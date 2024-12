VUČIĆ O REZULTATIMA: Predsednik posebno ponosan na jedan podatak vezan za zdravstvo

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govori u emisiji “Četvrtkom u 21” RTS o rezultatima njegove politike.

- Srbija realno ima najveće plate u svojoj istoriji. Srbija realno ima najveće penzije u svojoj istoriji. Srbija je izgradila svoju putnu i železničku infrastrukturu kao nikada u svojoj istoriji. Srbija je izgradila svoju naučno-tehnološku infrastrukturu kao nikada u istoriji, Srbija ima snažnu vojsku kako nikada u istoriji. Srbija nikada u istoriji za poljoprivredu nije dala više novca kao što daje danas. Posebno podatak na koji sam ponosan i to je nasleđe moje politike, svidelo se to nekome ili ne. Rezultat je to da Er Srbija će ove godina imati preko 50 miliona dobiti a imali smo propali JAT, preko 8 miliona putnika imamo na aerodromu koji smo obnovili. Dakle, sve smo to uspeli da promenimo i to su stvari koje su izvanredne.

O zdravstvu

- Pošto se stalno kod nas govori lečimo decu sms porukama, u svim zemljama se dobrim delom leče sms porukama, kod nas je zdravstvo gotovo besplatno ili po najnižoj ceni ga dobijate. Dajemo 5,5 milijardi samo za zdravstvo - kaže predsednik i dodaje: - 2012. za lica obolelih od retkih bolesti bilo je 64.414.000 dinara, a za 2025. ćemo izdvoijiti više od 31 milijarde. To je više od 500 puta više nego 2012. godine. E te rezultate ne možete da mi uzmete iz ruke, na to sam ponosan.

- Zašto razumem te mlade ljude donekle, moj stariji sin, letos je bila priča, Danilo, on je mnogo emotivniji od Milice, došao kod mene potpuno ljut kaže: ''Šta je tata ovo'' i pokazuje mi nešto sa društvenih mreža, kaže: ''Ovo je porodilište u Pančevu, ništa nije ok '', ja mu kažem: ''Hajde sedi, da vidiš brojeve da vidiš koliko smo novca uložili, koliko smo bolnica podigli." Nisam mogao da ga ubedim dva dana. Onda sam razmislio i pozvao i rekao da tamo to srede za 10, 15 dana. Ne može uvek sve.

Tiršova ide mesec dana pre roka, rekao je Vučić.