PORAŽENI AUTONOMAŠI I SEPARATISTI Profesor Ković objasnio: Prvi put od 2000. godine su izgubili funkcije, i sada vode protest! (VIDEO)

PROFESOR Miloš Ković objasnio ko je stoji iza protest na fakultetima.

Foto N. Skenderija

Ković objašnjava kako proteste vodi ekipa sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (Mila Pajić i drugi) kojom rukovodi Dinko Gruhonjić.

Za njihov motiv organizovanja protesta naveo je to što su, prvi put od 2000. godine, izgubili pozicije, odnostno za dekana fakulteta nije izabran autonomaški kadar.

Nema veze sa bilo čim drugim, samo politički obračun poraženih autonomaša i separatista.

- Na Filozofskom fakultetu kolo vode autonomaši. To je sad mikro.. to je rezultat razgovora sa kolegama sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, to što sada kažem. Dakle, tamo su autonomaši po prvi put izgubili Filozofski fakultet, poziciju dekana, od 2000. godine. Sada je došla jedna pronaprednjačka, hajde da kažemo, ekipa, koja nije naprednjačka. Tu ima pravih naprednjaka, ima onih koji nisu naprednjaci, u sadašnjoj upravi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U svakom slučaju, oni su nešto drugo.

- I sad imate osvetu onih koji izgubili, to koje je naravno predvodi ideolog, Dinko Gruhonjić, koji nije samo ideolog, nego očigledno i logističar. Jer, opet govorimo o stanju na Univerzitetu, i u Novom Sadu i u Beogradu, kada smo mi postavili pitanje "da li neko, ko tvrdi da su Srbi genocidni narod, koji tvrde da su nama čela sve niža, našim devojkama noge sve kraće, ko se u šali identifikuje sa Dinkom Šakićem, da li taj može da predaje na Univerzitetu, državnom Univerzitetu ove zemlje?" Ne sporeći njegovo pravo da iznosi čak i takve stavove, mada i to pravo možete da sankcionišete.

- A onda 4.000 zaposlenih na Univerzitetima, u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Prištini, i Sarajevu, očigledno nisu išli po potpise u Banjaluku i Istočno Sarajevo, ne znam zašto, staju na stranu prava grupe Dinka Gruhonjića da nam to govori, da nam se tako obraća.

