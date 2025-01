PROFESOR ANTIĆ: Ovo što se događa u Srbiji je zagrebačka anarhistička "blokadna kuharica"

ČEDOMIR Antić, profesor Filozofskog fakulteta, rekao je da ovo što se događa u Srbiji je zagrebačka anarhistička "blokadna kuharica".

- Studenti su trebali prvo da pozovu na Zbor studenata, da se tu demokratski odluči o nekom protestu, da onda izaberu svoje predstavnike, da formulišu zahteve i da onda pozovu studente da izađu. Oni su nas profesore oterali fizički, to su nepoznati ljudi a ne moji studenti, nisu to većinom bili ni studenti Filozofskog fakulteta, to su ti interenacionalci koji već godinama pokušavaju nešto da urade! Kad smo devedesetih mi pravili proteste, mi nismo branili da se održava nastava ako se skupi i 5 studenata, mi nismo napadali profesore! Ali, ovo je hrvatska "Kuharica", ovo je zagrebačka anarhistička "Kuharica" - rekao je Antić.

