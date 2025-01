STUDENT OTKRIO: Blokade fakulteta krenule sa fakulteta gde je glavni Dinko Gruhonjić koji bi otvarao pabove u srpskim crkvama

STUDENT Jovan Babić student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu podsetio je u emisiji HitTvit da je su blokada fakulteta krenule sa fakulteta gde je glavni Dinko Gruhonjić.

Foto: Pink

- Odluka da se formiraju plenumi na Fakultetu tehničkih nauka je doneta nakon što je grupica studenta otišla do Filozofskog fakulteta gde su dobili instrukcije kako da blokiraju zgradu, kako da upadnu u zgradu, kako da lancima vežu vrata! To je došlo sa Filozofskog fakulteta gde je najdominantniji Dinko Gruhonjić koji je poznat po izjavi da bi sve crkve pretvorio u pabove! Onda je grupica od 50 ljudi zatvorila Tehnički fakultet. Oni su zloupotrebili svoj položaj jer se studentske organizacije ne bave izdavanjem političkih zahteva! Na plenumima odlučuje 600-700 ljudi a fakultet ima 17.500 studenata! - rekao je on.

Jovan Babić - student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu:



