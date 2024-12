MOĆAN GOVOR VUČIĆA NA TRIBINI "BUDUĆNOST, A NE PROŠLOST": Život je borba, ne odustajte od svojih ideala, nemojte da vam strah kalja obraz!

SRPSKA napredna stranka organizovala je tribinu „Budućnost, a ne prošlost!“ u Sava centru. Tribini su prisustvovali predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji su razgovarali sa mladima.

Obraćanje Vučića

- Naše je da pokažemo patriotizam i koliko volimo svoju zemlju. Patriotizam se pokazuje na delu, kada u teškim trenucima služiš svojoj otadžbini - naveo je Vučić.

- Mladi ljudi sanjaju snove o svojoj zemlji, kakvo je njeno mesto u budućnosti u svetu. Danas se u Srbiji živi neuporedivo pristijnije nego što je to bilo ranije. Nikada nije kod nas bila popularna činjenica da neko može nešto da pohvali, da nešto lepo može da kaže. Uvek je bolje potcenjivati... - navodi on i dodaje:

- Danas u uslovima u kojima se svet lomi i sve je isprepletamo geopolitičkim interesima, imate rat na nekoliko stotina kilometara vazdušnom linijom odavde, gotovo svetski rat,u situaciji kad iz regiona celog dolaze ne otrovne strele već najbrutalnije mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje dolaze, a svi se prave da se ništa ne događa. Dovoljno je da pogledate kako izgleda politička scena Hrvatske, gde svi predsednički kandidati, listom, bez izuzetaka, govore o tome da im je strateški interes ko će da vlada i kako će koga da sruše u Srbiji. Isto vam je to i u Prištini, slično vam je u Podgorici i isto u Sarajevu. Šta mislite zašto to rade i zašto im je to potrebno. Jel to zato što vole Srbiju? Kada čujete tu rečenicu "da se stvari promene u Srbiji, da bi Srbija postala normalna zemlja..." Da li stvarno mislite da predsednički kandidati u Hrvatskoj ili Aljbin Kurti vole Srbiju. Više nego njen predsednik ili predsednik Vlade ili bilo ko ko upravlja ovom zemljom? Jel vam to zvuči logično? Nemoguće je, nije ni logično. Oni hoće da Srbija bude jednako nikakva kakva je bila od 2000. do 2012. Kako oni kažu - i tada nije bila dovoljno mala, ali je bila podnošljivija i njihovom srcu draža nego ova Srbija danas - naveo je predsednik.

Kako kaže ova Srbija danas im smeta jer je zemlja u kojoj plate brže rastu nego u svakoj od njih, Srbija više nije zemlja koju mogu da šutiraju kao džak i ponižavaju, jer Srbija nije zemlja koja će da im se izvinjava.

Kako kaže, sve su pronašli, ne samo političare.

- Kada vidite koliko je u Proglas došlo novca spolja direktno, a nema ništa za džabe, besplatan sir ima samo u mišolovci, - za te pare morate da obavite prljav posao. Kada to obavite, onda ćete im biti dobri. Šta mislite zašto im je to potrebno sada, ovima moćnima iz inostranstva koji nisu iz regiona? Potrebno im je iz najmanje 3 razloga:

Prvi razlog je taj što pokušavaju da završe oko Kosova sve što je moguće pre, a vide da dok sam presednik i ova vlada, da ni po koju cenu nećemo priznati nezavisnost Kosova. Nije im to potrebno zato što mnogo vole Albance a ne Srbe, već da bi Putinu rekli da se "ne poziva na kosovski presedan kada priča o Hersonu i Krimu, jer to ne može da stoji, kao što vidite napravili smo bilateralni dogovor između Beogrda i Prištine računajući na neku novu vlast i više to ne možeš da tražiš";

Oni ne mogu da podnesu da Srbija bude vodeća snaga u regionu. 2012. godine po svim parametrima Srbija je bila 4. ili 3. a ispred nas su bili Crna Gora koja je imala 50% veće plate nego mi tada, danas mi imamo veće, BiH sa 15-17% veće plate nego mi tada, a danas imaju 20 i više posto niže, i Severna Makedonija koja je bila otprilike na nivou kao i mi. Srbija je samostalna i nezavisna zemlja kojoj ne možete da naređujete. Koja ne reaguje na pozive iz ambasada, gde će neko da kaže "ovo može ovo ne može". Ja sam na to uvek imao odgovor - ako je to stvarno tako i ako tražiute 100 posto poslušnosti, a šta će vam onda vlada? Postavite 3 sekretarice u Beogradu, Prištini, Sarajevu, Zagrebu, pošaljete faks, oni potvrde i sve je zavšeno. Ali Srbija to nije htela i nikada neće hteti. Srbija hoće sama da donosi svoje odluke u interesu svoje zemlje;

I na kraju treći razlog. U maju su suprotno svim pravilima međunarodnog javnog prava doneli su odluku da se obeležava dan genocida u Srebrenici. Mi smo se suprotstavili i tada su mi rekli svi "ovo ti nikada neće zaboraviti", jer sam predvodio jednu hrabru borbu hrabrih zemalja da se suprotstave najmoćnijima. Znao sam da će i mene lično i sve one koji su im se suprotstavili to skupo da košta. I danas, kada ste videli ko podržava proteste, kažu studente, a vidite da to i nisu studenstki, već bog zna kakvi protesti, ko je to učinio prvi, najtoplijim rečima - Nataša Kandić, uz zaključak "valjda će nam doći vlada koja će na najnormalniji način da kaže da je u Srebrenici bio genocid". Možda je ne bolje ne biti nikada ni u kakvoj vladi nego u takvim vladama koje će da služe tužim, a ne interesima svoga naroda. I nikada dok sam živ taj svoj odnos neću da promenim - rekao je Vučić.

- Ćirjaković je napisao jedan tekst o korisnim idiotima. Ja ih ne bih nazivao korisnim idiotima, od Mila Lompara do svih drugih i mnogo poznatijih. Ja bih nazvao nešto što se danas dešava u našem društvu problemom koji imamo sa tri grupe - jedna smo mi jer nismo dovoljno slušali i nismo dovoljno vodili računa o svemu što se zbiva, i imali smo mnogo bahatih i arogantnih ljudi koji nikada i ni u jednom trenutku nisu želeli da čuju druge. Drugi su oni slabići koji dobro znaju šta se sve dešava, ali kada im 5 puta napišu na društvenim mrežama "a gde si ti, što se nisi oglasio", šesti put oni moraju da se oglase, pošto oni nemaju svoj mozak, i nemaju svoju kičmu, već iznajmljuju kičmu drugih ljudi, a i mozak povremeno i privremeno iznajmljuju, ne bi li se nekome dopali, pa onda kažu "da, mi smo tu", i takvih je ponajviše. I treći su oni koji dobro znaju šta rade, neki plaćeni spolja, neki nisu plaćeni spolja, ali imaju svoj politički zadatak. Pre dva dana dobio sam zahtev, u pisanoj formi, čeriti reprezentativna sindikata prosvete, da razgovaraju sa mnom i problemima u prosveti i da pokušamo da rešimo zajedno te probleme. Primio sam ih u roku od 24 sata. Rekli su "nema kamera", ja sam rekao - u toliko bolje. Sve što su tražili ispunili smo. Došli su svi oni, bilo ih je devetoro, desetoro, Ja sam doveo ceo tim, počeli smo razgovore i nikada o ovome ne bih govorio, da oni, koji su govorili da se ne priča pred kamerama nisu izašli u javnost sa jednom netačnom informacijom. I prvo što sam ih pitao, pošto ja nemam pojma ko su predstavnici sindikata, nije mi ni posao sada, to je na vladi, ali sam rekao "želim da iskoristim svoj uticaj, razgovaraću i sa Milošem, i sa svim ljudima u vladi", ajde da vidimo šta je problem, ali mi pre toga recite jeste li vi ti ljudi koji donosite odluke, ako se nešto dogovorimo, pružimo ruku, da znamo da je to tako?" Svi su rekli "da, mi smo ti". Ja nisam nudio ništa - oni kažu odbili su moju ponudu. Ja sam slušao šta su oni tražili i prihvatio i učinio više nego što su oni tražili. I mogu sada i da vam kažem šta je to, Osim povećanja od 11 posto, gde smo prihvatili da povećamo i nenastavnom osobu, što nam stvara ogromne probleme u državi, jer će nas pitati i tetkice u vladi i drugi ljudi u vladi "a zašto mi imamo osam posto, a ovi ljudi koji rade isti posao 11 posto". Prihvatili smo. Oni su tražili od septembra da ide povećanje da se izjednači sa prosečnom platom u Srbiji - ja sam rekao "ne, idemo na 10%". A onda vam povećavamo isto i malo više nego svima drugima, za 0,2, 0,3%, za 8 ili 9 posto. Što znači kumulativno, 32 ili 33 posto za samo 13 meseci. Za trećinu uvećane plate za 13 meseci. I svi ljudi bili srećni. Nisu mogli da veruju da smo se sve dogovorili, nisu moglu da veruju da sam to prihvatio, razgovarao, mučio se sa Sinišom i Milošem, izlazio napolje, molio ih da prihvate... Znate šta se danas dogodilo? Isto ono što sam rekao i kada su postojali tobožnji studentski zahtevi kad sam rekao - evo ispunićemo sve, videćete da neće da prestanu, desilo se "pa ne možemo mi, ponuda je dobra", kao da sam ja nešto nudio, a ništa nisam nudio, osim što sam prihvatao ono što oni traže, "ne ne, mi ćemo da idemo u potpunu obustavu rada", a na to nemate pravo po zakonu - naveo je Vučić.

Predsednik je istakao da svi moraju da znaju da će se zakoni u ovoj zemlji poštovati.

- Samo to hoću da znaju svi. Svi moraju da znaju da će se zakoni u ovoj zemlji poštovati, verujte mi na reč. Samo da znaju prosvetni radnici, neko im je iz džepa uzmeo najmanje 21 odsto uvećane plate, pošto doggovora nema. Rekao sam "idemo do Svetog Save", da potpišemo kolektivni ugovor i znate šta je bilo? "Ne možemo da prihvatimo ponudu Vučića zato što nemamo poverenje". Ali vi ste sami tražili razgovore, ja vas primio? Odjednom nit se ko kome javlja, niti bilo šta drugo. To znači da više nisu sindikalni zahtevi, nego politički, e sad vidite da su zahtevi politički i država će da trpi do doređenog trenutka. Do određenog trenutka postupaćemo po zakonu.

- Mladi ljudi ono što je najvažnije tiče se vas. Ne mogu da vam podilazim i pričam ono što želite da čujete, mladost donosi brojne obaveze i odgovornosti. Posvetite se učenju jer svi uvek možete da izgubite i uvek neko nešto može da vam uzme, osim znanja. Bez tog znanja, nećete uspeti u životu.

Kako kaže moraćemo da se borimo za više pravde, za ljude koji imaju ideale, ciljeve, koji maštaju o pristojnoj Srbiji koja se neće stideti sebe.

- Koja će nastaviti da se razvija, u kojoj će da se poštuju nastavnici i stariji...

- Nikakvog straha više ni od koga nemam. Ostalo mi je još dve godine mandata i ne mogu sebi i neću da oduzmem slobodu da svakome istinu u lice kažem. Sramota me kada gledam nastavnike da izvode decu na ulicu, sramota me da ih gledam... Sramota me je da gledam ljude bez kičme, a svako saopštenje mora da odnese da mu prvo pregleda četvrti sekretar neke ambasade, pa će tek onda to da objavi, pa će da nam objasne onda kako je normalno da nam nastavnici izvode decu na ulicu. A kada je to bilo normalno? Uvek se čekalo punoletstvo, pa da sete samo može da bira kako će da se bavi politkom. A tvoj posao nastavniče je da uvedeš dete u školu, i da to dete uči. Jer to što će da provede vreme na ulicu neće da ga nauči ničemu, osim što će da podilazi tvojim političkim stavovima, a nije zato poslato u školu, niti je to tvoj posao, niti te država plaća za to - naveo je Vučić i dodao da će država poštovati zakone.

- A vi mladi, vi ste budućnost. Vi donosite odluku u kakvoj zemlji želite da živite. Ništa u životu nije lako - da imate mir u porodici, nije lako čuvati i slušati decu, nema nikog da nema problema u svojoj porodici... Život nije jednostavan, ali morate da imate uvek cilj i lestvicu da podignete visoko i kažite "hoću to i to da budem, i boriću se i uradiću to". Ako ne postavljate ciljeve visoko, nikada ništa nećete ostvariti. Lestvicu podignite visoko i borite se za to. Život je borba i to vam je moj ključni savet. Borite se u svakom trenutku i ne odustajte od svojih ideala, po bilo koju cenu. Ne prihvatajte pritisak i ne prihvatajte da vas plaše, nemojte da vam strah kalja obraz, jer na kraju uvek ćete da poštujete i da se divite samo hrabrim ljudima koji imaju principe, moral snagu i koji vole svoju zemlju. Mi imamo samo jednu Srbiju, samo jednu otadžbinu i nećemo je dati nikome. Ni Kosovo i Metohiju, ni Srbiju u celini, nikome nećemo dati. Ni ovima plaćenim spolja, ni svima drugima koji misle da nam državu otmu. Ne damo Srbiju i da znaju da im je nećemo dati - poručio je Vučić mladima.

"Nemojte da nasednete na te pritiske"

Predsednik SNS- a Miloš Vučević istakao je da u Srpskoj naprednoj stranci ima najviše ljudi sa pravim fakultetskim diplomama.

- Nemojte da nasednete na te pritiske koje prave oni koji Srbiju žele da vrate u prošlost kada kažu "u SNS-u su sa kupljenim diplomama, neškolovani, neobrazovani", oni to namerno rade da bi vas obeshrabrili da kažete da ste bili uspešni đaci, studenti, deo mladosti Srbije.To rade da vas ubede u suprotno od onoga što je istina. Verujte u sebe, to je najvažnije. Nije najvažnije da li neko ima diplomu ili nema, najvažnije je kakav je ko čovek. A SNS ima najbolje ljude i najviše mladih i obrazovanih ljudi - naveo je premijer Vučević.

Dodaje da niko u Evropi nema takav program za stambenu podršku mladima, te da je dugo vremena bilo potrebno da se iznedri ovakav program, iako se naizgled čini da je to bilo jednostavno.

- Dugo je bilo potrebno da država ojačala i bila u mogučnosti da izradi ovakav program i izađe sa ovakvim planom. Plus razmatramo sa vladom i predsednikom i poseban nivo subvencija, grantova, podsticaja, za mlade preduzetnike koje ima oko 80 hiljada, da dobiju poseban budžet da bi razvili svoj posao, da bi oni zaposlili nove ljude, da bi opstali na tržištu i dalje radili i pre svega da bi ostali u Srbiji, što je najvažnije - rekao je premijer Vučević.

Ovacije za predsednika

Puna sala omladine sa ovacijama je dočekala predsednika Vučića.

Mladi će imati prilike da razgovaraju i sa proslavljenim teniserom Jankom Tipsarevićem.

Sala već puna

Sala u kojoj će tribina biti održana već je puna, a veliki broj mladih ljudi ostao je ispred Sava centra.

Mladi ispred Sava centra

Interesovanje mladih za razgovor sa predsednikom Vučićem i premijerom Vučevićem je ogromno.

