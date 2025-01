VUČIĆ O PREGOVORIMA SA PROSVETARIMA: Neka javnost zna šta su prihvatili, a ne da budu izveštavani od političkih komesara

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je na RTS-gde je govorio o razgovorima sa prosvetarima.

Foto: Printksrin RTS

Govoreći o pregovorima za prosvetarima, Vučić je rekao da veruje da najveći broj prosvetnih radnika, njih preko 90 posto žele rešenje.

- Žele veća primanja za sebe, da uče decu. Kada se priča o izmišljenim revolucijama, mladi ljudi moraju da uče, da rade, to im je posao i odgovoronost. Samo u učionici će dobiti nešto, tu stiču znanje.

- Za jednu stvar jesu u pravu, 2018. su imali prosečnu platu, a u mđuvremenu smo više povećavali vojsci i zdravstvu. Sada to nije problem, 8,27 posto za osnovnu platu za nastavnike, to je bio plan da se dopuni. Naš je plan da uradimo to u narednih godinu dana ili 10 meseci i sa njima se dogovri, a rekli su da nisu zadovoljni.

- Mislim da je važno da ljudi sa njima razgovaraju i ljudi iz Vlade će to da urade, ali da stave javnosti na znanje šta su dogovorili, da javnost to zna šta su prihvatili, ali i da svi prosvetni radnici znaju. A ne da budu izveštavani od političkih komesara koji će da drže govore deci isprd škole, a da kažu da je o svemu kriva država, ako se deci nešto desi.

- Nadam se da će pronaći rešenje, 15 dana imaju da pregovaraju i nadam se da će naći rešenje.

- Sa njima sam sve dogovorio, pružili smo ruku, ostali smo posle tog razgvoroa. Onda je posle 15 sati sve promenjeno, oni koji su bili za to, posle nisu glasali za to.