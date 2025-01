"BORIĆU SE I POBEDIĆE SRBIJA!" Vučić gostovao u emisiji "Fokus" - Ukoliko nemate poverenje u mene, istog trenutka skloniću se sa vlasti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić bio je gost emisije "Fokus" na TV B92.

Situacija na Kosovu i Metohiji

Predsednik je počeo razgovor komentarišući nove poteze Prištine jer lažna država nastavlja zatvaranje srpskih institucija.

- Ti ljudi neće ostati bez posla, imaće primanja i svoje zarade, izdržavaće svoje porodice pošto Srbija o njima brine. Svi koje je Kurti otpuštao nisu ostajali bez primanja, Srbija je to preuzela na sebe - kazao je Vučić.

Teror nad Srbima na KiM je očigledan, dugo smo čekali na reakciju EU, rekao je Vučić.

- Velike, tektonske promene su pred nama u svetu Biće interesantno to što ćemo moći da vidimo, a mi ćemo brinuti o našem narodu na KiM - dodao je on.

Kaže da Priština nije mogla da dobije priznanje Srbije, te da bi u UN pobeda Srbije bila mnogo ubedljivija nego što oni misle. Ističe da je pitanje vremena kada ćemo da obelodanimo ime dve države koje povlače priznanje tzv. Kosova.

- Ono što, manje-više, svi od nas traže je priznanje (tzv.) Kosova, a mi im kažemo da nećemo. Onda čekate, snažite Srbiju ekonomski. Naša ekonomija mora da bude motor razvoja i prednost u odnosu na druge, a onda će sve postati mnogo lakše jer ćemo dočekati politički momentum koji će nam omogućiti da ostvarujemo deo svojih ciljeva - kazao je Vučić.

O prosveti

Ističe da su prosvetni sindikati "igrali" ne laku igru oslanjajući se na stanje u društvu.

- Dobili su mnogo više nego što su i očekivali - kazao je Vučić i podsetio na najavljena povećanja. Ako sagledate stvari, zajedno sa povećanjem od 11 odsto plus 5 odsto od 01. marta, plus 5,1 odsto od 1.oktobra.

Ističe da je to oko 23-24% kumulativno.

- Na to će vam doći novo povećanje od januara. Preko 30-32 povećanje prosvetnim radnicima za godinu dana. To je nezabeleženo u istoriji Srbije.

- Očekujemo dobru stopu rasta ove godine - kazao je on i najavio nova povećanja u januaru.

Inflaciju očekuje na nivou ne preko 4%.

Kaže da ima i loših vesti za onih koji neće da rade i da protivzakonito obustavljaju rad, te da će snositi zakonske posledice.

- Kad dobijete državni novac morate da razmišljate da li ste vratili državi ono za šta ste plaćeni, a ne da li vam je to rekao neki političar ili ne - kazao je on i pita šta su radili profesori na univerzitetima i zaradili u protekla dva meseca.

Ističe da je reč o blagom divljanju i anarhističnom pristupu svemu.

- Sve manje čujete da je bitno da deca uče, već da mi učimo od dece. Nemojte ovu zemlju da pretvarate u sve što ona nije i ne sme da bude! Aj, nemojte da nas pravite budalama! Škole postoje da bi učitelji i nastavnici učili decu, fakulteti postoje da bi profesori učili studente, a ne obrnuto - kazao je predsednik.

Ističe da su nas krizni štabovi uništili 2000. godine, te da su se tad skupljali ludaci koji su rešavali krize tako da smo ostali bez svega.

Kaže da oni traže odgovore od institucija, a neće da razgovaraju sa predstavnicima institucija.

- Razumem tu taktiku koju je CIA smislila preko svojih ekspozitura, kako da ne izlaze na izbore... A, što nećete da razgovarate sa ministrom prosvete, sa državnim tužiocem? Uveli su nam deinstitulizaciju celog sistema - kazao je on.

Podseća da su i vaspitačica dobile povećanje plata.

- Čestitam im na tome - kaže on.

Ističe da organizatori protesta i blokada ne znaju kako da izađu iz svega.

- Značajno im pada podrška. Sve vide i znaju, zato im se, između ostalog, ne ide na referendum. Postaju sve agresivniji jer sve to znaju - kazao je Vučić.

Podseća da mnoge NVO koje su bile na jaslama NED, CIA i slično muku muče.

- Šolak prodaje svoju imovinu jer mora da vraća dugove zbog Sautemtona ili čega već i gleda da završi što je moguće pre sa revolucijama i nemirima u Srbiji kako bi mogao nešto državnog kolača da otme, kao što je to radio u Telekomu u vreme Đilasa i ostalih - rekao je Vučić.

Za 123.000 su danas krenule uvećane plate za zdravstvene radnike.

Nema nacionalizacije NIS

Kada je u pitanju NIS, kaže da je vlast razgovarala sa Amerikancima, ali i sa Petrom Sijartom i Viktorom Orbanom i veruje da ćemo dobiti više informacija.

- Verujem i da će ostati siva zona, za koju nećemo znati ni kako da se ponašamo, ni kako će oni to da cene. Čekamo 20. i zajedno ćemo pristupiti sa Mađarskom jer su i Mađari pogođeni - rekao je on.

Podseća da Mađari rade Pakš 2 sa Rusima, a i sankcije NIS su im problem.

- Pokušaćemo i da razgovaramo sa novom administracijom - kazao je i dodao da je stvar komplikovana.

Juče je razgovarao sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Rekao je da je Bocan-Harčenku kazao se naslušao teorija zavera od onih koji bi navodno da "brane Rusiju" u Srbiji.

- Moj drug Sergej Lavrov kaže da Srbija nema pravo da donese odluku o nacionalizaciji. Ja nijednog trenutka nisam rekao da Srbija ima tu nameru da uradi, pri tome ima pravo. Mog druga Sergeja Lavrova je neko pogrešno informisao. Želim odmah da ga obavestim da Srbija ne želi da nacionalizuje rusku imovinu. Neću da učestvujem u otimačini, ne bih učestvovao ni u otimačini američke imovine. Neću da dozvolim to i mislim da imam uticaj na većinu u parlamentu - rekao je Vučić.

Ističe da ne želi sebi da dozvoli takvu sramotu.

Očekuje dolazak i ruskih eskperata i spreman je da sluša njihove predloge rešenja.

- Srbija mora da ima dovoljno nafte i naftnih derivata. Rafinerija mora da radi i to je sve što želim, jer Srbija ove godine hoće da bude najbrže rastuća ekonomija u celoj Evropi - rekao je Vučić.

Referendum

Ističe da će podneti ostavku ako savetodavni referendum potvrdi istraživanje Crte.

Veruje da Crta nije lagala i dodaje da "ne bi CIA i filijale ulagale toliki novac da misle da Crta nije kredibilna.

- Objektivna i nepristrasna CRTA saopštila je javnosti da je ogromna većina građana za moju smenu. Ne postoji kredibilniji izvor, ni za međunarodnu zajednicu, ni za političke stranke u Srbiji, od te nevladine organizacije. Borio sam se za narod i narod je moja snaga. Onog sekunda kad nemam poverenje većine građana Srbije, zašto bih bio predsednik? Želim da tada ljudi govore o tome šta je ko ostavio Srbiji. Videćete da će posle nekoliko meseci da pričaju o tome:,,E, bio je dobar onaj..." Ne dolaze laka vremena, nama su potrebni ozbiljni i odgovorni ljudi - tvrdi Vučić.

Kaže da Gruziji danas "razvaljuju zemlju", iako imaju "fantastične uspehe".

Podsetio je na proteste u Novom Sadu, te o napadu na Gradsku kuću. Prva krupna laž je bila o "ubačenim elementima", kazao je on. Posle toga, došlo je do laži o napadu na Promenadi.

- Ispostavilo se da je tata batinaša iz vrha protesta - rekao je Vučić.

Posle toga, Đilas je "cmizdreo" iz Urgentnog centra, a ispostavilo se da je on napao decu koja je lepila plakate.

- On je bio taj koji je prvi udario nekog. Srećom pa je on doneo taj snimak i pokazao ga svima. Tad su ljudi, po treći put, ustanovili kako lažu - rekao je on.

Podsetio je i na ubistvo u Inđiji, te priču da se radi o SNS.

- Opet se ispostavilo suprotno. Za taj dan je laž "prošla", za sutra se ne sećaju - rekao je on.

Za RTS kaže da je prećutkivala istinu o onom što se desilo na Pravnom fakultetu.

- Od početka sam znao da su se potukli između sebe. Prave žurku, Nova godina je... Niko sem mene ne sme da kaže šta se dogodilo. Došli su dvojica momaka sa drugih fakulteta sa dvema devojkama, srednjoškolkama, blokaderi su ih pustili da uđu. Imali su alkohol i megafon neki. U tom njihovom malo jačem koškanju jedan je vadio megafon da ga koristi u tuči. Oni su se između sebe potukli. Vidi se da su onji zajedno, da su drugari, da zajedno protestuju protiv nas i to nema nikakve veze sa vlašću, sa mnom. Šta ćemo sad? Najbolje da ćutimo? - rekao je Vučić.

Pre toga je bio slučaj, kaže da je jedan gospodin u alkoholisanom stanju urinirao kod Pravnog fakulteta, neko se usprotivio i ovaj ga ošamario.

- E, zbog tih velikih priča je Aleksandar Vučić Hitler! Kako se usuđuju da lažu? Kako misle da sve pretvore u laž, kao da život traje jedan dan? Šta ćemo sad sa Jovanjicom? Ponavljam je hiljaditi put posle završetka priče o Jovanjici i samo je ja pominjem jer je drugima neprijatno da je pominju. Znaju da su lagali - kazao je on.

Ističe da je gurkanje na Pravnom fakultetu bilo "na nivou Jove Bakića".

Ističe da medijski linč njega (Vučića) nije demokratija.

- Može Real da pobedi Zvezdu i 50 puta, nije istina da Zvezda mora da pobedi 51. put. Mora da bude bolja da bi pobedila - rekao je on, poredići oni koji očekuju promenu vlasti.

Kaže da ne mogu da podnesu činjenicu da "urbaniji, pametniji i elita" ništa za ovu zemlju nisu uradili kako treba, već su je razorili, a neki Vučić "seljačina sa one strane Drine" je uspeo da obezbedi najveći ekonomski napredak Srbije u istoriji i samostalnost Srbije.

- To je mržnja prema onima koji su uspešniji od njih, a ne pridaju im pažnju koje oni misle da je zaslužuju - kazao je predsednik.

Ističe da su služili samo zamajavanju naroda.

- Svi ti ljudi nikada ništa za ovu zemlju nisu uradili, ali će reći:,,Ti si kriv, ovo je zlo vreme!" A, kada pogledate, žive najbolje i najviše se žale oni koji su najviše dobili. Ne mogu da sakrijem prezir prema njima i izvinjavam se svim ljudima zbog toga - rekao je Vučić.

Kaže da danas nema razlike između Branimira Nestorovića i Nenada Čanka, Dragana Đilasa i Miloša Jovanovića.

- Ja sam mislio da predstavnici opozicije tamo ne odlaze i da su to studentski protesti - kazao je, komentarišući izjavu predsednika DS da predstavnici opozicije idu na Fakutlete kod studenata.

Kaže da je dobro da je Milivojević priznao da oni organizuju studentske proteste.

- Ja sam taj Pravni fakultet završio, a on je za to vreme jurio kučiće za neke druge stvari - kazao je on.

Kada je u pitanju Goran Ješić, kaže da neće da komentariše ljude koji tuku žene.

- Ja sam najveći protivnik onima koji tuku ženu i decu - kazao je Vučić.

Kaže da neće biti izbora u martu.

- Mi pripremamo veliku rekonstrukciju, u širem smislu Vlade. Videćete žestoku borbe protiv korupcije i toga se plaše. Odgovaraće mnogi iz SPS i SNS, ali i oni drugi - rekao je on.

Kaže da će borba protiv korupcije biti takva da će narod biti oduševljen.

- Čini mi se da nijedna politička partija neće biti srećna i da će imati svoje primedbe - rekao je.

Studentima moraju da pomognu profesori, kaže, ali dodaje da profesori to neće.

- Značajno veći broj studenata je protiv blokada, ali oni su mirni i neorganizovani, samo traže pravo da polažu ispite - rekao je Vučić.

Kada je u pitanju Dinko Gruhonjić, rekao je da je on inteligentan čovek.

- On mrzi Srbiju, iako će naravno reći da to nije tačno. Sve najgore što može Srbiji da se dogodi, on bi sa oduševljenjem pozdravio. Ja samo mislim da ćemo mi da ih pobedimo činjenicama - rekao je Vučić.

Kaže da je najgore bilo kad je Bojan Pajtić vodio Vojvodinu.

- Ništa živo nije urađeno! Koji to auto-put su uradili? Koju su prugu uradili? Nula kilometara pruge. Koju su fabriku doveli u Novi Sad? Nema je! Uništili su Vojvodinu, uništavali su sever Srbije brutalno. Smeta im kad kažem da je to sever Srbije, a njima to smeta. Kod mene će uvek da budu u istoj rečenici i Kosovo i Metohija i Vojvodina i Srbija - rekao je predsednik.

Kada je u pitanju Efraim Zurof i izjava o tome da se ne koriste simboli Hamasa (krvave ruke).

- Zamislite, traže da cenzurišemo najvećeg lovca na naciste. Sramota je to što rade! Što to rade u pozorištu? Što hoće da zgaze svakom drugom ko drugačije misle i pozorište i sve drugo? - pitao je Vučić.

Kaže da dobar deo glumaca misle da su elita i bolji od svih drugih.

- Nemam problem što moj posao svi znaju bolje nego ja. To vam je kao priča sa fudbalskim selektorom... To je prokletstvo našeg posla, ali onda nek zakažu miting i nek pričaju šta hoće. Onda moraju da budu spremni da primaju udarce kakve i ja primam. Nemojte to da radite u pozorištima. Šta su uradili time, osim što su deo ljudi udaljili od pozorišta? Nikad im nije bilo dovoljno para, a kad su najmanje para imali, onda im je bilo dovoljno jer su bili "elita". Izvinite, za mene je svejedno da li čovek dolazi iz Čipuljića, Pirota, Bečeja, Beograda, Novog Sada... - rekao je.

Najavio je da uskoro dolazi u Niš.

Ističe da je onaj koji krade toalet papir (Đorđe Stanković), danas krade mikrofone novinarima tokom konferencije za štampu.

- Ovo je neka patološka lopuža, ovo je neki čudan tip. On ne dozvoljava ni da se čuje čak ni pitanje koje se ne dopada Milivojeviću! Zamislite da sam ja to uradio! - rekao je Vučić.

Dodaje da se takvi uvek doteraju jer misle da su mnogo pametniji kad se srede.

Kaže da demokratija nije savršen, ali je i dalje najbolji oblik političkog režima.

- Oni beže od demokratije kao đavo od krsta - rekao je predsednik.

Poručio je ljudima u Srbiji da budu mirni i da će problem sa američkim sankcijama NIS biti rešen.

- Čestitam ljudima koji primaju uvećane plate i penzionerima koji primaju uvećane penzije. Verujem da će ta povećanja biti i veća sledeće godine. Biće problema i zbog ekonomske krize u Evropi, u preduzećima koje su u vlasništvu stranih kompanija, ali ćemo zajednički, ozbiljnom i odgovornom politikom uspeti da rešimo te probleme. Vi ste, građani Srbije, u proteklih 12 godina bili naša snaga i moja lična snaga. Ukoliko nemate poverenje u mene, istog trenutka skloniću se sa vlasti. Samo tražim da na savetodavnom referendumu to kažete. Ukoliko to bude vaša volja, više neću biti predsednik Republike. Ni od koga se neću skrivati, nigde neću da bežim, boriću se za Srbiju i pobediće Srbija i Srbija nikad neće da stane! Bićete ponosni na naše rezultate koje ćete do kraja moći da vidite u decembru 2026. godine - rekao je on.