PRVA BI MOJA MAJKA REKLA DA NEMAM DOVOLJNO VREMENA: Vučević otkrio kroz šta prolaze njegova deca ali i šta radi u slobodno vreme

MILOŠ Vučević, predsednik Vlade Republike Srbije, govorio je o svom privatnom životu , porodici i prijateljima u emisiji "Stav nedelje", na Njuzmaks televiziji.

-Volim da pecam, volim i da gledam sport. Sigurno bi moji porodica i prijatelji rekli da nemam dovoljno vremena, prva moja majka. Ali, da nemate podršku od porodice i prijatelja ne biste mogli da uspete.

Besmisleno je da to radite sami. Naravno i svojih saradnika iz kabineta, svi smo deo tima. A kada prođe sve ovo, nadam se da ću imati više vremena da pecam. Nadam se da će tada mlađi sin hteti da peca sa mnom, to me jedino plaši.Kada sam prvi put biran za gradonačelnika Mihailo je bio 5. razred, a sad je apsolvent Pravnog fakulteta.

I tada vidite kako vreme brzo prolazi. Vreme koje ja nažalost ne mogu da nadoknadim. Nadam se da će moći da mi oproste, jer sam im tada mnogo više pravio problema.

Vučević je naveo i da mnogi misle da porodice koje su na nekim položajima imaju privilegija i da ne sme ni da zamislim kroz šta je prošla porodica predsednika Vučića i da li mu to zameraju.

- To nije lako nositi. Ne znam šta da kažem mom Danilu koji je ovo prošao u adolescentskom periodu, koji se ni po čemu ne izdvaja. Mnogo veću cenu plaćaju porodica i pravi prijatelji.

Ovi dani iza nas su mi pokazali ko je kakav. Nadam se da će Danilo hteti da peca sa mnom kada prestanem da se bavim ovim poslom- reči su premijera koji je čestitao Božić svim vernicima koji slave po julijanskom kalendaru.

