu nešto jer nema šta nisu rekli, nema šta nisu rekli ni za majku i oca, bilo kog člana porodice. Ne postoji stvar koju mi niste rekli - rekao je.

Podsetio je i na preko 35.000 objava u poslednje tri ili četiri godine da njegov sin Vukan uopšte ne postoje.

- Da me plaše Vuk Cvijić, Dragan Đilas, Jovo Bakić, Pogačar? Ko? - pita predsednik Srbije.

Strah ga za zemlju kad ih vidi.

- Oni beže od izbora i referenduma, beže od svega i zato nikad nisu razumeli zašto ljudi odluče drugačije, a nema ih na ulici. Odgovornost je važna reč i velika imenica. Odgovornost je srž, suština politike - kazao je on.

Sprema jedan malo drugačiji govor.

- Imam ga u glavi i ticaće se budućnosti, ticaće se onoga gde Srbija hoće i kako hoće da ide, zašto hoće da ide. Mnogima u reagionu i u svetu je cilj, ne da Srbija zastane, već da nestane. Srbija ne sme da stane. Kad bude stala, Srbija je gotova. To nije pitanje jednog čoveka. U Srbiji je najlakše da mrzite ad personam jer vam je to opravdanje za sve neuspehe - rekao je on.

Neće biti prelaznih vlada, već ozbiljnih promena i rekonstrukcija.

- Moramo da izađemo sa planom za ljude šta radimo u narednih četiri ili pet godina - rekao je.