DINKO GRUHONJIĆ NA ČELU KOLONE! Veliča ustašu koji je klao Srbe, pljuje po Crkvi i predvodi ''studente!'' (VIDEO)

DINKO Gruhonjić, kolovođa ''studentskih'' protesta i antsrpski huškač koji se zalaže za odvajanje Vojvodine od Srbije pljuje po žrtvama ustaške genocidne NDH i osoba je koja tvrdi da crkve treba pretvoriti u pabove!

Foto: Printscreen

- Ovaj, lako je vama svima ja dolazim dakle iz Vojvodine, ovaj mi smo jedini ostali sa Srbijom ni krivi ni dužni, tako da se ja osećam ovde kao višestruka manjina, ovaj, ja sam auto-autošovinista, meni se penju po tom rodoslovsnom stablu pa ne mogu nikako da skontaju od kojih sam pa su mi čak i izmislili ime Sabahudin, iako ja imam jedno lepo ime Dinko, kao Dinko Šakić- izjavio je Gruhonjić u Dubrovniku, aludirajući sa ponosom da nosi ime kao ustaški koljač Dinko Šakić!

-Mislim da je u Novom Sadu ubedljivo najružnija crkva u naselju Telep, nije nimalo slučajno, napravili su neku crkvu koja je tako, ovaj , monumentalno odvratna, ovaj zato što je to naselje u kojem su nekad živeli većinski Mađari. Onda sam ja na jednoj tribini rekao da ta crkva Telepu stoji k'o piletu si*se, tako da ovaj, ali neka grade, je li, mi ćemo to jednog dana, neke generacije će to skvotirati, to mogu biti dobri pabovi- rekao je između ostalog Gruhonjić.

- u Srebrenici bio genocid, dakle tačko- jasno je Gruhonjić optužio Srbe za ''genocid'' u Srebrenici.