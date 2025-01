''PREUZEĆE ODGOVORNOST ZA BUDUĆNOST SRBIJE'' Predsednik Vučić o formiranju pokreta - Od 15. marta će biti moguće učlanjivanje

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju iz Davosa govorio je o najavljenom pokretu.

Foto: Printskrin TV Pink

- 15. marta će biti moguće učlanjivanje, do tada vršimo pripreme, potrebno je mnogo priprema da se uradi, pogotovo ako želite da taj jedan veliki pokret preuzme odgovornost za budućnost Srbije, ali do tada mnogo toga moramo da menjamo, da se oslonite na nove ljude, neukaljane u politici, ili koji nisu dobili šansu u politici, a mi u Srbiji imamo mnogo pametne ljude koji to žele, koji žele pristojnu Srbiju, koji žele da rade i da se bave rezultatima, a ne svađama, trzavicama, uvredama na račun političkih protivnika i svega drugog. Za jednu pristojnu državu u budućnosti, to mora da bude pokret koji bi trebalo da definiše ciljeve Srbije posle 2027. godine, do 2027. imamo mnogo ambicija koje moramo da ostvarimo — 1400 prosečna plata, potpuno drugo lice Srbije, mnogo više nt parkova, urađen Ekspo, mnogo više pruga, puteva, stadiona, bolnica, svega što nam je potrebno. Neko mora da počne da razmatra i u kontekstu geopolitičkih promena - gde je pozicija Srbije i to moraju da učine najodgovorniji ljudi, a ne oni koji misle da je samo trenutak da dođu na vlast i da iz dana u dan gledaju kako da tu vlast sačuvaju, ne razmišljajući o budućnosti, već samo kako da svoje džepove popune. Tako da mislim da će naići na veliki odjek, pozivam ljude iz Pomoravlja, Šumadije, Centralne Srbije da dođu na taj skup, a onda ću ja ići na male skupove da slušam njih, 15, 20, 30 ljudi, da vidim šta je to što zameraju, vide kao loše, trebalo bi veoma brzo da se vide prvi rezultati u žestokoj borbi protiv korupcije, mnogo toga dolazi, posvetićemo se, posle ovoga ću imati manje putovanja u inostranstva, gledaću da otkazujem pomalo, pa da ostanem u Srbiji malo duže - dodao je.