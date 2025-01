VUČIĆ NA RTS: Kurti sve što je činio je da uništi Srpsku listu i srpski narod na KiM

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se na RTS gde je govorio o svim aktuelnim temama.

Foto: Printskrin

Predsednik se na početku emisije osvrnuo povodom Dana žalosti zbog tragedije na Cetinju i na smanjenje oružja nakon tragedije u Ribnikaru.

- Ja mislm da je važan sam broj, vi ste rekli 82.000, a akcija je nastavljena, mislim da je prikupljeno ukupno 100.000 , tu je bilo moćnog i starinskog naoružanja i mislim da smo mnogo života spasili. Neko pod uticajem alkohola, neko pod uticajem psiho-aktivnih supstanci prenagli, učini nešto nakon čega se kaje ceo život. Veruje da je to bila izuzetna akcija, ali zato je važno to kontrolisati, proveravati jer time spasavate ljudske živote. Verujem da je tu akciju neophodno produžiti, pooštriti. Te stvari se u mnogim zemljama događaju, nama je broj ubistava na godišnjem nivou značajno niži, čak recimo tri ili četiri puta niži nego što je bio pre 20 godina. Srbija je jedna od najbezbednijih zemalja na svetu.

- Imamo negde između 70 i 80 ubistva godišnje. To vam je na nivou 7-10 dana jednog omanjeg grada u SAD kakav je Baltimor. Da li je to dovoljno dobro? Nije.

Predsednik je potom odgovorio na pitanje novinarke da su građani Srbije posedovali pola miliona komada oružja i gde sad treba da se usmeri kontrola:

- Mora da ide kod bezbednosno interesantih lica, jer onaj koji je već na drugoj strani zakona lakše će da upotrebi oružje nego onaj što nije. Moramo da pooštrimo dalju mogućnost legalnog oružja.

O Sankcijama protiv NIS-a

- Verujem da ćemo dobiti papir 10. ili 13. januar. Za nas su tu dve nepoznanice, jedna je ta da li se to odnosi na kompletno rusko vlasništvo ili većinski paket akcija, a druga je rokovi. Ja sam molio za što veće rokove, videćemo šta će biti - rekao je Vučić.

Govoreći o konkretnim posledicama, rekao je da neće biti "ni kanti ni kantica, ni bilo čega".

Predsednik je na RTS upitan hoće li biti poskupljenja.

- Mi imamo struju koja je treća najeftinija u Evropi, hleb najeftiniji u Evropi, dok su drugi osnovni proizvodi treći, četvrti peti. Nafta je nešto skuplja, jer je naša akciza nešto viša. Mi uvozimo sirovu naftu, koju prerađujemo u Pančevu, a sad kad krenu sankcije verovatno to više neće biti moguće, ali razgovarao sam sa Plenkovićem, imamo ugovor, pa ćemo videti - rekao je Vučić i dodao da neće biti nestašica.

Foto: Printskrin

O rezervama

On je rekao da rezervi postoji za 85 dana.

- Ne treba ljudi da brinu, mi ćemo se snaći. Smejali su mi se kad sam govorio o rezervama nafte, vojska je povećala svoje rezerve. Imamo jer smo na vreme mislili i razumeli šta rat svetskih razmera i regionalni donosi - rekao je Vučić.

- Svakako će sankcije biti ako oni budi imali veći paket. A li da li je samo dovoljno da oni nemaju većanski paket? Ili, kontrolni paket upravljanja - istakao je Vučić.

Predsednik je istakao da Srbija ima odmah novca da otkupi NIS ukoliko Rusi izađu.

- Čak i da je milijardu to bi značilo da je oko šest stotina miliona vrednost. Dakle vi ne kupujete ceo paket jer je 29 posto naše. Ali u koliko bi se išlo u tom smeru mi to ne bismo prodavali drugome, kupili bismo mi i mi taj novac imamo odmah.

Amerika ne želi da kazni Srbiju

Objašnjavajući da tek treba da se razjasni kako će sankcije uticati na to koliko akcija imaju Rusi u NIS.

- Pitanje je da li je to 49 odsto, 0 odsto. Imamo novac da odmah otkupimo ako treba - rekao je Vučić.

- Ukoliko bismo išli u tom smeru, pokušaćemo to da izbegnemo, ali ako tako bude, ne bismo prodavali drugom, kupili smo mi. Imamo taj novac na računu i možemo da kupimo, ali to je pitanje za Amerikance, objasnićemo da ćemo mi to kupiti, ali da taj novac ide Rusima, i može da ode u kupovinu oružja... - rekao je Vučić.

O Trampovom preuzimanju administracije

Govoreći o Trampovom preuzimanju administracije, predsednik je rekao da nije lično razgovarao sa novim ministrom finansija Amerike, ali da ljudi iz njegovog okruženja dobro poznajem.

- Pokušaću da stupim u kontakt u narednim danima i nadam se da ću uspeti u tome - rekao je predsednik.

O uticaju na privredu Srbije

Na pitanje kakve bi ovo posledice moglo da ima po privredu Srbije, Vučić je rekao da će dati sve od sebe.

- Ne mislim da će biti problema. Biće za nas problema u smislu angažmana, neprijatnih razgovora... - poručio je predsednik.

On je rekao da je Siniša Mali, kada je juče pričao na sednici vlade, ustvari želeo da skrene pažnju na to da bi mogla da bude ugrožena stopa rasta.

- Bilo kakvi poremećaji na tržištu strateške robe kao što je nafta, funkcionisanju rafinerije, petrohemije.... to bi se odrasilo na stopu rasta u svim odnosima. Zato je gospodin Mali, moj drug, rekao da mi to moramo brzo da reašvamo. Ne smemo da čekamo 16. mart, a da rešenje ne postoji - rekao je Vučić i dodao da nemamo nameru da trošimo rezerzve, već ih čuvamo za još teže dane.

- Ovo je prvi put da se ovakvim tipom krize suočavamo, ali smo mnoge krize prošli. Dobrim odnosima i marljivošću uspećemo iz ovoga da izađemo - uverava predsednik Vučić.

O izborima na KiM

- Komunicarali smo sa predstavnicima međunarodne zajednice na dnevnom nivou i oni znaju da Kurti ima jednog suštinskog protivnika a to je srpska lista. Kurti sve što je činio je da uništi Srpsku listu i srpski narod. To je taj trend u regionu gde ćete videti i za događaje u Crnoj Gori od večeras pa nadalje polako i sugurno, kao što se kod nas iz potaje priprema "Vojvođanska platforma" i separatističke tendencije u Vojvodini, a i u Crnoj Gori isplivajavaju, a za sve su krivi, srpska crkva. To vam je i u Prištini, za sve je kriva srpska crkva, srpski narod i Aleksandar Vučić.

O Kurtijevom stavu prema studentima

Predsednik se osvrnuo na Kurtijevu podršku studentima.

- To govori o njegovim željama, o njegovim emocijama, ko mu smeta i koga bi voleo da vidi. Isto je to u Zagrebu i u Podgorici.

O Stambenim kreditima

- Pozivam sve mlade da to iskoriste. Koliko god da plaćate plaćate više zakupninu. To su stvari koje smo uradili. Nivo nezaposlenosti u odnosu na 2012. godinu je sa 51.3 pao na 20 posto. Najniža stopa nezaposlenima ikada.

O prosvetnim radnicima

- Ja verujem da najveći deo prosvetnih radnika žele rešenje, žele veća primanja za sebe. Žele da uče decu. U svemu ovovome se zaboravlja gde su nam mladi ljudi? Oni moraju da uče, da rade, to je njihov posao, nigde drugde neće dobiti ništa već samo u učionici. Ti ljudi su 2018. godine došli do toga da imaju prosečnu platu, ali smo značajni povećavali zdravstvo i vojsku i zato je to palo, i sada je to 8.27 posto za osnovnu platu nastavnika i to je trebalo da se nadoknadi.

O manifestu G17 plus

- Pogledajte manifest G17plus iz 1999 godine ili 2000-te, iste te ljude danas ćete da vidite danas sa istim rečima. U ovoj zemlji svako može da izgovara što se nigde nei zgovora, da protivzakonito zaustavljate slobodu kretanja ljudi koja je ustavom zagrantvoana kategorija. Čudna je to politika za koji se to zalažu, ali te robespjerovske pravde smo se nageldali. Ja sam prtoiv takve nepravde i bezakonja, ali sam sebi dozvolio da budem maksimalnio slobodan, tako živim, takav sam predsednik i da takav odem u istoriju.

O putu za Hilandar

- Išao sam sa starijim sinom, sad sam hteo sa vodim malog sina, ali nije fudbalska utakmica, on će to za koju godinu. Ići ću sa Nenadom Popovićem i još jednim prijateljem. Nije prvi put, išao sam. Doneli smo zakon o Hilandaru, pomažemo ga, to je takva svetinja, dobijete veliku energiju. Tamo ima naših ljudi divnih krajišnika, koji su uvek najsnažniji i najhrabriji deo našeg naroda. Uvek se sa njima družim, nešto novo naučim, idem na bdenje koliko mogu da izdržim, to je od 2 ujutru, pa onda počinje liturgija jutarnja.

- Kada upale sveće, kada mislite da vas umora savladava, a onda dolazite da sep oklonite trojeručici, najvećj svetinji HIlandara, onda ne osećate više umor ni bilo šta, iako niste spavali, to je posebna energija i snaga. Sve je tamo drugačije, od odnosa prema Aleksndru Obrenoviću koji je spasao Hilandar.