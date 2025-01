"DINKO GRUHINJIĆ MRZI SRBIJU" Vučić: Vojvodini je bilo najgore kada ju je Pajtić vodio, ništa nije urađeno

PREDSEDNIK Republike Aleksandar Vučić gostujući na B92 gde se osvrnuo i Dinka Gruhonjića i Bojana Pajtića.

Foto: N.Fifić/Media centar

Kada je u pitanju Dinko Gruhonjić, rekao je da je on inteligentan čovek.

- On mrzi Srbiju, iako će naravno reći da to nije tačno. Sve najgore što može Srbiji da se dogodi, on bi sa oduševljenjem pozdravio. Ja samo mislim da ćemo mi da ih pobedimo činjenicama - rekao je Vučić.

Kaže da je najgore bilo kad je Bojan Pajtić vodio Vojvodinu.

- Ništa živo nije urađeno! Koji to auto-put su uradili? Koju su prugu uradili? Nula kilometara pruge. Koju su fabriku doveli u Novi Sad? Nema je! Uništili su Vojvodinu, uništavali su sever Srbije brutalno. Smeta im kad kažem da je to sever Srbije, a njima to smeta. Kod mene će uvek da budu u istoj rečenici i Kosovo i Metohija i Vojvodina i Srbija - rekao je predsednik.