PROGLAS ODSVIRAO KRAJ STUDENTSKIM PROTESTIMA: "Sada preuzimamo mi!" (VIDEO)

IVANKA Popović iz opozicione organizacije ProGlas priznala da od sada oni preuzmeju proteste od studenata.

Foto: Printscreen

Voditeljka N1: "Mišljenje mnogih je da smo stavili ogromna očekivanja na pleća studenata i mladih ljudi."

Ivanka Popović - osnivač opozicione organizacije ProGlas: "To je tačno, studenti su uradili ogromnu stvar, oslobodili su nas od straha, dali nadu a sada je jedina pristojna stvar da im kažemo 'hvala što ste to uradili, ko ima snage neka ostane tu, ali mi preuzimamo sada!" E, sad, to 'mi preuzimamo sada' će biti test za nas a posledice će osećati svi! Jeste da ranije nismo bili uspešni ali sad nam istorija (15 poginulih ljudi) daje šansu i bilo bi strašno da tu šansu ne iskoristimo! Nama su studenti dali drugu šansu!"

PROGLAS ODSVIRAO KRAJ STUDENTSKIM PROTESTIMA: "SADA PREUZIMAMO MI!"



Voditeljka N1: "Mišljenje mnogih je da smo stavili ogromna očekivanja na pleća studenata i mladih ljudi."



Ivanka Popović - osnivač opozicione organizacije ProGlas: "To je tačno, studenti su uradili ogromnu… pic.twitter.com/LVFzTP1rSp — Detektor laži (@LaziDetektor) January 16, 2025