IDITE IZ SRBIJE PA SE TAKO PONAŠAJTE: Pismo jedne majke da se svi smire

MAJKA iz Beograda uputila je pismo javnosti u kojem poziva sve da se smire i pozvala na slogu.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Pismo prenosimo u celosti:

Imam 36 godina, rođena sam i živim u Beogradu, imam dete od 6 godina, srećno udata, pošteno radim i zarađujem i nadam da će nam Nova godina doneti mir i slogu. U decembru sam iz Zemuna vodila dete na zakazanu kontrolu u Tiršovu, uleteli smo u protest i nemo smo posmatrali i ćutali uplašeni da ako zamolim da nas puste da će da nas slikaju, snimaju, viču i šta sve rade pa posle objavljuju. Deca moga brata su doček obeležavala ranije na Trgu tj. ispred Narodne skupštine, ove godine nisu jer kako kažu: "Tetka, posle da nastradamo u onoj masi pijanih ludaka što šetaju".

Dete mi je predškolac, u vrtićkoj viber grupi se roditelji svađaju. Ja se pitam da li su svi normalni i javno pitam kad će stati ovo ludilo? Novogodišnje poklone smo poručivali online, krećemo se što manje kako ne bi bila kolateralna šteta. Prestajem da ulazim na društvene mreže jer ne mogu da gledam i čitam one psovke, ludila, izraze, laži i bljuvotine.

Ja želim svoj život i želim svoje dete da učim ljubavi i pravim vrednostima. Želim da sutra školu razume i da na studijama uči i trudi se. Ne želim da šeta sa konzervom piva u ruci i sa nepoznatim ljudima, na ulici gde svašta može da mu se dogodi.

Skandalizovalo me je učenje dece kako je student onaj sa pištaljkom. Ja sam bila student sa knjigom. Kao i moj suprug i roditelji. Deca su nam se nekada delila oko toga ko koje sličice sakuplja, ne želim i nisu normalne političke podele među najmlađima. Nije normalno da našu decu ne učimo da daju sve od sebe i da se trude i da budu vredni, već da ih učimo da šta god im nije po volji nema veze, nije dete do tebe do države je idi šetaj i buni se. Idi lomi, sigurno će da ti bude bolje u životu. Kad su nam deca mala učimo ih da su samostalni i spretni i da su odgovorni. Sada treba da ih učimo da su svi drugi krivi kada im nešto ne odgovara. Nije normalno da ljudi po mom instagramu koji imaju najviše para, se bune i pljuju mesto gde žive jer im je zabavno da potpaljuju mase, udobno iz domova gde provereno znam da itekako para imaju, na posao ne idu, a iz prestonice su se izmestili jer im smetaju gužve pa im je zabavno da se podsmevaju nama koji bi da radimo i živimo. Čime se ponosimo kad svet vidi ove slike sa ulica?

Samo nam se smeju i hrane oni kojima je Srbija trn u oku kroz istoriju. Izgledamo smešno i jadno, neodgovorno i na kraju zašto bi ijedna država želela sutra takvu našu mladež da ugosti jer šta im je garancija da i tamo neće uništavati. Već tamo ne smemo. To je najtužnije. Kao dete kad u kući urla, a napolju ni da pisne. Tako i ovi mladi danas. Van Srbije su kao male mace. Igraju po tuđim pravilima i sve im je u redu i da sklapaju kraj sa krajem i da žive u iznajmljenim stanovima daleko od porodice i da u kafićima kafu piju kako im se kaže, uče kako moraju, jedu šta imaju, ali ne smeju da zucnu. Jer bi prošli ko bos po trnju.

Samo kod nas sme svako svoje mišljenje da iskaže zato i jesmo takvi. Besni, bahati, neodgovorni, drski, da me je sramota kao mladu ženu koja ovo gleda i sluša i koja želi mir i da sve funkcioniše normalno kao do sada. Dragi roditelji decu vaspitavate i učite vi. Samo i jedino vi! Ne viber, tik-tok, instagram, facebook pa posle đavo bude kriv kad se nešto dogodi. Za uspehe i neuspehe dece odgovorna je samo porodica. Ostalo su izgovori.

Jer je lakše sve svaliti na drugog nego pomeriti prst i potruditi se. Kako radite tako će vam biti, ali budite fer pogledajte se u ogledalo i zapitajte jer spavate mirno dok vam deca pred vašim očima postaju huligani, ne uče, beže sa časova, a nama koji imamo svoje obaveze ne daju da funkcionišemo. I na kraju ne razumem, jel ste imali dva puta izbore u godinu dana, jel ste gladali, šta više hoćete???