UBAČENI ELEMENTI I LAŽNE DOJAVE: Antisrpska opozicija konstantno najavljuje bejzbol palice i rušenje grada od strane

DA JE SVE samo plod prljave mašte mrzitelja našeg naroda koji jedino žele da unesu nemire u društvo, dokazuje činjenica da su saopštili kako se u Novom Sadu dele palice koje niko nikada nije video.

- Tu postoje dva načina, kako je bilo ranije, i kako se sada radi sa motivom "ubačeni elmenti". Pre je najpre bilo da se naknadno interpretira, kao što smo imali u vreme Katoličkog Božića kada su bili neredi, bilo je razbijeno staklo a u isto vreme "N1" radi intervju sa poliutičarem, koji pokazuje nerede iza sebe i kaže kako su to ubačeni elementi. Tako su pravili sebi alibi i tvrdili kako to nisu oni, nego su to ljudi koje je ubacio SNS i ko razbija to staklo. Povodom 5. novembra i protesta u Novom Sadu, imali smo unapred, obezbeđenu neku sigirnost, isto je bila i ovde Gradska kuća imate aktere koji dan ranije pišu, kao Bojan Pajtiće bez da ga je iko pitao kako to zna, on je rekao kako SNS deli palice batinašima, i sutradan se desi šta se desi, nijedna palica nije pronađena. Ljudi su lomili delove građevinskog materijala sa gradilišta pored, a palica nije bilo. Pajtića niko nije pitao odakle mu sve te informacije, i napravljena je mašinerija da se predupredi svaka mogućnost da su oni ti koji mogu vršiti nasije, i samim tim im to daje zeleno svetlo da vrše nasilje i mehanizam kako će nekog drugog da okrive - ističe Kaić.

Pored "ubačenih elemenata" za koje se hvata, ako za slamu spasa Antisprska opozicija, tu su i dobro obučeni NATO novinari koji rade pod dirigentskom palicom Dragana Šolaka, nalogodavca nemira u Srbiji i njihove lične banke prljavog novca za koji pokušavaju da uruše sopstvenu državu i društvo.

- Imamo novinara Vuka Cvijića koji je poznat po kriminogenim vezama, koji je došao sa zadakom da kaže kako prepoznaje ubačene elemente, on je iz "Radara" Šolakovog medija i na taj način je potvrdio medijski Pajtićev tvit. A oni su nakon nedelju dana rekli kako je Vučić bio u Novom Sadu i kordinisao njima (ubačenim elementima), a kada su ga pitali kako je znao, rekao je da je video povorku kola, a svi znamo da su sva kola sa zatamljenim staklima i ne vidi se ko je unura. Oni tako otvaraju sebi put da budu agresivni, a da za sve to optuže nekog drugog - objasnio je Ištvan Kaić medijski analitičar.

