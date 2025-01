BEDNICI! PROGLAS HUŠKA MALOLETNU DECU U KRŠENJE ZAKONA: "Šta vas briga i ako dobijete ukor u školi, izađite na naše akcije!" (VIDEO)

ORGANIZACIJA ProGlas koristi decu u političke svrhe, pozivajući ih da zanemare svoje školske obaveze samo da bi se priključili njihovim akcijama.

Na tribini političke organizacije ProGlas u Subotici za reč se javila učenica srednje škole sa pitanjem:

- Mi smo hteli u srednjoj školi da organizujemo petnaestominutne blokade ali su nas zaplašili da to nije dozvoljeno pa su se mnogi đaci uplašili da ne dobiju smanjenu ocenu iz vladanja, ukor ili neopravdani... Koji je vaš savet, kako to da sprovedemo posle raspusta?

Miodrag Majić - osnivač ProGlasa koji je kao sudija oslobodio šiptarske silovatelje srpskih žena: "Vi ni do sad ništa loše niste uradili! Vi imate puno pravo da izrazite svoj stav, to što su neki od vas maloletni to ne znači da nemate pravo da iskažete svoj stav, nemojte da vas zaluđuju! Nemojte da verujete u to, slobodno izađite i izrazite svoj stav!"

