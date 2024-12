PREMIJER VUČEVIĆ: Ove godine rast BDP najmanje 3,8%, sledeće godine očekujemo rast od 4,5%

PREDSEDNIK Vlade Miloš Vučević izjavio je večeras u Vrnjačkoj Banji da se očekuje da ove godine imamo rast BDP od najmanje 3,8 odsto, a da se u sledećoj godini očekuje da rast BDP bude 4,5 odsto.

-Očekujemo najmanji rast BDP od 3,8 odsto, čekamo poslednje procene oko PDV, možda idemo na 3,9, možda čak i na četiri odsto rasta. 3,8 je siguran rast BDP u 2024. godini. Očekujemo inflaciju od 4,5, 4,6, 4,7 odsto, videćemo kolika će biti, rekao je Vućević novinarima u Vrnjačkoj Banji, nakon današnje sednice Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast BDP Vlade Srbije.

Vučević je naglasio da bismo imali i bolji rast BDP, da ova godina nije bila toliko sušna i da nismo imali pad poljoprivrede.

Premijer je dodao da očekuje da BDP nastavi rast do 4,5 odsto u 2025. godini, kao i da se nastavi spuštanje nivoa inflacije.

-A šta to znači za svakog građanina Srbije i ovde u Vrnjačkoj Banji i u Stopanji, Kraljevu, Aleksandrovačkoj Župi, Subotici, Trsteniku, Vranju, Kosovskoj Mitrovici, da će im rasti plate i penzije. To znači da će država imati resurse da i dalje rastu plate i penzije i da nastavimo razvoj države, to je ključna poruka oko BDP. I naravno da kontrolišemo rast cena, da nemamo inflatorna kretanja i da inflaciju držimo na nivou koji je definisan, rekao je Vučević.

Na pitanje šta je obeležilo 2024. godinu, Vučević je rekao, kada su dobre vesti u pitanju, da je to, između ostalog, nedavno otvaranje noce deonice moravskog koridora od 30 kilometara.

-Verujem da za 7 ili 8 dana, možda i manje, otvaramo brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica. Povezujemo skroz, od Rume do Loznice, Srem povezujemo skroz sa Podrinjem. Spajamo delove Srbije, putovaće ljudi iz Loznice, sat, sat i 15 minuta do Beograda, a kada se uradi Fruškogorski koridor, toliko i do Novog Sada, rekao je Vučević.

Podsetio je da je ove godine usvojena i reformska agenda, kao i da su napravljeni ciljevi za dalji evropski put Srbije.

-Nismo kvarili tradiciju prijateljstva ni sa Ruskom Federacijom, ni sa Narodnom Republikom Kinom. Dobili smo sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, dobili sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom, sporazum sa Emiratima, otvorili nova tržišta za naše privrednike, za privatni sektor, realan sektor. Mnogo toga smo radili i verujem da će plodovi tog rada biti vidljivi i u 2025. godini, da će ljudi živeti zadovoljnije i bolje, zaključio je Vučević.

