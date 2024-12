VUČIĆ POTVRDIO: Interes ljudi za povratak u zemlju je sve veći

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je program za mlade te je rekao da je cilj programa povratak ljudi iz dijaspore.

FOTO: Novosti

Za nas je važan program za povratak ljudi iz dijaspore, kaže Vučić.

- Ana je radila na tome, ali najveći deo naših ljudi nije čuo to. Interes ljudi za povratak u zemlju je sve veći. Danas će biti predstavljeno 6 lekara koji su se vratili. Vasilije Tadić iz SAD, Nikola Tripković iz Švajcarske, Dalibor Stojaković iz Norveške, Danijela Stojanović iz Norveške, Milan Tešić iz UAE, Marko Milenković iz Nemačke. Nastavićemo da radimo, hoćemo još da vratimo lekara i medicinskih sestara. Od pekara do zavarivača, do svih mogućih. Posebno ćemo se time baviti - kaže Vučić.